Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng trở lại đạt 135,8 triệu đồng/lượng

Trái với dự đoán trước đó việc giá vàng có thể "hạ nhiệt" trước đợt thanh tra, vào 8:30 sáng 9/9, các thương hiệu lớn SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng giá vàng miếng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, niêm yết ở mức 133,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ảnh minh họa

Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC tại thị trường Việt Nam, phá vỡ kỷ lục 135,4 triệu đồng/lượng được thiết lập từ tuần trước.

Vàng nhẫn 9999 cũng không "kém cạnh" với mức tăng 600.000 đồng/lượng, đạt 128,3 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại SJC. DOJI niêm yết cao hơn ở mức 128,3 - 131,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng quốc tế sáng 9/9 tiếp tục "bay cao" với mức 3.646 USD/ounce lúc 9h và 3.645,5 USD/ounce lúc 10h26 (giờ Việt Nam), tăng 21,06 USD so với đêm qua. Vàng thị trường thế giới đang tiến sát ngưỡng 3.650 USD/ounce.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các quỹ ETF vàng toàn cầu ghi nhận dòng vốn chảy vào 53 tấn trị giá 5,5 tỷ USD trong tháng 8, tăng mạnh so với 22,3 tấn tháng 7. Điều đặc biệt là nhu cầu này không chỉ từ đầu cơ ngắn hạn mà còn từ đầu tư dài hạn.

Chỉ số USD (DXY) tiếp tục suy yếu xuống 97,34 điểm, giảm 0,11%, tạo điều kiện thuận lợi cho vàng tăng giá.

Với giá vàng thế giới hiện tại, khi quy đổi theo tỷ giá và tính cả thuế phí, vàng quốc tế tương đương khoảng 117,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng SJC đang cao hơn 18,3 triệu đồng/lượng so với giá thế giới.

Mức chênh lệch này, dù đã giảm so với đỉnh 20,4 triệu đồng tuần trước, vẫn ở mức "chốt lời lớn" và đầy rủi ro cho người mua vàng trong nước.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Khu vực II cũng đã lên tiếng cảnh báo trước hiện tượng dù giá vàng tăng cao liên tục nhưng người dân vẫn xếp hàng mua.

"Để tăng cường quản lý thị trường vàng, hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm pháp luật, loại bỏ các yếu tố phi thị trường ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 đề nghị người dân, doanh nghiệp chỉ được mua, bán vàng miếng tại các ngân hàng và doanh nghiệp được cấp phép.

Vàng với tính chất là tài sản tài chính biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường. Người dân cần cân nhắc và thận trọng trong việc mua đầu tư vàng để tránh rủi ro do giá biến động. Điều này góp phần quan trọng vào ổn định thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý không cần thiết, ảnh hưởng đến lợi ích nền kinh tế", đơn vị này cảnh báo.