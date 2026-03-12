Xe và phương tiện
Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Thành Biên

Thành Biên

21:57 | 12/03/2026
Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón thêm một mẫu xe điện mới khi hệ thống đại lý bắt đầu nhận đặt cọc cho Lynk & Co 02 EV.
Thông tin từ nhân viên kinh doanh cho biết Lynk & Co 02 EV vẫn chưa công bố giá bán chính thức, song mức dự kiến có thể dưới 1 tỷ đồng. Nếu con số này trở thành hiện thực, Lynk & Co 02 EV sẽ trở thành một trong những mẫu SUV điện cỡ C có giá tiếp cận nhất trên thị trường.

Điều này đồng thời tạo thêm áp lực cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị, vốn đang thu hút nhiều hãng xe tham gia trong bối cảnh xu hướng điện hóa ngày càng rõ rệt tại Việt Nam.

Lynk & Co 02 EV chính thức nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam. Ảnh Lynk & Co.
Lynk & Co 02 EV chính thức nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam. Ảnh Lynk & Co.

Lynk & Co 02 vốn được giới thiệu lần đầu vào năm 2018 với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Đến cuối năm 2024, hãng phát triển thêm phiên bản chạy điện hoàn toàn mang tên Z20 tại Trung Quốc. Sau hơn một năm có mặt ở thị trường nội địa, mẫu xe điện này bắt đầu được đưa tới một số thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Mẫu SUV điện mới của Lynk & Co sử dụng nền tảng khung gầm CMA, kiến trúc từng được phát triển chung giữa tập đoàn GeelyVolvo. Nền tảng này hiện cũng được áp dụng trên Volvo XC40, cho phép Lynk & Co 02 EV tận dụng cấu trúc khung gầm hiện đại, đồng thời tối ưu không gian nội thất. Nhờ đó, xe sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 2.755 mm, tạo lợi thế về độ rộng rãi so với nhiều mẫu SUV đô thị cùng tầm giá.

Giao diện ngoại thất của Lynk & Co 02 EV
Giao diện ngoại thất của Lynk & Co 02 EV

Về kích thước tổng thể, Lynk & Co 02 EV dài 4.460 mm, rộng 1.845 mm và cao 1.573 mm. Các thông số này đưa xe vào phân khúc SUV cỡ C. Nhà sản xuất tập trung tối ưu tính khí động học nhằm cải thiện hiệu quả vận hành của hệ truyền động điện. Thân xe được thiết kế với hệ số cản gió chỉ 0,25 Cd, góp phần giảm tiêu thụ năng lượng và tăng phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc.

Ngôn ngữ thiết kế của Lynk & Co 02 EV tiếp tục kế thừa phong cách từng xuất hiện trên mẫu concept The Next Day. Phần đầu xe dạng kín đặc trưng của ô tô điện kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài. Tay nắm cửa ẩn cùng đường mui dốc về phía sau theo phong cách coupe giúp chiếc SUV này có diện mạo năng động hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

Giao diện ngoại thất của Lynk & Co 02 EV nhìn từ phía sau. Ảnh: Lynk & Co
Giao diện ngoại thất của Lynk & Co 02 EV nhìn từ phía sau. Ảnh: Lynk & Co

Ở phía sau, cụm đèn hậu kéo dài toàn chiều ngang thân xe tạo dấu ấn nhận diện riêng. Hệ thống này tích hợp tới 504 bóng LED, trải dài hơn 1,4 m, góp phần tăng khả năng nhận diện khi vận hành ban đêm.

Không gian nội thất được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào hệ thống hiển thị và điều khiển kỹ thuật số. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí dạng nổi kích thước 15,4 inch, đóng vai trò điều khiển phần lớn chức năng của xe. Hệ thống này hoạt động cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) kích thước 13,8 inch.

Lynk & Co trang bị hệ thống âm thanh 14 loa cho mẫu xe điện này nhằm nâng cao trải nghiệm giải trí. Bảng điều khiển trung tâm tích hợp dải đèn LED gồm 63 điểm sáng, góp phần tạo không gian nội thất hiện đại. Một điểm đáng chú ý khác là bệ tì tay trung tâm có thể tùy biến, cho phép người dùng biến khu vực này thành nhiều không gian chức năng khác nhau như nơi để thú cưng hoặc khu vực pha đồ uống.

