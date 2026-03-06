CellphoneS mở bán sớm cho gần 3.000 khách đặt Galaxy S26 Series trên toàn hệ thống

Đại diện CellphoneS cũng chia sẻ, hệ thống ghi nhận số lượng khách đặt sớm Galaxy S26 series là gần 3,000 đơn, tăng trưởng gần 40% so với thế hệ tiền nhiệm. Điều này phần nào phản ánh đúng thị hiếu của người dùng tại Việt Nam khi mà phần lớn khách hàng đặt trước đều lựa chọn sản phẩm cao cấp nhất. Đó cũng là lý do mà số lượng khách hàng đặt trước Galaxy S26 Ultra trên toàn hệ thống chiếm đến gần 90%. Và phiên bản 512GB chiếm đến 60% tổng số lượng đơn hàng bản Ultra.

Lý giải cho con số khá ấn tượng này, đại diện CellphoneS chia sẻ, sau khi áp dụng ưu đãi, Galaxy S26 Ultra 512GB sẽ có giá khoảng 29 triệu, đây được xem là mức giá cạnh tranh. Nếu so với phiên bản 256GB, khách hàng chỉ phải trả thêm 2 triệu đồng, đây được xem là phiên bản dễ tiếp cận và có tỷ lệ chốt đơn cao nhất.

Khách hàng đến nhận Galaxy S26 Series sớm lúc 0h ngày 6/3/2026 tại CellphoneS Nguyễn Thái Học (Tp HCM).

Được biết, năm nay thời gian nhận cọc chỉ có 8 ngày, nếu so với 24 ngày của năm ngoái thì rõ ràng mức tăng trưởng của Galaxy S26 Series vẫn đang rất tích cực.

Về màu sắc, năm nay Galaxy S26 series được bán ra với 4 phiên bản màu là Đen - Trắng - Xanh Sky Blue. Đáng chú ý hệ thống CellphoneS ghi nhận tỉ lệ giữa các màu là khá tương đồng, chỉ riêng màu màu Tím Cobalt là có phần nhỉnh hơn một chút.

Đại diện CellphoneS cũng chia sẻ thêm rằng, khi mua hàng trực tiếp tại CellphoneS kể từ hôm nay, ngày 6/3/2026 khách hàng vẫn còn có cơ hội nhận ưu đãi đến 6 triệu, trợ giá 5 triệu khi thu cũ đổi máy lên đời. Ngoài ra, CellphoneS cũng áp dụng chương trình giảm thêm 1 triệu cho khách hàng thanh toán qua thẻ, bảo hành VIP 1 đổi 1 trong 12 tháng và tặng SIM Data Vinaphone 500GB/tháng trong 12 tháng.

Đáng chú ý, CellphoneS còn giảm thêm lên đến 50% khi mua kèm phụ kiện bao da Samsung chính hãng, ốp lưng chống sốc, dán cường lực cao cấp bảo vệ, tai nghe, đồng hồ, … trong hệ sinh thái Samsung.

Hệ thống cũng sẽ giảm thêm 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 500,000 đồng khi thu cũ lên đời cho thành viên SMember và S-Student. Đặc biệt, chính sách ưu đãi trả góp 3-Không trên giá ưu đãi gồm: trả trước 0đ, lãi suất 0%, không phụ phí; giúp cho khách hàng sở hữu siêu phẩm Galaxy mới với chi phí tối ưu.

Ảnh minh họa.

“Với tốc độ tăng trưởng hơn 40% chỉ trong 8 ngày nhận cọc, Galaxy S26 Series cho thấy sức hút rõ rệt trên thị trường. Xu hướng khách hàng ưu tiên phiên bản cao cấp, dung lượng lớn và màu sắc nổi bật tiếp tục được duy trì, tạo tiền đề tích cực cho giai đoạn mở bán chính thức sắp tới.” Đại diện CellphoneS chia sẻ.

CellphoneS hiện đang là một trong các nhà bán lẻ cao cấp nhất của Samsung tại thị trường Việt Nam, cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất và ưu đãi riêng biệt cho khách hàng. Hệ thống tự tin mang đến cho những sản phẩm chính hãng, đa dạng, và sớm nhất, từ smartphone, tablet đến các phụ kiện ốp lưng bao da, tai nghe, đồng hồ thuộc hệ sinh thái Samsung.

Galaxy S26 series hiện đã được hệ thống trưng bày tại khu vực bàn trải nghiệm, khách hàng có thể đến các cửa hàng CellphoneS để tận tay sử dụng và trải nghiệm qua các tính năng, ngoại hình sản phẩm trước khi quyết định mua.

Bên cạnh Galaxy S, CellphoneS cũng mở bán tai nghe chống ồn Galaxy Buds 4 và Galaxy Buds 4 Pro. Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm 10% khi mua cùng Galaxy S26 series và tặng kèm ốp lưng Buds Cover.

Không chỉ giá tốt, khách hàng mua sắm tại CellphoneS được hưởng chính sách bảo hành đổi mới trong 30 ngày tại các trung tâm bảo hành của hãng. Cũng như đến hệ thống 30 trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui của CellphoneS để được hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện hư hỏng sau thời gian sử dụng.

Khách hàng quan tâm bộ ba sản phẩm Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra có thể tham khảo chi tiết hơn về giá bán và ưu đãi tốt nhất tại website hoặc liên hệ hotline để được tư vấn thông tin sản phẩm, giá bán và đặt hàng qua tổng đài miễn phí 18002097 hoặc có thể tới trực tiếp hơn 170 cửa hàng CellphoneS toàn quốc.