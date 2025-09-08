Chuyển động số
Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

09:04 | 08/09/2025
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam khởi động Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 với chủ đề hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

TS Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam khẳng định Nghị quyết 57-NQ/TW tạo nên bước ngoặt quyết định, mở ra không gian sáng tạo lớn. "Đây có thể coi là 'khoán 10' cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đây là kim chỉ nam đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới", Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhận định.

Thủ tướng Chính phủ thể hiện quyết tâm chính trị lớn với vấn đề này thông qua việc ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 04/12/2024 về việc đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và một số ngành công nghệ số cốt lõi. Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi số rất mạnh ở tất cả ngành, lĩnh vực. Ngành công nghiệp bán dẫn được xác định là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia.

Nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam đang tăng nhanh. Chính phủ đã có nhiều quyết sách thúc đẩy lĩnh vực này phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, sinh viên Việt Nam còn thiếu kỹ năng thực hành và môi trường sáng tạo.

Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cho rằng cần tổ chức sân chơi học thuật để nâng cao năng lực, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu và kết nối sinh viên với doanh nghiệp công nghệ. Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam" sẽ tổ chức thường niên từ năm 2025, mỗi năm chọn chủ đề phù hợp với chiến lược phát triển đất nước, TS. Trần Đức Lai cho biết thêm.

Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam 2025"

Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam 2025" do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai tổ chức từ tháng 9 đến tháng 12/2025. Cuộc thi hướng tới sinh viên, học sinh các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc với chủ đề "Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT".

Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT (Artificial Intelligence of Things) là nền tảng cốt lõi trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công nghệ này đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, giao thông, đô thị thông minh. Việc chọn chủ đề cho Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam 2025" phản ánh chính xác định hướng phát triển công nghệ mà Chính phủ đặt ra.

Cuộc thi gồm ba vòng tuyển chọn, tạo cơ hội cho sinh viên từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Vòng sơ loại yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ đến hết ngày 15/9/2025. Ban tổ chức tiến hành chấm thi đồng thời tại ba khu vực.

Hội đồng chấm thi đặt tại từng khu vực: miền Bắc tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Hà Nội, miền Trung tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, Đại học Đà Nẵng, miền Nam tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP. Hồ Chí Minh.

Vòng bán kết diễn ra từ ngày 10-15/11/2025 tại ba địa điểm trên. Vòng chung kết diễn ra vào tháng 12/2025 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Hà Nội sẽ chọn ra những tài năng xuất sắc nhất cả nước.

Năm tiêu chí đánh giá toàn diện

Hệ thống đánh giá theo năm tiêu chí: Tính sáng tạo và ý tưởng mới chiếm 30% tổng điểm, khuyến khích sinh viên đưa ra giải pháp mới chưa phổ biến, giải quyết vấn đề thực tiễn rõ ràng. Tính khả thi sơ bộ và mức độ ứng dụng thực tiễn mỗi hạng mục đạt 25%.

Cấu trúc hệ thống kỹ thuật chiếm 15% đảm bảo sản phẩm có nền tảng kỹ thuật vững chắc. Hồ sơ và trình bày đạt 5% khuyến khích kỹ năng trình bày, phản biện chuyên nghiệp.

Cuộc thi tạo môi trường để sinh viên khối ngành kỹ thuật công nghệ toàn quốc giao lưu, học hỏi và phát triển. Giá trị này vượt xa mọi phần thưởng vật chất. Học sinh, sinh viên tham gia có cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại, gặp gỡ kết nối với các chuyên gia trong ngành và hiểu rõ hơn về nhu cầu thực tế của thị trường.

Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam" được Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và các Bộ, Ban, Ngành ủng hộ và nhất trí cao. Cuộc thi tìm kiếm tài năng trong ngành điện tử và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi khoa học công nghệ, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi xem tại đây.

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,497
USD20 26,200 26,250 26,497
USD1 26,200 26,250 26,497
AUD 16,958 17,058 18,189
EUR 30,587 30,587 31,937
CAD 18,652 18,752 20,084
SGD 20,218 20,368 20,851
JPY 174.81 176.31 181.1
GBP 35,189 35,339 36,146
XAU 13,288,000 0 13,442,000
CNY 0 3,547 0
THB 0 803 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