Không gian nội thất của Lynk & Co 02 EV. Ảnh: Lynk & Co
Không gian nội thất của Lynk & Co 02 EV. Ảnh: Lynk & Co

Lynk & Co 02 EV sở hữu khoang hành lý tiêu chuẩn 450 lít. Khi gập hàng ghế thứ hai, dung tích có thể mở rộng lên 1.410 lít. Ngoài ra, xe còn có thêm khoang chứa phía trước cùng tổng cộng 36 vị trí để đồ bố trí trong cabin nhằm tăng tính tiện dụng.

Hệ truyền động của Lynk & Co 02 EV sử dụng một mô-tơ điện đặt tại cầu sau. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 250 kW, tương đương 335 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 373 Nm. Nhờ cấu hình này, mẫu SUV điện có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 5,3 giây, con số đáng chú ý đối với một mẫu xe đô thị.

Nguồn năng lượng cung cấp cho hệ thống truyền động đến từ bộ pin LFP dung lượng 62 kWh. Pin sử dụng công nghệ sạc nhanh 4.5C, cho phép tiếp nhận công suất sạc DC lên tới khoảng 300 kW. Theo thông số từ nhà sản xuất, xe chỉ mất khoảng 15 phút để nạp từ 10% lên 80% dung lượng pin trong điều kiện sạc nhanh phù hợp.

Phạm vi hoạt động tối đa của Lynk & Co 02 EV đạt khoảng 530 km theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Thông số này giúp mẫu xe đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng đô thị, đồng thời đủ khả năng thực hiện những hành trình dài nếu hạ tầng trạm sạc được phát triển tương ứng.

Sự xuất hiện của Lynk & Co 02 EV đánh dấu bước đi mới của thương hiệu này tại Việt Nam trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện. Nếu giá bán thực tế giữ ở mức dưới 1 tỷ đồng, mẫu SUV điện này có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe xanh, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ, hiệu suất và chi phí vận hành.

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Xe 365
Hợp tác của hai bên không ngoài mục tiêu đơn giản hóa quá trình triển khai và đáp ứng các ưu tiên của ngành ô tô về an toàn, độ tin cậy, cũng như khả năng mở rộng và tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường.
Giải đua ô tô địa hình quốc tế Mộc Châu 2026 hoãn thời gian tổ chức

Giải đua ô tô địa hình quốc tế Mộc Châu 2026 hoãn thời gian tổ chức

Xe và phương tiện
Thông tin từ Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam (Vietnam Motorsport Federation - VMF), Giải đua Ô tô Địa hình Quốc tế Mộc Châu 2026 (Mộc Châu International Off-Road Cup 2026) sẽ chưa thể diễn ra theo kế hoạch ban đầu do công tác chuẩn bị không kịp tiến độ. Thời điểm tổ chức mới của giải hiện vẫn chưa được xác định.
Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Xe 365
Nhà phân phối Land Rover tại Việt Nam vừa giới thiệu mẫu Range Rover Evoque 2026 nhập khẩu từ Anh, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng của dòng SUV hạng sang cỡ nhỏ.
Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

NXB Kim Đồng giành 8 Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

NXB Kim Đồng giành 8 Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng: Thống nhất danh sách 29 Hội

Sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng: Thống nhất danh sách 29 Hội

Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Meta mua lại mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ đội ngũ sáng lập

Meta mua lại mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ đội ngũ sáng lập

Canva mở khóa chỉnh sửa ảnh AI, thiết kế linh hoạt trong vài giây

Canva mở khóa chỉnh sửa ảnh AI, thiết kế linh hoạt trong vài giây

Ứng dụng bản đồ số và nguy cơ lộ bí mật nhà nước

Ứng dụng bản đồ số và nguy cơ lộ bí mật nhà nước

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

BIC tổng kết năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững năm 2026

BIC tổng kết năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững năm 2026

FPT bị bán ròng 87 tỷ, MWG lao dốc 3,35%, GMD bứt sáng giữa làn sóng bán tháo phiên 12/3

FPT bị bán ròng 87 tỷ, MWG lao dốc 3,35%, GMD bứt sáng giữa làn sóng bán tháo phiên 12/3

Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu 550 tỷ USD, ra mắt nền tảng số kết nối thương vụ toàn cầu

Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu 550 tỷ USD, ra mắt nền tảng số kết nối thương vụ toàn cầu

Chelsea ra mắt website cho Hội CĐV toàn cầu do tập đoàn FPT phát triển

Chelsea ra mắt website cho Hội CĐV toàn cầu do tập đoàn FPT phát triển

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng