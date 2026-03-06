Gaming
Esports

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Thành Biên

Thành Biên

17:37 | 06/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Giải đấu First Stand 2026, sự kiện thể thao điện tử quốc tế đầu tiên của mùa giải Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 16/3 đến 22/3 tại thành phố São Paulo, Brazil.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên đăng cai SEA Esports Nation Cup Việt Nam là quốc gia đầu tiên đăng cai SEA Esports Nation Cup
Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới
Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

First Stand Tournament (FST) ra đời nhằm tạo ra sân chơi cạnh tranh ngay từ giai đoạn đầu năm, đồng thời mang đến cơ hội để các đội tuyển thử nghiệm chiến thuật và đội hình mới. Không chỉ cạnh tranh cho chức vô địch, các đại diện tham dự còn hướng tới lợi thế quan trọng cho khu vực của mình tại giải đấu quốc tế tiếp theo là Mid-Season Invitational (MSI).

Quy tụ các đại diện mạnh từ nhiều khu vực

First Stand 2026 dự kiến có sự góp mặt của 8 đội tuyển đến từ 6 khu vực lớn của hệ thống Esports LMHT toàn cầu. Các đội giành vé tham dự thông qua thành tích thi đấu tại giải quốc nội ở giai đoạn đầu mùa.

First Stand là giải đấu quốc tế đầu tiên của LMHT trong năm 2026
First Stand là giải đấu quốc tế đầu tiên của LMHT trong năm 2026

Đại diện của Hàn Quốc (LCK) gồm hai đội Gen.G và BNK FearX. Khu vực châu Âu (LEC) cử G2 Esports, trong khi Bắc Mỹ (LCS) có đại diện là LYON. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương (LCP) được đại diện bởi Team Secret Whales. Chủ nhà Brazil góp mặt với LOUD, đội tuyển giàu thành tích của giải CBLOL.

Trong khi đó, khu vực Trung Quốc (LPL) sẽ xác định hai đại diện cuối cùng sau khi giai đoạn một của giải đấu quốc nội khép lại. Riot Games dự kiến tổ chức lễ bốc thăm chia bảng First Stand 2026 ngay sau trận chung kết LPL vào ngày 7/3.

Theo ban tổ chức, việc quy tụ nhiều đội tuyển mạnh ngay từ đầu năm sẽ giúp tạo ra môi trường cạnh tranh cao, đồng thời giúp các khu vực sớm đánh giá sức mạnh của mình trước những sự kiện lớn tiếp theo trong năm.

Địa điểm, thể thức và tấm vé đến với MSI

First Stand 2026 diễn ra trong vòng một tuần tại Riot Games Arena, thành phố São Paulo. Đây là giải đấu quốc tế hiếm hoi được tổ chức tại Brazil trong nhiều năm trở lại đây, vì vậy sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ LMHT tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo lịch thi đấu, vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 16/3 đến 20/3, bắt đầu lúc 20 giờ (giờ Việt Nam). Vòng Knockout tổ chức vào ngày 21/3, trước khi trận chung kết diễn ra vào tối 22/3 để xác định nhà vô địch.

Các đội tuyển sẽ thi đấu trực tiếp trước khán giả tại nhà thi đấu của Riot Games, tạo ra bầu không khí sôi động cho sự kiện mở màn của mùa giải Esports LMHT.

First Stand 2026 có nhiều đổi mới về thể thức
First Stand 2026 có nhiều đổi mới về thể thức

First Stand 2026 áp dụng hệ thống thi đấu gồm hai giai đoạn: vòng bảng và vòng Knockout. Tám đội tuyển được chia thành hai bảng, mỗi bảng bốn đội. Các đội trong bảng thi đấu theo thể thức nhánh thắng – nhánh thua nhằm xác định hai đội mạnh nhất đi tiếp.

Toàn bộ các trận đấu đều diễn ra theo thể thức Best-of-5. Ban tổ chức kỳ vọng hình thức này giúp các đội tuyển có nhiều thời gian thích nghi chiến thuật và tạo ra những màn so tài căng thẳng.

Một điểm đáng chú ý tại First Stand năm nay là việc áp dụng Hard Fearless Draft. Theo quy định này, mỗi đội chỉ được sử dụng một vị tướng duy nhất một lần trong suốt giải đấu. Điều này buộc các đội tuyển phải liên tục thay đổi lựa chọn chiến thuật và mở rộng bể tướng của mình, qua đó tạo ra nhiều diễn biến bất ngờ cho khán giả.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng Knockout. Ở giai đoạn này, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, đội thua sẽ bị loại khỏi giải đấu.

