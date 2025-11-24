Công nghệ số
Alibaba đã âm thầm trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực AI như thế nào?

Doãn Huy

18:23 | 24/11/2025
Trong khi nhiều người vẫn nghĩ Alibaba chỉ là “ông lớn thương mại điện tử”, tập đoàn này đang lặng lẽ đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI), trở thành một trong những cái tên dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ tại Trung Quốc và thế giới.
Alibaba đang chuyển mình từ một gã khổng lồ thương mại điện tử thành một cường quốc AI toàn cầu.

Tầm nhìn AI trở thành “trụ cột chiến lược”

Alibaba những năm gần đây, đã chuyển hướng chiến lược từ mảng thương mại điện tử sang AI và điện toán đám mây. Theo Reuters, công ty vừa ra mắt mẫu ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất Qwen 3-Max với hơn 1 nghìn tỷ tham số, cho thấy quyết tâm rất mạnh trong việc xây dựng AI quy mô lớn.

Eddie Wu, Giám đốc điều hành Alibaba Cloud, từng chia sẻ rằng tốc độ phát triển của ngành AI vượt xa kỳ vọng, đặc biệt là nhu cầu hạ tầng để đào tạo và triển khai các mô hình lớn.

Hơn nữa, Alibaba cam kết đầu tư khoảng 380 tỉ NDT (~ 50 tỷ USD) trong vòng 3 năm tới cho hạ tầng AI và đám mây.

Một điểm nổi bật trong chiến lược AI của Alibaba là việc mở mã nguồn (open-source) nhiều mô hình Qwen.

Tại báo cáo công khai, công ty khẳng định Qwen có “gia đình mô hình” rất rộng, hỗ trợ đa ngữ (119 ngôn ngữ/dialect) và đa dạng về kích cỡ lẫn loại hình.

Mô hình Qwen 2.5 (Qwen2.5-Omni) hỗ trợ xử lý đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video) và đã được Alibaba tung lên các nền tảng như Hugging Face để cộng đồng phát triển.

Joe Tsai, Chủ tịch Alibaba, nhấn mạnh lý do mở nguồn Qwen là để “dân chủ hóa” AI, khuyến khích nhiều ứng dụng hơn và kéo theo nhu cầu về đám mây ngày càng lớn – tiếp sức cho mảng điện toán đám mây của Alibaba.

Alibaba không chỉ dừng lại ở mô hình, mà còn ứng dụng AI vào sản phẩm dịch vụ thực tế. Công ty vừa ra phiên bản mới cho ứng dụng trợ lý AI Quark, tích hợp mô hình Qwen reasoning, hỗ trợ trò chuyện, suy nghĩ sâu và thực thi nhiệm vụ.

Chiến lược AI rõ ràng đã “hồi sinh” giá trị cổ phiếu của Alibaba. CNBC dẫn lời rằng cổ phiếu Alibaba đã tăng mạnh nhờ niềm tin của nhà đầu tư vào tầm nhìn công nghệ mới.

Thách thức cạnh tranh và định vị toàn cầu

Alibaba đang bước vào cuộc đua AI với nhiều đối thủ mạnh như DeepSeek, Baidu và các công ty Mỹ như OpenAI, Google.

Nhưng khác với cách tiếp cận kín tiếng, Alibaba chọn con đường mở rộng hệ sinh thái AI thông qua mô hình mã nguồn mở. Việc này giúp tăng tốc đổi mới, thu hút cộng đồng phát triển và đồng thời đẩy nhu cầu sử dụng đám mây – là lợi thế mạnh mẽ về hạ tầng.

Sự trở lại của Jack Ma, dù không quá ồn ào, được xem là cú hích tinh thần cho chiến lược mới của Alibaba. Theo CNBC, ban lãnh đạo công ty quyết định tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, tập trung toàn bộ nguồn lực vào hai mảng trung tâm: thương mại điện tử và điện toán đám mây – nơi AI là “xương sống”.

Alibaba đang viết lại định nghĩa của mình: không còn chỉ là “gã khổng lồ TMĐT”, mà là một nhà tiên phong AI toàn diện. Với mô hình Qwen mã nguồn mở, đầu tư hạ tầng khổng lồ và ứng dụng thực tế mạnh mẽ, công ty này có khả năng không chỉ dẫn dắt thị trường Trung Quốc mà còn gây ảnh hưởng lớn trên bản đồ AI toàn cầu.

Jack Ma, người từng giữ chức Chủ tịch điều hành Alibaba đến năm 2019, đã mua cổ phiếu Alibaba trị giá khoảng 50 triệu USD trong quý IV/2023, nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 4,3% (theo dữ liệu cuối cùng từ năm 2021), biến ông thành cổ đông lớn nhất theo nguồn tin của SCMP.

Trong khi đó, Joe Tsai, người đã lên nắm giữ vị trí Chủ tịch Alibaba từ tháng 9/2023 thay thế cho Daniel Zhang, cũng đã chi khoảng 151,7 triệu USD để mua 1.957 tỷ cổ phiếu của công ty trong quý cuối năm ngoái thông qua công ty đầu tư Blue Pool Management, và trở thành cổ đông lớn thứ hai, sau Jack Ma. Đến năm 2023, ông sở hữu 1,4% cổ phần của Alibaba.
Alibaba AI Qwen Alibaba Qwen 3-Max trí tuệ nhân tạo Trung Quốc Alibaba Cloud Tongyi Qianwen đầu tư AI Alibaba mô hình ngôn ngữ lớn Alibaba Jack Ma trở lại chiến lược công nghệ Alibaba

