Alibaba.com ra mắt “Gói đảm bảo hiệu suất”

Không chỉ là một giải pháp chuyên biệt dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam, “gói đảm bảo hiệu suất” còn nhằm hỗ trợ họ khởi động hoặc mở rộng hành trình chuyển đổi số toàn cầu một cách hiệu quả và linh hoạt.

Alibaba chính thức ra mắt “gói đảm bảo hiệu suất”

Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử B2B toàn cầu được dự báo sẽ đạt quy mô hơn 20,9 nghìn tỷ USD vào năm 2027 (theo Research and Markets), cùng với hơn 53% doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường xuất khẩu qua kênh thương mại điện tử (theo VECOM), Alibaba.com đã triển khai Gói Đảm Bảo Hiệu Suất như một phản hồi thiết thực.

Giải pháp được thiết kế dành riêng cho những doanh nghiệp mới tham gia thương mại điện tử B2B toàn cầu hoặc đang trong quá trình chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp Việt Nam định hướng rõ ràng và vượt qua những thách thức phức tạp của môi trường kinh doanh số đang thay đổi nhanh chóng. Gói hỗ trợ này bao gồm thiết lập gian hàng chuyên nghiệp trên nền tảng (minisite), tăng khả năng hiển thị với người mua quốc tế và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh xuyên biên giới.

Ông Young Liu, Giám đốc Quốc gia Alibaba.com Việt Nam

Ông Young Liu, Giám đốc Quốc gia Alibaba.com Việt Nam, chia sẻ về tầm nhìn chiến lược khi ra mắt giải pháp mới: “Với gói Đảm Bảo Hiệu Suất, chúng tôi không chỉ cung cấp một công cụ, mà đang kiến tạo một lộ trình vững chắc cho SMEs Việt Nam. Tầm nhìn của Alibaba.com là trang bị cho các doanh nghiệp khả năng vượt lên trên mọi biến động của thị trường toàn cầu, biến thách thức thương mại thành cơ hội bứt phá. Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ đúng đắn, doanh nghiệp Việt sẽ không chỉ tham gia mà còn dẫn dắt dòng chảy thương mại xuyên biên giới trong kỷ nguyên số.”

Có thể nói, việc ra mắt “gói đảm bảo hiệu suất” cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía chính quyền địa phương.

Bà Hồ Thị Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM

Bà Hồ Thị Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến kịp thời của Alibaba.com trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Đây là giải pháp thiết thực, góp phần giúp các SMEs tại Việt Nam nhanh chóng thích nghi, từng bước tiếp cận người mua quốc tế và xây dựng vị thế bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu.”

Silver Pine là một nhà sản xuất nội thất truyền thống chuyên về các sản phẩm gỗ thông và gỗ keo chất lượng cao, nhờ áp dụng “gói đảm bảo hiệu suất” mà Silver Pine đã mở rộng hoạt động ra nhiều thị trường lớn như Mỹ, Đức, Anh và Canada. Nhà sáng lập Silver Pinen, ông Trần Chức Cường chia sẻ: “Gói đảm bảo hiệu suất đã cung cấp cho chúng tôi một lộ trình rõ ràng với kết quả cụ thể, giúp định hình lại cách vận hành doanh nghiệp và phù hợp với chiến lược dài hạn về phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường và chuyển đổi số. Đội ngũ hỗ trợ của Alibaba.com đồng hành cùng chúng tôi từ khâu thiết kế gian hàng đến việc tối ưu hóa sản phẩm. Trong bối cảnh hành vi mua hàng toàn cầu đang dịch chuyển sang môi trường số, việc thể hiện năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm qua nền tảng thương mại điện tử trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hành trình này có thể có nhiều thách thức, nhưng đồng thời cũng mở ra vô vàn cơ hội phát triển nếu doanh nghiệp biết thích nghi và ứng dụng hiệu quả các công cụ số.”

Steven Selikoff - chuyên gia người Mỹ

Steven Selikoff - chuyên gia người Mỹ dày dặn kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm và tìm nguồn cung toàn cầu cũng đã tham dự và có bài chia sẻ sâu hơn với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Ông Selikoff mang đến những góc nhìn thực tiễn về cách người mua Mỹ tìm kiếm nhà cung cấp, lý do vì sao Việt Nam đang trở thành điểm đến được ưu tiên trong chuỗi cung ứng, và các chiến lược giúp doanh nghiệp Việt xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng quốc tế.

Ông cũng nhấn mạnh các yếu tố then chốt như: tốc độ phản hồi, sự minh bạch và mức độ sẵn sàng của sản phẩm - đây là những yếu tố sống còn khi muốn tiếp cận những thị trường đòi hỏi cao như Hoa Kỳ. Đồng thời, ông khuyến khích nhà cung cấp Việt phát huy các thế mạnh vốn có như: uy tín, tay nghề thủ công và tinh thần dịch vụ.