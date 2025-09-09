Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước "hạ nhiệt" sau cơn sốt, thế giới lập đỉnh mới 3.630,72 USD/ounce

Giá vàng trong nước bất ngờ "hạ nhiệt" vào chiều ngày 8/9, một số thương hiệu lớn trong nước điều chỉnh giảm giá vàng miếng xuống mức 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng trên thị trường thế giới bất ngờ đạt đỉnh 3.630,72 USD/ounce.

Ảnh minh họa

Sáng 9/9, các thương hiệu lớn gồm SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng xuống mức 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng, giảm 800,000 đồng ở chiều mua vào và 300.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Đây là đợt giảm giá đầu tiên sau gần 01 tuần, giá vàng liên tiếp tăng đưa giá vàng miến SJC đạt đỉnh lịch sử 135,4 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý có mức giảm sâu hơn, niêm yết 132,1 - 135,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng ở chiều mua vào.

Bảng giá vàng miếng SJC hôm nay 9/9/2025:

Giá vàng iếng SJC hôm nay Ngày 9/9/2025 (Triệu đồng) Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,1 135,1 -800 -300 DOJI 133,1 135,1 -800 -300 Mi Hồng 134,1 135,1 +100 -300 PNJ 133,1 135,1 -800 -300 Bảo Tín Minh Châu 133,1 135,1 -800 -300 Phú Quý 132,1 135,1 -800 -300

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, giá cũng có xu hướng giảm nhẹ. DOJI niêm yết 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu cao hơn một chút ở mức 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng "hạ nhiệt" ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo "nóng" về việc tăng cường thanh tra, kiểm soát thị trường vàng. Theo nguồn tin từ cơ quan quản lý, đợt thanh tra sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh vàng miếng và việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Ngược lại với thị trường trong nước, giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục ghi nhận mức tăng ấn tượng. Tính đến 4h sáng 9/9 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay đạt 3.630,72 USD/ounce, tăng 1,14% tương đương 40,85 USD so với phiên trước.

Thị trường hiện đang "đặt cược" vào khả năng Fed sẽ giảm 0,25%, thậm chí một số ý kiến cho rằng có thể giảm 0,5% nếu tình hình kinh tế tiếp tục xấu đi.

Chính sách tiền tệ nới lỏng từ Fed sẽ làm giảm lãi suất thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho vàng - tài sản không sinh lời. Đồng thời, chỉ số USD Index tiếp tục suy yếu quanh 97,87 điểm, làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý với các nhà đầu tư quốc tế.

Với giá vàng thế giới hiện tại, khi quy đổi theo tỷ giá, vàng quốc tế tương đương khoảng 116 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, vàng miếng SJC vẫn cao hơn 17-19 triệu đồng/lượng so với giá thế giới.

Mức chênh lệch này, dù đã giảm so với đỉnh 20,4 triệu đồng hôm qua, vẫn ở mức "cao" và có thể gây ra nhiều rủi ro cho người mua vàng trong nước.