Đại học Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS

Gia Hân

Gia Hân

18:30 | 07/12/2025
Ngày 7/12 tại sân vận động C500 (Học viện An ninh nhân dân, Hà Nội), Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS với chủ đề “Vùng trời quê hương” đã chính thức bế mạc, khép lại mùa giải sôi động với sự tham gia của hơn 100 đội thi trên cả nước.
Trong khuôn khổ lễ bế mạc, các trận đấu quan trọng nhất của mùa giải đã diễn ra với trận tranh hạng ba giữa đội VANLANGUAV (ĐH Văn Lang) và đội LH–TDH (ĐH Lạc Hồng) cùng trận chung kết giữa BK–IAV (ĐH Bách khoa Hà Nội) và SKYVISION (ĐH Tôn Đức Thắng).

Đây là cuộc thi sáng tạo thiết bị bay không người lái lớn nhất dành cho sinh viên toàn quốc.

Các đội mang đến những màn thi đấu kịch tính, thể hiện kỹ thuật điều khiển UAV, tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

Kết quả chung cuộc, đội SKYVISION giành ngôi vô địch UAV Cup PV GAS 2025. Đội BK–IAV đạt ngôi á quân, trong khi đội LH–TDH giành hạng ba với hành trình được đánh giá cao về nỗ lực và tinh thần thi đấu.

Phát biểu tại lễ bế mạc, TS Đinh Tấn Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ không gian và dưới nước (ĐH Bách khoa Hà Nội), đại diện Ban Tổ chức chúc mừng thành tích của các đội và nhấn mạnh tầm quan trọng của UAV trong đời sống, đặc biệt ở lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn và “kinh tế tầm thấp”.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được công bố từ ngày 9/9, thu hút hơn 100 đội đăng ký. Qua vòng sơ loại và vòng bảng, 28 đội xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết diễn ra từ 3 đến 7/12/2025. Tám đội từ bảy trường đại học tiến vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết, thi đấu đối kháng trực tiếp trong năm ngày.

Đội SKYVISION - Đại học Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025 – Cup PV GAS.
BTC trao giải cho các đội lọt vào chung kết tại lễ bế mạc.

Ban Tổ chức đánh giá gần ba tháng sáng tạo và luyện tập đã giúp sinh viên hình thành tư duy nghiên cứu thực chất, thử thách thật và tạo ra các sản phẩm UAV có tính ứng dụng. Cuộc thi cũng là diễn đàn kết nối giáo dục, doanh nghiệp và sáng tạo, mở ra cơ hội nghề nghiệp và nghiên cứu cho sinh viên.

TS Đinh Tấn Hưng cho biết năm 2026 sẽ có hai cuộc thi mới: Cuộc thi Sáng tạo UAV 2026 và Cuộc thi Sáng tạo UUV 2026 (thiết bị lặn thông minh), với nhiều thử thách mở rộng.

Chủ đề “Vùng trời quê hương” được thể hiện xuyên suốt chương trình, truyền cảm hứng tự hào và khát vọng làm chủ công nghệ UAV cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Cuộc thi sáng tạo UAV 2025 – Cup PV GAS Máy bay không người lái UAV