HLE là vô địch First Stand 2026
HLE là vô địch First Stand 2026

Bên cạnh danh hiệu vô địch, First Stand 2026 còn mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện Esports LMHT trong năm. Khu vực giành chức vô địch sẽ nhận được lợi thế tại Mid-Season Invitational 2026.

Cụ thể, khu vực đăng quang tại First Stand sẽ giúp các đội tuyển của mình bỏ qua vòng Play-in của MSI, qua đó tiến thẳng vào vòng bảng chính của giải đấu. Đây được xem là phần thưởng quan trọng, bởi MSI là sự kiện quốc tế lớn thứ hai trong năm của LMHT, chỉ đứng sau Chung kết thế giới.

MSI 2026 dự kiến khởi tranh vào ngày 26/6, vì vậy kết quả của First Stand sẽ có tác động trực tiếp đến cục diện cạnh tranh tại giải đấu này.

Riot Games tăng cường hoạt động cộng đồng

Song song với các trận đấu, Riot Games cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng trải nghiệm cho người hâm mộ. Từ ngày 18/3 đến 15/4, hãng sẽ chia sẻ một phần doanh thu từ trang phục Senna Chiến Khuyển và các gói trang phục liên quan cho các đội tuyển Esports LMHT.

Người chơi có thể mua trang phục này dưới dạng gói riêng lẻ, khung trang phục hoặc các phiên bản đa sắc. Hoạt động chia sẻ doanh thu được Riot Games triển khai nhằm hỗ trợ các đội tuyển chuyên nghiệp và phát triển hệ sinh thái thể thao điện tử.

Ngoài ra, chương trình co-stream (đồng phát sóng) cũng được Riot Games đưa trở lại tại First Stand 2026. Các đội tuyển và streamer được phép tổ chức những buổi phát sóng chính thức để bình luận và theo dõi trận đấu cùng người hâm mộ.

Riot Games cho biết danh sách đầy đủ các kênh co-stream sẽ được công bố trước ngày 11/3. Hãng cũng tiếp tục vận hành trang thông tin dành cho co-streamer với sự hỗ trợ của Opera GX, cho phép người xem tìm kiếm các kênh phát sóng theo ngôn ngữ và khu vực.

Với quy mô mở rộng và nhiều thay đổi về thể thức, First Stand 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra màn khởi đầu hấp dẫn cho mùa giải Esports LMHT năm nay. Sự kiện không chỉ xác định nhà vô địch đầu tiên của năm mà còn mang đến những tín hiệu quan trọng về sức mạnh của các khu vực trước khi bước vào những giải đấu lớn tiếp theo.

Trong bối cảnh nhiều đội tuyển đang tái thiết đội hình và thử nghiệm chiến thuật mới, First Stand 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu căng thẳng, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh mới trong hệ thống thể thao điện tử của Liên Minh Huyền Thoại.

First Stand 2026 LMHT Esports giải đấu thể thao điện tử First Stand Tournament

Bài liên quan

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Nhà vô địch giải đấu LCK Cup 2026 gọi tên Gen.G

Nhà vô địch giải đấu LCK Cup 2026 gọi tên Gen.G

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Esports
Đội tuyển eFootball Việt Nam xác nhận tham dự FIFAe World Cup 2026, tiếp tục hành trình tại sân chơi thể thao điện tử cấp độ thế giới sau những kết quả tích cực ở mùa giải trước.
Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Esports
Ngày 1/3, Đội tuyển Team Secret Whales (TSW) đã tạo nên dấu mốc quan trọng cho thể thao điện tử Việt Nam khi đánh bại Deep Cross Gaming (DCG) với tỷ số 3-0 trong trận chung kết LCP 2026 Split 1.
Nhà vô địch giải đấu LCK Cup 2026 gọi tên Gen.G

Nhà vô địch giải đấu LCK Cup 2026 gọi tên Gen.G

Gaming
Tối 1/3 tại nhà thi đấu Kai Tak Arena (Hong Kong), Gen.G khẳng định vị thế số một khi đánh bại BNK FearX với tỷ số 3-0 trong trận chung kết LCK Cup 2026.
Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Gaming
Bộ môn Free Fire tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao điện tử khi chính thức góp mặt tại Esports World Cup 2026 (EWC 2026) với quy mô mở rộng và ý nghĩa chiến lược trong hệ thống thi đấu toàn cầu.
Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Gaming
Giải đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 (ĐTDV) sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 28/2, mở màn cho năm thứ 10 vận hành của sân chơi Liên Quân Mobile cấp cao nhất Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
17°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 27°C
mưa vừa
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
35°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
30°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
28°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
23°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
16°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
16°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
21°C
Hải Phòng

21°C

Cảm giác: 21°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
20°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
22°C
Nghệ An

18°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
15°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
18°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
26°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
17°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
17°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
14°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
17°C
Thừa Thiên Huế

24°C

Cảm giác: 24°C
mây rải rác
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
20°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
Kim TT/AVPL 18,085 ▼90K 18,390 ▼90K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
Nguyên Liệu 99.99 17,500 ▼50K 17,700 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 17,450 ▼50K 17,650 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,960 ▼90K 18,360 ▼90K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,910 ▼90K 18,310 ▼90K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,840 ▼90K 18,290 ▼90K
Cập nhật: 06/03/2026 19:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K
Hà Nội - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K
Miền Tây - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K
Cập nhật: 06/03/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,080 ▼90K 18,380 ▼90K
NL 99.90 17,220 ▼200K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,250 ▼200K
Trang sức 99.9 17,570 ▼90K 18,270 ▼90K
Trang sức 99.99 17,580 ▼90K 18,280 ▼90K
Cập nhật: 06/03/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,808 ▼9K 18,382 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,808 ▼9K 18,383 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,805 ▼9K 1,835 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,805 ▼9K 1,836 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,785 ▼9K 182 ▼1647K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 173,698 ▼891K 180,198 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 127,764 ▼675K 136,664 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,022 ▼612K 123,922 ▼612K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 102,281 ▲91998K 111,181 ▲100008K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 97,367 ▼524K 106,267 ▼524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,152 ▼375K 76,052 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Cập nhật: 06/03/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17827 18101 18680
CAD 18654 18932 19553
CHF 32879 33264 33924
CNY 0 3470 3830
EUR 29731 30003 31037
GBP 34138 34529 35480
HKD 0 3224 3427
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15092 15685
SGD 19938 20220 20751
THB 736 800 853
USD (1,2) 25972 0 0
USD (5,10,20) 26012 0 0
USD (50,100) 26041 26060 26309
Cập nhật: 06/03/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,029 26,029 26,309
USD(1-2-5) 24,988 - -
USD(10-20) 24,988 - -
EUR 29,974 29,998 31,207
JPY 162.99 163.28 170.53
GBP 34,555 34,649 35,546
AUD 18,135 18,201 18,722
CAD 18,833 18,893 19,476
CHF 33,193 33,296 34,069
SGD 20,080 20,142 20,820
CNY - 3,740 3,848
HKD 3,291 3,301 3,390
KRW 16.45 17.15 18.46
THB 787.85 797.58 850.42
NZD 15,150 15,291 15,685
SEK - 2,796 2,885
DKK - 4,008 4,133
NOK - 2,667 2,752
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,204.51 - 6,977.77
TWD 747.03 - 901.52
SAR - 6,864.11 7,206.57
KWD - 83,313 88,305
Cập nhật: 06/03/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,000 26,029 26,309
EUR 29,869 29,989 31,164
GBP 34,413 34,551 35,552
HKD 3,284 3,297 3,412
CHF 33,006 33,139 34,065
JPY 162.63 163.28 170.66
AUD 18,061 18,134 18,722
SGD 20,142 20,223 20,802
THB 805 808 844
CAD 18,842 18,918 19,493
NZD 15,241 15,774
KRW 17.06 18.61
Cập nhật: 06/03/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26171 26171 26309
AUD 18026 18126 19051
CAD 18843 18943 19958
CHF 33155 33185 34776
CNY 0 3765 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 29931 29961 31689
GBP 34478 34528 36286
HKD 0 3345 0
JPY 162.73 163.23 173.79
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15219 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20112 20242 20964
THB 0 766.5 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18080000 18080000 18380000
SBJ 16000000 16000000 18380000
Cập nhật: 06/03/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,043 26,093 26,309
USD20 26,043 26,093 26,309
USD1 23,805 26,093 26,309
AUD 18,075 18,175 19,316
EUR 30,047 30,047 31,510
CAD 18,774 18,874 20,216
SGD 20,173 20,323 20,913
JPY 163.02 164.52 169.39
GBP 34,337 34,687 35,614
XAU 18,078,000 0 18,382,000
CNY 0 3,646 0
THB 0 803 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/03/2026 19:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Kỳ vọng về một Quốc hội kiến tạo cho

