Alibaba.com đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Tại đây, đoàn đã được ông Shawn Yang, Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu của Alibaba.com, cùng các đại diện khác của Alibaba đón tiếp. Hai bên đã trao đổi về các cơ hội phát triển kinh doanh tại Việt Nam, sự hỗ trợ của chính phủ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh tốt nhất.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đã tham quan trụ sở chính của Alibaba tại Hàng Châu, Trung Quốc để tìm hiểu về sự phát triển và hoạt động của công ty, cùng đi có ông Shawn Yang, Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu của Alibaba.com.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, chia sẻ: "Chúng tôi rất ấn tượng với công nghệ tiên tiến, phạm vi hoạt động toàn cầu rộng lớn và cam kết không ngừng của Alibaba trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ."

Ông cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam và Alibaba sẽ tăng cường trao đổi ý tưởng, giúp điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển hơn nữa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Cũng trong chuyến thăm lần này, ông Yang đã giới thiệu về sự phát triển của Alibaba.com tại Việt Nam, nhấn mạnh vị thế là nền tảng thương mại điện tử B2B hàng đầu thế giới và các chiến lược nhằm thúc đẩy sự hiện diện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong thương mại số toàn cầu. "Alibaba.com đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện của các nhà cung cấp và sản phẩm Việt Nam đối với người mua trên toàn thế giới. Chúng tôi trang bị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam những công cụ, nguồn lực và thông tin thị trường cần thiết để thiết lập sự hiện diện và phát triển mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực để hỗ trợ sự tăng trưởng của các doanh nghiệp Việt Nam, tập trung vào công nghệ, cơ sở hạ tầng và phát triển nhân tài." Ông Yang khẳng định.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đã trao đổi quà tặng với ông Shawn Yang, Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu của Alibaba.com.

Alibaba.com bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 2009. Trong 15 năm qua, thương hiệu đã phục vụ hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện cho họ giao dịch với người mua từ hơn 200 quốc gia và khu vực. Nền tảng hiện đang có khoảng 1,8 triệu sản phẩm Việt Nam, thuộc gần 50 danh mục sản phẩm chính, trong đó có những danh mục mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, chẳng hạn như nông sản, đồ nội thất và mỹ phẩm.

Được biết, Alibaba.com Việt Nam có kế hoạch tập trung đầu tư vào ba lĩnh vực chính: thúc đẩy mạnh mẽ việc doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động; tăng cường hội nhập vào nền kinh tế số thông qua các dịch vụ như Đảm Bảo Thương mại (Trade Assurance) - giải pháp được thiết kế để đảm bảo an toàn cho thương mại xuyên biên giới và củng cố niềm tin của người mua; và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua việc đầu tư vào tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân tài địa phương, từ đó cung cấp các giải pháp chuyên biệt, phù hợp hơn với nhu cầu của các nhà cung cấp Việt Nam.