Chính thức lộ diện top 10 đội thi vào chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Ngày 23/11/2025 vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 đã diễn ra đồng loạt tại ba miền Bắc - Trung - Nam , quy tụ 27 đội thi xuất sắc được tuyển chọn từ hơn 140 đội trên toàn quốc.

Trải qua các phần thi phản biện gay cấn, màn đối đáp nhanh nhạy cùng những sản phẩm sáng tạo và chất lượng, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 10 đội có thành tích nổi bật nhất. Đây chính là những gương mặt tiêu biểu bước tiếp vào vòng Chung kết toàn quốc.

Theo thông báo của Ban Tổ chức, vòng Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 sẽ được tổ chức ngày 12/12/2025 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội). Sự kiện hứa hẹn sẽ là nơi tranh tài gay cấn, thể hiện trí tuệ và bản lĩnh của các đội thi đến từ khắp mọi miền đất nước.

Danh sách Top 10 bao gồm những dự án ấn tượng, ứng dụng sâu công nghệ AI, IoT, học sâu và edge computing vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Miền Bắc

1.VIGILEYE – Hệ thần kinh nhân tạo hỗ trợ lái xe an toàn

Đội thi VIGILEYE

2. Pixel to peel – Hệ thống cân thông minh tích hợp thanh toán nhanh bằng học sâu

Đội thi Pixel to peel

3. OPEN WORKSHOP FEE1 – Hệ thống báo động khẩn cấp cho tàu du lịch

Đội thi OPEN WORKSHOP FEE1

4. IDS PTIT – Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho thiết bị IoT bằng học sâu

Đội thi IDS PTIT

Miền Trung

5. EDL_AIoT – Mũ bảo hộ thông minh giám sát an toàn công trường thời gian thực

Đội thi EDL_AIoT

6. Lifewave – LifeWave

Đội thi LifeWave

7. Robot4life – Robot tự hành dẫn đường và tương tác sinh viên ĐH Bách Khoa

Đội thi Robot4life

Miền Nam

8. VitalX – Thiết bị đo đa tín hiệu EMG-ECG-PPG theo dõi sức khỏe và chuyển động

Đội thi VitalX

9. BioEdgeX – Hệ thống AIoT dự đoán đông cứng bước đi ở bệnh nhân Parkinson với bảo mật ASCON

Đội thi BioEdgeX

10. Nightfoodretrieval – Thiết bị định hướng cho người khiếm thị dựa trên trí tuệ nhân tạo

Đội thi Nightfoodretrieval

Ban Tổ chức (Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam – REV và Học viện PTIT) đánh giá cao tinh thần sáng tạo, tính thực tiễn và khả năng trình bày, phản biện của tất cả 27 đội tại vòng bán kết. 10 đội vào chung kết đã chứng tỏ được bản thân khi mang đến những dự án nổi bật nhất, thể hiện rõ xu hướng ứng dụng mạnh mẽ AI, Edge AI, IoT và an ninh mạng vào các vấn đề giao thông, y tế, an toàn lao động, hỗ trợ người khuyết tật và du lịch.

Ban tổ chức và các đội thi góp mặt tại vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 trên toàn quốc

Điểm sáng lớn nhất của Top 10 chính là tinh thần đồng đội ăn ý, khả năng phản biện sắc bén và phong thái chuyên nghiệp đầy tự tin của các bạn sinh viên khi đối mặt với những câu hỏi vô cùng hóc búa từ Hội đồng giám khảo, nơi quy tụ các chuyên gia đầu ngành của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV), giảng viên từ những trường đại học top đầu và đại diện các tập đoàn công nghệ lớn. Top 10 năm nay không chỉ là 10 đội giỏi nhất, mà còn là 10 đại diện xuất sắc cho một thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam đang sẵn sàng bước ra thế giới với sản phẩm “Make in Vietnam” mang tầm vóc quốc tế.