Kỳ vọng về một Quốc hội kiến tạo cho 'kỷ nguyên vươn mình'

Dự kiến siết chặt điều kiện kênh nước ngoài lên sóng truyền hình trả tiền tại Việt Nam

Dự kiến siết chặt điều kiện kênh nước ngoài lên sóng truyền hình trả tiền tại Việt Nam

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

Tuyên truyền đa dạng về người ứng cử để cử tri sáng suốt lựa chọn đại biểu

Tuyên truyền đa dạng về người ứng cử để cử tri sáng suốt lựa chọn đại biểu

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Oukitel WP63: Smartphone tích hợp bật lửa gây sốt tại MWC 2026

Oukitel WP63: Smartphone tích hợp bật lửa gây sốt tại MWC 2026

DJI Romo ra mắt tại Việt Nam: Hãng drone lần đầu lấn sân robot hút bụi thông minh

DJI Romo ra mắt tại Việt Nam: Hãng drone lần đầu lấn sân robot hút bụi thông minh

Rất đông nghệ sĩ đã đến Di Động Việt trong đêm nhận Galaxy S26 Series

Rất đông nghệ sĩ đã đến Di Động Việt trong đêm nhận Galaxy S26 Series

CellphoneS mở bán sớm cho gần 3.000 khách đặt Galaxy S26 Series

CellphoneS mở bán sớm cho gần 3.000 khách đặt Galaxy S26 Series

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
MediaTek và Starlink Mobile hợp lực đưa cảnh báo khẩn đến mọi góc khuất trên Trái Đất

MediaTek và Starlink Mobile hợp lực đưa cảnh báo khẩn đến mọi góc khuất trên Trái Đất

Washington siết xuất khẩu chip AI, đặt điều kiện đầu tư với doanh nghiệp ngoại

Washington siết xuất khẩu chip AI, đặt điều kiện đầu tư với doanh nghiệp ngoại

Anthropic quay lại đàm phán sau khi bị chính quyền Trump

Anthropic quay lại đàm phán sau khi bị chính quyền Trump 'tuýt còi'

MediaTek phô diễn sức mạnh AI và kết nối thế hệ mới tại MWC 2026

MediaTek phô diễn sức mạnh AI và kết nối thế hệ mới tại MWC 2026

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Yokogawa sẽ cung cấp giải pháp điện gió cho Cosmo Eco Power tại Hokkaido

Yokogawa sẽ cung cấp giải pháp điện gió cho Cosmo Eco Power tại Hokkaido

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Bộ Xây dựng công bố khung kiến trúc số phiên bản 4.0, đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện đến 2030

Bộ Xây dựng công bố khung kiến trúc số phiên bản 4.0, đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện đến 2030

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Điều gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán Hàn Quốc

Điều gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán Hàn Quốc

Đốt tiền giành thị phần giao đồ ăn, JD.com lỗ quý đầu tiên sau 4 năm

Đốt tiền giành thị phần giao đồ ăn, JD.com lỗ quý đầu tiên sau 4 năm

Rất đông nghệ sĩ đã đến Di Động Việt trong đêm nhận Galaxy S26 Series

Rất đông nghệ sĩ đã đến Di Động Việt trong đêm nhận Galaxy S26 Series

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Đốt tiền giành thị phần giao đồ ăn, JD.com lỗ quý đầu tiên sau 4 năm

Đốt tiền giành thị phần giao đồ ăn, JD.com lỗ quý đầu tiên sau 4 năm

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW

BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW

Cùng BYD Việt Nam khai xuân bứt tốc nhận ưu đãi cực sốc

Cùng BYD Việt Nam khai xuân bứt tốc nhận ưu đãi cực sốc

'Thốc ga' kiểm tra khí thải xe diesel: Khi nào chủ xe thực sự cần lo cho động cơ?

Xiaomi Vision GT gây chú ý tại MWC 2026, siêu xe điện bước ra từ Gran Turismo 7

Xiaomi Vision GT gây chú ý tại MWC 2026, siêu xe điện bước ra từ Gran Turismo 7

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới