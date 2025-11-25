Chính thức lộ diện top 10 đội thi vào chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025Giáo dục số
| PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025
Ban tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 vừa công bố 30 đội xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo, trong ...
| Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh
Sáng nay 23/11/2025, vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 (VEDC 2025) với chủ đề “Hệ thống nhúng và Công ...
| ‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025
Trong ngày khởi tranh vòng Bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 (VEDC 2025), 27 đội thi đã trình bày các ...
Ngày 23/11/2025 vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 đã diễn ra đồng loạt tại ba miền Bắc - Trung - Nam , quy tụ 27 đội thi xuất sắc được tuyển chọn từ hơn 140 đội trên toàn quốc.
Trải qua các phần thi phản biện gay cấn, màn đối đáp nhanh nhạy cùng những sản phẩm sáng tạo và chất lượng, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 10 đội có thành tích nổi bật nhất. Đây chính là những gương mặt tiêu biểu bước tiếp vào vòng Chung kết toàn quốc.
Theo thông báo của Ban Tổ chức, vòng Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 sẽ được tổ chức ngày 12/12/2025 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội). Sự kiện hứa hẹn sẽ là nơi tranh tài gay cấn, thể hiện trí tuệ và bản lĩnh của các đội thi đến từ khắp mọi miền đất nước.
Danh sách Top 10 bao gồm những dự án ấn tượng, ứng dụng sâu công nghệ AI, IoT, học sâu và edge computing vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Miền Bắc
1.VIGILEYE – Hệ thần kinh nhân tạo hỗ trợ lái xe an toàn
|Đội thi VIGILEYE
2. Pixel to peel – Hệ thống cân thông minh tích hợp thanh toán nhanh bằng học sâu
|Đội thi Pixel to peel
3. OPEN WORKSHOP FEE1 – Hệ thống báo động khẩn cấp cho tàu du lịch
|Đội thi OPEN WORKSHOP FEE1
4. IDS PTIT – Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho thiết bị IoT bằng học sâu
|Đội thi IDS PTIT
Miền Trung
5. EDL_AIoT – Mũ bảo hộ thông minh giám sát an toàn công trường thời gian thực
|Đội thi EDL_AIoT
6. Lifewave – LifeWave
|Đội thi LifeWave
7. Robot4life – Robot tự hành dẫn đường và tương tác sinh viên ĐH Bách Khoa
|Đội thi Robot4life
Miền Nam
8. VitalX – Thiết bị đo đa tín hiệu EMG-ECG-PPG theo dõi sức khỏe và chuyển động
|Đội thi VitalX
9. BioEdgeX – Hệ thống AIoT dự đoán đông cứng bước đi ở bệnh nhân Parkinson với bảo mật ASCON
|Đội thi BioEdgeX
10. Nightfoodretrieval – Thiết bị định hướng cho người khiếm thị dựa trên trí tuệ nhân tạo
|Đội thi Nightfoodretrieval
Ban Tổ chức (Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam – REV và Học viện PTIT) đánh giá cao tinh thần sáng tạo, tính thực tiễn và khả năng trình bày, phản biện của tất cả 27 đội tại vòng bán kết. 10 đội vào chung kết đã chứng tỏ được bản thân khi mang đến những dự án nổi bật nhất, thể hiện rõ xu hướng ứng dụng mạnh mẽ AI, Edge AI, IoT và an ninh mạng vào các vấn đề giao thông, y tế, an toàn lao động, hỗ trợ người khuyết tật và du lịch.
Điểm sáng lớn nhất của Top 10 chính là tinh thần đồng đội ăn ý, khả năng phản biện sắc bén và phong thái chuyên nghiệp đầy tự tin của các bạn sinh viên khi đối mặt với những câu hỏi vô cùng hóc búa từ Hội đồng giám khảo, nơi quy tụ các chuyên gia đầu ngành của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV), giảng viên từ những trường đại học top đầu và đại diện các tập đoàn công nghệ lớn. Top 10 năm nay không chỉ là 10 đội giỏi nhất, mà còn là 10 đại diện xuất sắc cho một thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam đang sẵn sàng bước ra thế giới với sản phẩm “Make in Vietnam” mang tầm vóc quốc tế.
|
Vòng Chung kết sẽ diễn ra ngày 12/12/2025 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội). Tại đây, 10 đội sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, trình diễn thực tế và bảo vệ trước Hội đồng giám khảo cấp quốc gia để tranh ngôi Quán quân.
Cơ cấu giải thưởng:
01 Giải Nhất trị giá 15.000.000 đồng, kèm giấy chứng nhận và quà tài trợ.
02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 7.500.000 đồng cùng giấy chứng nhận và quà tài trợ.
03 Giải Ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng kèm giấy chứng nhận, quà tài trợ.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 4 giải Khuyến khích cho các đội xếp từ hạng 7 đến 10, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
Ngoài ra, chương trình có 3 giải phụ (gồm giải Sáng tạo, giải được yêu thích và giải Ứng dụng tiềm năng), trị giá 1.000.000 đồng/giải, kèm giấy chứng nhận và quà tài trợ, dựa trên kết quả bình chọn của hội đồng và khán giả.
Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam được tổ chức nhằm tạo môi trường để sinh viên toàn quốc thể hiện năng lực nghiên cứu, tư duy thiết kế, chế tạo sản phẩm điện tử - IoT - AIoT. Bên cạnh giá trị học thuật, cuộc thi còn giúp các đội thi tiếp cận với doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.