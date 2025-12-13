Chuyển động số
Chung kết Cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 - VEDC 2025

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Đào Công

Đào Công

09:50 | 13/12/2025
Đội IDS PTIT đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đoạt giải nhất cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 với đề tài "Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu".

IDS PTIT là một trong bốn đội đại diện khu vực miền Bắc vào vòng chung kết cuộc thi với đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu”. Trong tổng số hơn 140 đội dự thi, chỉ 10 đội xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung kết và Đội thi IDS PTIT đã đoạt Giải Nhất trị giá 15 triệu đồng cùng danh hiệu Nhất toàn quốc.

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT
TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Chiều 12/12, Tại Lễ Bế mạc và Trao giải vòng Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025, TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam khẳng định cuộc thi năm nay phản ánh rõ năng lực thiết kế của sinh viên trên phạm vi cả nước. TS. Trần Đức Lai đánh giá nhiều sản phẩm đạt trình độ và tiềm năng của sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế điện tử và công nghệ số.

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhấn mạnh: "Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam chính là một trong những hoạt động cụ thể hóa các định hướng của Đảng và Nhà nước: Nghị quyết số 57/TW, Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số, Chiến lược Make in Việt Nam, Chiến lược quốc gia về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đều nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia làm chủ công nghệ lõi, phát triển thiết kế - chế tạo và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cuộc thi tạo môi trường sáng tạo, gắn kết viện – trường – doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đội ngũ trẻ tham gia sâu hơn vào nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm công nghệ cao, nội dung này cũng được phản ảnh khá rõ trong buổi tạo dàm hôm nay giữa sinh sinh của các Trường và với các doanh nghiệp".

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT
Đội IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Sinh viên Trần Văn Lợi, đại diện Đội IDS PTIT cho hay, nhóm bất ngờ khi được xướng tên ở vị trí cao nhất, nhóm không dám chắc giành giải sau hai vòng phỏng vấn, nhưng sự nỗ lực liên tục cùng hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn và nhà trường giúp kết quả cuối cùng trở thành hiện thực.

Nhóm cho biết sản phẩm được phát triển tập trung trong khoảng hơn một tháng Đội phải làm việc tăng giờ, có những hôm thức đến khoảng 3 giờ sáng để vá lỗi trên nền tảng công nghệ mới. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định độ ổn định của hệ thống IDS khi chạy thử nghiệm. Đội liên tục trao đổi với giảng viên hướng dẫn để xử lý những vấn đề phát sinh từ tầng phần mềm đến triển khai mã nguồn mở. Các thành viên trong đội can thiệp từ tầng u-boot đến USB, biên dịch ra file định dạng cập nhật để vận hành hệ thống.

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT
Đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu” của Đội IDS PTIT

Theo Ban tổ chức, Ban giám khảo chấm điểm dựa trên năm tiêu chí gồm tính hoàn thiện kỹ thuật chiếm 25%, các tiêu chí thực tiễn, khả năng demo, giao diện người dùng và mức độ sáng tạo chiếm 20% mỗi tiêu chí, khả năng trình bày và phản biện chiếm 15%, không có giám khảo đến từ các trường có đội dự thi để bảo đảm khách quan, và trong hệ tiêu chí này đề tài: "Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu" của Đội IDS PTIT nổi bật nhất nhờ khả năng ứng dụng thực tế và mức độ hoàn thiện kỹ thuật cao.

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025
Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Nhóm IDS PTIT cho biết muốn tiếp tục phát triển dự án sau cuộc thi và dự định tìm đối tác để tích hợp giải pháp vào thiết bị phù hợp, nâng cấp sản phẩm theo yêu cầu thực tế, hướng đến mục tiêu thương mại hóa hệ thống và đưa giải pháp vào môi trường ứng dụng rộng hơn.

Đội IDS PTIT gồm năm thành viên Vũ Đức Anh, Trần Văn Lợi, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Ngọc Hải và Bùi Chí Diệp, đều đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trong đó Trần Văn Lợi là sinh viên năm cuối còn các thành viên còn lại theo học năm thứ ba và năm thứ tư.

Năng lực của nhóm IDS PTIT thể hiện rõ tinh thần nghiên cứu và khả năng làm chủ công nghệ lõi, phù hợp với nhận định của Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đây là năng lực Việt Nam cần trong kỷ nguyên công nghiệp công nghệ số, và cuộc thi đã tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường đánh giá thực tế, gắn kết với doanh nghiệp và chứng minh khả năng sáng tạo của mình.

Kết quả vòng Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025:

Giải nhất thuộc về đội IDS PTIT của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với dự án “Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu”.

Hai giải nhì được trao cho đội EDL_AIOT của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn với mũ bảo hộ thông minh giám sát an toàn công trường theo thời gian thực, và đội VITALX của Đại học Công nghiệp TP.HCM với thiết bị đo tín hiệu EMG–ECG–PPG theo dõi sức khỏe và chuyển động.

Ba giải ba gồm đội OPEN WORKSHOP FEE1 của PTIT với hệ thống báo động khẩn cấp cho tàu du lịch; đội NIGHTFOODRETRIEVAL của Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM với thiết bị định hướng cho người khiếm thị; và đội ROBOT4LIFE của Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng với robot tự hành hỗ trợ dẫn đường và tương tác trong khuôn viên trường.

Bốn giải khuyến khích lần lượt thuộc về PIXEL TO PEEL của PTIT với hệ thống cân tích hợp học sâu; VIGILEYE của Đại học Bách khoa Hà Nội với hệ thần kinh nhân tạo hỗ trợ lái xe an toàn; BIOEDGEX của Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM với hệ thống AIoT dự đoán đông cứng bước đi ở bệnh nhân Parkinson; và LIFEWAVE của Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng.

Ngoài ra, giải phụ sáng tạo được trao cho EDL_AIOT và giải phụ tiềm năng ứng dụng thuộc về OPEN WORKSHOP FEE1.

Ba giải phụ dành cho video được bình chọn nhiều nhất trên FanPage Hội REV: Giải phụ 01 gọi tên đội IONX đến từ Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Giải phụ 02 thuộc về đội EEG DUT. Giải phụ 03 là đội ROBOT4LIFE.
Có thể bạn quan tâm

Mười sản phẩm điện tử lọt vào chung kết cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 - VEDC 2025 đạt chất lượng tiệm cận thị trường, các giải pháp từ điện tử y sinh đến an toàn giao thông đều có tiềm năng ứng dụng ngay vào thực tế.
Công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội

Công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội

Tối ngày 10/12 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới Không gian sáng tạo Hà Nội.
Việt Nam khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045

Việt Nam khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế-tài chính (Bộ Tài chính) đã tổ chức Hội thảo “Xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026-2030”. Thông qua hội thảo, định hướng giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 và đề xuất xây dựng mục tiêu đột phá.
Làm thế nào để truyền thông tạo đột phá cho khoa học công nghệ Việt Nam

Làm thế nào để truyền thông tạo đột phá cho khoa học công nghệ Việt Nam

Nghị quyết 57-NQ/TW xác định vị thế khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là chìa khóa để Việt Nam vươn mình, trở thành quốc gia phát triển. Giới chuyên gia đưa ra lộ trình cụ thể giúp truyền thông chính sách thành hành động, từ xây dựng tòa soạn thông minh đến phát triển hệ sinh thái nội dung số.
AI là cơ hội lịch sử để Việt Nam bứt phá

AI là cơ hội lịch sử để Việt Nam bứt phá

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy tại tọa đàm "AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới" diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ (KH&CN) VinFuture 2025.
