Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Với phiên tăng đỉnh 5 ngày liên tiếp, vàng miếng SJC đã thiết lập kỷ lục mới ở mức 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng bứt phá mạnh lên mức 126,5 - 129,8 triệu đồng/lượng.

Sáng 6/9/2025, các thương hiệu vàng lớn trong nước đều đồng loạt tăng giá. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng miếng ở mức 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Phú Quý niêm yết ở mức 131,9 - 134,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 - 500.000 đồng/lượng, trong khi Mi Hồng (Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mi Hồng có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) giao dịch ở 133,4 - 134,4 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn cao nhất ở 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. DOJI và PNJ cùng neo ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng, trong khi SJC giao dịch vàng nhẫn ở 126,7 - 129,3 triệu đồng/lượng.

Tình trạng "cháy hàng" tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Tại nhiều cửa hàng, người dân phải xếp hàng dài hàng giờ để mua vàng, bất chấp giá đã ở mức cao kỷ lục. Một số đơn vị như Bảo Tín Minh Châu thậm chí buộc phải hạn chế số lượng bán.

Giá vàng quốc tế sáng 6/9 giao dịch ở mức 3.580,07 USD/ounce, tăng 34,59 USD/ounce so với phiên trước, tương đương mức tăng 0,98%. Một số nguồn tin khác ghi nhận giá vàng ở mức 3.585 - 3.587 USD/ounce, tăng 40,7 USD.

Quy đổi theo tỷ giá VietcomBank (khoảng 26.510 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,46 - 115,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện lên tới 18,7 - 19,94 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã có tuần tăng tốt nhất trong 4 tháng qua, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi dữ liệu việc làm Mỹ tháng 8 yếu hơn dự kiến. Theo đó, chỉ có 22.000 việc làm phi nông nghiệp được tạo ra, thấp xa so với dự báo 75.000.

Nhu cầu vàng toàn cầu quý I/2025 đã đạt 1.206 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2016. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư vào vàng tăng vọt 170% lên 552 tấn, cao nhất kể từ quý I/2022.

Các quỹ ETF vàng toàn cầu cũng chứng kiến dòng vốn chảy mạnh với 226 tấn trong quý I, nâng tổng lượng nắm giữ lên 3.445 tấn - cao nhất từ tháng 5/2023. Tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) của các quỹ này đã lập đỉnh lịch sử, đạt 345 tỷ USD.

Vàng đang củng cố vai trò "tài sản trú ẩn an toàn" trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết vào tháng 6 rằng vàng đã vượt qua đồng euro để trở thành tài sản dự trữ quan trọng thứ hai trên thế giới đối với các ngân hàng trung ương.

Các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì mua ròng vàng trong năm thứ 16 liên tiếp, bổ sung thêm 244 tấn vào lượng vàng dự trữ toàn cầu trong quý I/2025. Mặc dù lượng mua vào thấp hơn 21% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn cao hơn 41% so với mức trung bình hàng quý từ năm 2010-2021.

Tuy nhiên, với mức giá tăng "chóng mặt" như hiện tại, nhiều chuyên gia cảnh báo về rủi ro bong bóng đầu cơ. Giới đầu tư được khuyến cáo cần thận trọng và cân nhắc khả năng chịu rủi ro trước khi quyết định đầu tư vào vàng ở mức giá cao kỷ lục này.

Từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng 37%, tiếp nối đà tăng 27% của năm 2024. Với những diễn biến không thể đoán trước của thị trường tài chính toàn cầu, vàng tiếp tục khẳng định vị thế là kênh đầu tư "trú ẩn an toàn" được ưa chuộng nhất hiện nay.