Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

First Stand Tournament (FST) ra đời nhằm tạo ra sân chơi cạnh tranh ngay từ giai đoạn đầu năm, đồng thời mang đến cơ hội để các đội tuyển thử nghiệm chiến thuật và đội hình mới. Không chỉ cạnh tranh cho chức vô địch, các đại diện tham dự còn hướng tới lợi thế quan trọng cho khu vực của mình tại giải đấu quốc tế tiếp theo là Mid-Season Invitational (MSI).

Quy tụ các đại diện mạnh từ nhiều khu vực

First Stand 2026 dự kiến có sự góp mặt của 8 đội tuyển đến từ 6 khu vực lớn của hệ thống Esports LMHT toàn cầu. Các đội giành vé tham dự thông qua thành tích thi đấu tại giải quốc nội ở giai đoạn đầu mùa.

First Stand là giải đấu quốc tế đầu tiên của LMHT trong năm 2026

Đại diện của Hàn Quốc (LCK) gồm hai đội Gen.G và BNK FearX. Khu vực châu Âu (LEC) cử G2 Esports, trong khi Bắc Mỹ (LCS) có đại diện là LYON. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương (LCP) được đại diện bởi Team Secret Whales. Chủ nhà Brazil góp mặt với LOUD, đội tuyển giàu thành tích của giải CBLOL.

Trong khi đó, khu vực Trung Quốc (LPL) sẽ xác định hai đại diện cuối cùng sau khi giai đoạn một của giải đấu quốc nội khép lại. Riot Games dự kiến tổ chức lễ bốc thăm chia bảng First Stand 2026 ngay sau trận chung kết LPL vào ngày 7/3.

Theo ban tổ chức, việc quy tụ nhiều đội tuyển mạnh ngay từ đầu năm sẽ giúp tạo ra môi trường cạnh tranh cao, đồng thời giúp các khu vực sớm đánh giá sức mạnh của mình trước những sự kiện lớn tiếp theo trong năm.

Địa điểm, thể thức và tấm vé đến với MSI

First Stand 2026 diễn ra trong vòng một tuần tại Riot Games Arena, thành phố São Paulo. Đây là giải đấu quốc tế hiếm hoi được tổ chức tại Brazil trong nhiều năm trở lại đây, vì vậy sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ LMHT tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo lịch thi đấu, vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 16/3 đến 20/3, bắt đầu lúc 20 giờ (giờ Việt Nam). Vòng Knockout tổ chức vào ngày 21/3, trước khi trận chung kết diễn ra vào tối 22/3 để xác định nhà vô địch.

Các đội tuyển sẽ thi đấu trực tiếp trước khán giả tại nhà thi đấu của Riot Games, tạo ra bầu không khí sôi động cho sự kiện mở màn của mùa giải Esports LMHT.

First Stand 2026 có nhiều đổi mới về thể thức

First Stand 2026 áp dụng hệ thống thi đấu gồm hai giai đoạn: vòng bảng và vòng Knockout. Tám đội tuyển được chia thành hai bảng, mỗi bảng bốn đội. Các đội trong bảng thi đấu theo thể thức nhánh thắng – nhánh thua nhằm xác định hai đội mạnh nhất đi tiếp.

Toàn bộ các trận đấu đều diễn ra theo thể thức Best-of-5. Ban tổ chức kỳ vọng hình thức này giúp các đội tuyển có nhiều thời gian thích nghi chiến thuật và tạo ra những màn so tài căng thẳng.

Một điểm đáng chú ý tại First Stand năm nay là việc áp dụng Hard Fearless Draft. Theo quy định này, mỗi đội chỉ được sử dụng một vị tướng duy nhất một lần trong suốt giải đấu. Điều này buộc các đội tuyển phải liên tục thay đổi lựa chọn chiến thuật và mở rộng bể tướng của mình, qua đó tạo ra nhiều diễn biến bất ngờ cho khán giả.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng Knockout. Ở giai đoạn này, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, đội thua sẽ bị loại khỏi giải đấu.

HLE là vô địch First Stand 2026

Bên cạnh danh hiệu vô địch, First Stand 2026 còn mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện Esports LMHT trong năm. Khu vực giành chức vô địch sẽ nhận được lợi thế tại Mid-Season Invitational 2026.

Cụ thể, khu vực đăng quang tại First Stand sẽ giúp các đội tuyển của mình bỏ qua vòng Play-in của MSI, qua đó tiến thẳng vào vòng bảng chính của giải đấu. Đây được xem là phần thưởng quan trọng, bởi MSI là sự kiện quốc tế lớn thứ hai trong năm của LMHT, chỉ đứng sau Chung kết thế giới.

MSI 2026 dự kiến khởi tranh vào ngày 26/6, vì vậy kết quả của First Stand sẽ có tác động trực tiếp đến cục diện cạnh tranh tại giải đấu này.

Riot Games tăng cường hoạt động cộng đồng

Song song với các trận đấu, Riot Games cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng trải nghiệm cho người hâm mộ. Từ ngày 18/3 đến 15/4, hãng sẽ chia sẻ một phần doanh thu từ trang phục Senna Chiến Khuyển và các gói trang phục liên quan cho các đội tuyển Esports LMHT.

Người chơi có thể mua trang phục này dưới dạng gói riêng lẻ, khung trang phục hoặc các phiên bản đa sắc. Hoạt động chia sẻ doanh thu được Riot Games triển khai nhằm hỗ trợ các đội tuyển chuyên nghiệp và phát triển hệ sinh thái thể thao điện tử.

Ngoài ra, chương trình co-stream (đồng phát sóng) cũng được Riot Games đưa trở lại tại First Stand 2026. Các đội tuyển và streamer được phép tổ chức những buổi phát sóng chính thức để bình luận và theo dõi trận đấu cùng người hâm mộ.

Riot Games cho biết danh sách đầy đủ các kênh co-stream sẽ được công bố trước ngày 11/3. Hãng cũng tiếp tục vận hành trang thông tin dành cho co-streamer với sự hỗ trợ của Opera GX, cho phép người xem tìm kiếm các kênh phát sóng theo ngôn ngữ và khu vực.

Với quy mô mở rộng và nhiều thay đổi về thể thức, First Stand 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra màn khởi đầu hấp dẫn cho mùa giải Esports LMHT năm nay. Sự kiện không chỉ xác định nhà vô địch đầu tiên của năm mà còn mang đến những tín hiệu quan trọng về sức mạnh của các khu vực trước khi bước vào những giải đấu lớn tiếp theo.

Trong bối cảnh nhiều đội tuyển đang tái thiết đội hình và thử nghiệm chiến thuật mới, First Stand 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu căng thẳng, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh mới trong hệ thống thể thao điện tử của Liên Minh Huyền Thoại.