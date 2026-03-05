8/3 và thông điệp 'Give to Gain: Phụ nữ trong công nghệ, khi hiện diện tạo nên ảnh hưởng'

Với chủ đề " Give to Gain" ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2026, bà Sujatha S Iyer, Quản lý AI trong Bảo mật tại ManageEngine cho rằng ngành công nghệ được đánh giá là môi trường đề cao năng lực. Đặc biệt, với lĩnh vực đòi hỏi tốc độ công việc phát triển nhanh như Artificial Intelligence, Cybersecurity, việc xác lập cơ hội thăng tiến sự nghiệp không chỉ dừng lại ở hiệu suất làm việc mà còn bởi mức độ hiện diện của mỗi cá nhân tại các không gian thảo luận chiến lược. Tại đó, nếu người phụ nữ thường xuyên góp mặt trong các cuộc họp cấp quản trị, làm việc trực tiếp với khách hàng hoặc tham gia các diễn đàn chuyên ngành thường được nhìn nhận là những nữ lãnh đạo tiềm năng. Ngược lại, những người ít có cơ hội xuất hiện dù sở hữu năng lực chuyên môn cao, vẫn có nguy cơ bị đánh giá thấp trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Khi phụ nữ dẫn dắt các cuộc thảo luận về quản trị AI, khả năng phục hồi an ninh mạng và chuyển đổi số, họ giúp mở rộng định nghĩa về chân dung người lãnh đạo và tạo ra lộ trình thăng tiến rõ ràng hơn cho các tài năng trẻ.

Tuy nhiên, dựa theo nghiên cứu của WomenTech Network, bà Iyer cho biết phụ nữ làm việc trong lĩnh vực công nghệ vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản như định kiến giới, sự thiếu minh bạch trong cơ hội phát triển và hiện tượng Impostor Syndrome (hội chứng “kẻ giả mạo”). Theo bà, thách thức cốt lõi không nằm ở năng lực chuyên môn mà ở mức độ được ghi nhận trong môi trường làm việc. Trong bối cảnh đó, chủ đề “Give to Gain” (Cho đi để nhận lại) Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2026 được xem là thông điệp có ý nghĩa thực tiễn đối với các tổ chức.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của phụ nữ trước công chúng không đơn thuần là vấn đề xây dựng hình ảnh cá nhân, mà còn liên quan đến tầm ảnh hưởng và tính đại diện trong ngành. Khi phụ nữ tham gia với vai trò chủ chốt, dẫn dắt các cuộc thảo luận về quản trị AI, khả năng phục hồi an ninh mạng hay chuyển đổi số sẽ góp phần mở rộng nhận thức về vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời tạo ra những hình mẫu nghề nghiệp rõ ràng hơn cho thế hệ nhân lực kế cận.

Theo bà, để khẳng định tiếng nói của mình, trách nhiệm không nên chỉ đặt lên vai các cá nhân. Các tổ chức cần chủ động tạo ra môi trường và cơ hội để phụ nữ tham gia sâu hơn vào các hoạt động chiến lược, từ việc giao đảm nhiệm các bài thuyết trình quan trọng, công khai ghi nhận những đóng góp, đến việc thu hút họ tham gia sớm vào quá trình hoạch định chiến lược và đảm nhận các vai trò có mức độ thách thức cao. Khi doanh nghiệp chủ động ghi nhận, tạo điều kiện để phụ nữ được phát huy chuyên môn cũng là lúc phụ nữ được củng cố chiều sâu năng lực lãnh đạo của chính mình cũng như sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Trong một ngành công nghiệp được thúc đẩy bởi đổi mới liên tục, các doanh nghiệp biết khai thác hiệu quả nguồn lực chuyên môn đa dạng sẽ có lợi thế rõ rệt. Bởi vậy, những nỗ lực này không nên được nhìn nhận như các hoạt động mang tính hình thức, mà là những khoản đầu tư chiến lược đối với sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp. "Khi phụ nữ được tạo điều kiện hiện diện và được ghi nhận xứng đáng, các tổ chức không chỉ củng cố chất lượng lãnh đạo mà còn nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của kỷ nguyên số".