IDS PTIT là một trong bốn đội đại diện khu vực miền Bắc vào vòng chung kết cuộc thi với đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu”. Trong tổng số hơn 140 đội dự thi, chỉ 10 đội xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung kết và Đội thi IDS PTIT đã đoạt Giải Nhất trị giá 15 triệu đồng cùng danh hiệu Nhất toàn quốc.

TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Chiều 12/12, Tại Lễ Bế mạc và Trao giải vòng Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025, TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam khẳng định cuộc thi năm nay phản ánh rõ năng lực thiết kế của sinh viên trên phạm vi cả nước. TS. Trần Đức Lai đánh giá nhiều sản phẩm đạt trình độ và tiềm năng của sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế điện tử và công nghệ số.

Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhấn mạnh: "Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam chính là một trong những hoạt động cụ thể hóa các định hướng của Đảng và Nhà nước: Nghị quyết số 57/TW, Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số, Chiến lược Make in Việt Nam, Chiến lược quốc gia về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đều nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia làm chủ công nghệ lõi, phát triển thiết kế - chế tạo và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cuộc thi tạo môi trường sáng tạo, gắn kết viện – trường – doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đội ngũ trẻ tham gia sâu hơn vào nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm công nghệ cao, nội dung này cũng được phản ảnh khá rõ trong buổi tạo dàm hôm nay giữa sinh sinh của các Trường và với các doanh nghiệp".

Đội IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Sinh viên Trần Văn Lợi, đại diện Đội IDS PTIT cho hay, nhóm bất ngờ khi được xướng tên ở vị trí cao nhất, nhóm không dám chắc giành giải sau hai vòng phỏng vấn, nhưng sự nỗ lực liên tục cùng hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn và nhà trường giúp kết quả cuối cùng trở thành hiện thực.

Nhóm cho biết sản phẩm được phát triển tập trung trong khoảng hơn một tháng Đội phải làm việc tăng giờ, có những hôm thức đến khoảng 3 giờ sáng để vá lỗi trên nền tảng công nghệ mới. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định độ ổn định của hệ thống IDS khi chạy thử nghiệm. Đội liên tục trao đổi với giảng viên hướng dẫn để xử lý những vấn đề phát sinh từ tầng phần mềm đến triển khai mã nguồn mở. Các thành viên trong đội can thiệp từ tầng u-boot đến USB, biên dịch ra file định dạng cập nhật để vận hành hệ thống.

Đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu” của Đội IDS PTIT

Theo Ban tổ chức, Ban giám khảo chấm điểm dựa trên năm tiêu chí gồm tính hoàn thiện kỹ thuật chiếm 25%, các tiêu chí thực tiễn, khả năng demo, giao diện người dùng và mức độ sáng tạo chiếm 20% mỗi tiêu chí, khả năng trình bày và phản biện chiếm 15%, không có giám khảo đến từ các trường có đội dự thi để bảo đảm khách quan, và trong hệ tiêu chí này đề tài: "Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu" của Đội IDS PTIT nổi bật nhất nhờ khả năng ứng dụng thực tế và mức độ hoàn thiện kỹ thuật cao.

Nhóm IDS PTIT cho biết muốn tiếp tục phát triển dự án sau cuộc thi và dự định tìm đối tác để tích hợp giải pháp vào thiết bị phù hợp, nâng cấp sản phẩm theo yêu cầu thực tế, hướng đến mục tiêu thương mại hóa hệ thống và đưa giải pháp vào môi trường ứng dụng rộng hơn.

Đội IDS PTIT gồm năm thành viên Vũ Đức Anh, Trần Văn Lợi, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Ngọc Hải và Bùi Chí Diệp, đều đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trong đó Trần Văn Lợi là sinh viên năm cuối còn các thành viên còn lại theo học năm thứ ba và năm thứ tư.

Năng lực của nhóm IDS PTIT thể hiện rõ tinh thần nghiên cứu và khả năng làm chủ công nghệ lõi, phù hợp với nhận định của Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đây là năng lực Việt Nam cần trong kỷ nguyên công nghiệp công nghệ số, và cuộc thi đã tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường đánh giá thực tế, gắn kết với doanh nghiệp và chứng minh khả năng sáng tạo của mình.