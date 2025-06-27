Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các nhà sáng lập được lựa chọn từ Việt Nam sẽ có cơ hội đến Las Vegas (Mỹ) vào ngày 4–5 tháng 9 năm 2025, nơi họ sẽ tranh tài trực tiếp với các ứng cử viên khác trên thế giới.

Được ra mắt đúng vào Ngày Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) Thế giới - 27 tháng 6, chương trình “CoCreate Pitch” một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Alibaba.com trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các SME trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng

Bên cạnh việc quy tụ các nhà lãnh đạo đầu ngành và những doanh nhân thành đạt, CoCreate Pitch còn chính là tâm điểm của sự kiện CoCreate năm nay. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ trở thành sân khấu trình làng ý tưởng sản phẩm hàng đầu thế giới, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trên toàn cầu. Mở ra cơ hội tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính vững chắc, chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng cùng các chương trình cố vấn chuyên sâu.

Có thể bạn muốn biết: Hai quán quân, mỗi người đến từ một trong hai sự kiện CoCreate (Las Vegas và London), sẽ nhận được giải thưởng trị giá 200.000 USD (gồm 50% tiền mặt và 50% tín dụng mua hàng trên Alibaba.com). 20 doanh nghiệp xuất sắc khác sẽ nhận giải thưởng lên đến 40.000 USD theo hình thức tương tự. Tất cả thí sinh tham dự đều được truy cập miễn phí vào hệ thống công cụ tìm nguồn hàng tích hợp AI và mạng lưới nhà cung cấp của Alibaba.com, giúp đẩy nhanh quá trình tạo mẫu và sản xuất tối ưu chi phí

Alibaba.com khởi động cuộc thi toàn cầu “CoCreate Pitch”

Cuộc thi kéo dài từ 2 đến 4 tháng, các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên độ sáng tạo, tính khả thi và tiềm năng đưa ra thị trường. Các thí sinh được lựa chọn từ Việt Nam sẽ trình bày trực tiếp tại sự kiện CoCreate ở Las Vegas. Người chiến thắng sẽ được lựa chọn bởi hội đồng giám khảo gồm các nhà đầu tư và chuyên gia đầu ngành.

Ông Kuo Zhang, Chủ tịch Alibaba.com chia sẻ về cuộc thi năm nay: “Cuộc thi CoCreate Pitch luôn là điểm nhấn của CoCreate. Chính sự đam mê và tinh thần khởi nghiệp mãnh liệt mà các SME mang đến cho những ý tưởng sản phẩm sáng tạo đã làm nên sức sống cho sân khấu này. Năm nay, chúng tôi vô cùng hào hứng khi có thể mở rộng cánh cửa này đến với các doanh nhân và nhà sáng lập trên toàn cầu.”

Để tham dự, các doanh nghiệp và nhà sáng lập có thể đăng tải một video 30 giây lên Instagram hoặc TikTok, chia sẻ câu chuyện kinh doanh hoặc ý tưởng sản phẩm của mình, kèm theo hashtag #CoCreatePitch và gắn thẻ @Alibaba.com_official.

Hoặc đăng ký trực tiếp tại: pitch.alibabacocreate.com.

Nền tảng Alibaba.com đã ghi nhận đà tăng trưởng mạnh tại Việt Nam, theo đó số lượng nhà xuất khẩu mới tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái (từ tháng 4 đến tháng 6), và lượng sản phẩm được niêm yết bởi các thương nhân Việt tăng 54%.

“Chính tinh thần ‘dám làm, dám thay đổi’ của các SME đã truyền cảm hứng cho sự kiện CoCreate đầu tiên vào năm 2023. Chuỗi cung ứng toàn cầu của Alibaba.com là cánh tay nối dài, giúp hiện thực hóa những giấc mơ sản phẩm của họ – từ ý tưởng, sản xuất, tài chính cho đến cố vấn kinh doanh. Chúng tôi ở đây để đồng hành cùng họ trên hành trình chinh phục mục tiêu.” Bà Liz Wang, Giám đốc Chiến lược Thương mại Toàn cầu của Alibaba.com chia sẻ.