Thông tin từ nhân viên kinh doanh cho biết Lynk & Co 02 EV vẫn chưa công bố giá bán chính thức, song mức dự kiến có thể dưới 1 tỷ đồng. Nếu con số này trở thành hiện thực, Lynk & Co 02 EV sẽ trở thành một trong những mẫu SUV điện cỡ C có giá tiếp cận nhất trên thị trường.

Điều này đồng thời tạo thêm áp lực cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị, vốn đang thu hút nhiều hãng xe tham gia trong bối cảnh xu hướng điện hóa ngày càng rõ rệt tại Việt Nam.

Lynk & Co 02 EV chính thức nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam. Ảnh Lynk & Co.

Lynk & Co 02 vốn được giới thiệu lần đầu vào năm 2018 với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Đến cuối năm 2024, hãng phát triển thêm phiên bản chạy điện hoàn toàn mang tên Z20 tại Trung Quốc. Sau hơn một năm có mặt ở thị trường nội địa, mẫu xe điện này bắt đầu được đưa tới một số thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Mẫu SUV điện mới của Lynk & Co sử dụng nền tảng khung gầm CMA, kiến trúc từng được phát triển chung giữa tập đoàn Geely và Volvo. Nền tảng này hiện cũng được áp dụng trên Volvo XC40, cho phép Lynk & Co 02 EV tận dụng cấu trúc khung gầm hiện đại, đồng thời tối ưu không gian nội thất. Nhờ đó, xe sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 2.755 mm, tạo lợi thế về độ rộng rãi so với nhiều mẫu SUV đô thị cùng tầm giá.

Giao diện ngoại thất của Lynk & Co 02 EV

Về kích thước tổng thể, Lynk & Co 02 EV dài 4.460 mm, rộng 1.845 mm và cao 1.573 mm. Các thông số này đưa xe vào phân khúc SUV cỡ C. Nhà sản xuất tập trung tối ưu tính khí động học nhằm cải thiện hiệu quả vận hành của hệ truyền động điện. Thân xe được thiết kế với hệ số cản gió chỉ 0,25 Cd, góp phần giảm tiêu thụ năng lượng và tăng phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc.

Ngôn ngữ thiết kế của Lynk & Co 02 EV tiếp tục kế thừa phong cách từng xuất hiện trên mẫu concept The Next Day. Phần đầu xe dạng kín đặc trưng của ô tô điện kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài. Tay nắm cửa ẩn cùng đường mui dốc về phía sau theo phong cách coupe giúp chiếc SUV này có diện mạo năng động hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

Giao diện ngoại thất của Lynk & Co 02 EV nhìn từ phía sau. Ảnh: Lynk & Co

Ở phía sau, cụm đèn hậu kéo dài toàn chiều ngang thân xe tạo dấu ấn nhận diện riêng. Hệ thống này tích hợp tới 504 bóng LED, trải dài hơn 1,4 m, góp phần tăng khả năng nhận diện khi vận hành ban đêm.

Không gian nội thất được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào hệ thống hiển thị và điều khiển kỹ thuật số. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí dạng nổi kích thước 15,4 inch, đóng vai trò điều khiển phần lớn chức năng của xe. Hệ thống này hoạt động cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) kích thước 13,8 inch.

Lynk & Co trang bị hệ thống âm thanh 14 loa cho mẫu xe điện này nhằm nâng cao trải nghiệm giải trí. Bảng điều khiển trung tâm tích hợp dải đèn LED gồm 63 điểm sáng, góp phần tạo không gian nội thất hiện đại. Một điểm đáng chú ý khác là bệ tì tay trung tâm có thể tùy biến, cho phép người dùng biến khu vực này thành nhiều không gian chức năng khác nhau như nơi để thú cưng hoặc khu vực pha đồ uống.

Không gian nội thất của Lynk & Co 02 EV. Ảnh: Lynk & Co

Lynk & Co 02 EV sở hữu khoang hành lý tiêu chuẩn 450 lít. Khi gập hàng ghế thứ hai, dung tích có thể mở rộng lên 1.410 lít. Ngoài ra, xe còn có thêm khoang chứa phía trước cùng tổng cộng 36 vị trí để đồ bố trí trong cabin nhằm tăng tính tiện dụng.

Hệ truyền động của Lynk & Co 02 EV sử dụng một mô-tơ điện đặt tại cầu sau. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 250 kW, tương đương 335 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 373 Nm. Nhờ cấu hình này, mẫu SUV điện có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 5,3 giây, con số đáng chú ý đối với một mẫu xe đô thị.

Nguồn năng lượng cung cấp cho hệ thống truyền động đến từ bộ pin LFP dung lượng 62 kWh. Pin sử dụng công nghệ sạc nhanh 4.5C, cho phép tiếp nhận công suất sạc DC lên tới khoảng 300 kW. Theo thông số từ nhà sản xuất, xe chỉ mất khoảng 15 phút để nạp từ 10% lên 80% dung lượng pin trong điều kiện sạc nhanh phù hợp.

Phạm vi hoạt động tối đa của Lynk & Co 02 EV đạt khoảng 530 km theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Thông số này giúp mẫu xe đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng đô thị, đồng thời đủ khả năng thực hiện những hành trình dài nếu hạ tầng trạm sạc được phát triển tương ứng.

Sự xuất hiện của Lynk & Co 02 EV đánh dấu bước đi mới của thương hiệu này tại Việt Nam trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện. Nếu giá bán thực tế giữ ở mức dưới 1 tỷ đồng, mẫu SUV điện này có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe xanh, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ, hiệu suất và chi phí vận hành.