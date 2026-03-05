Việt Nam - Hàn Quốc nâng tầm hợp tác AI, hướng tới làm chủ công nghệ lõi

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân tiếp và làm việc với ông Park Yunkyu - Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Quốc gia Hàn Quốc (NIPA).

Theo ông Park, hệ sinh thái AI của Hàn Quốc được xây dựng trên bốn trụ cột bao gồm: Hạ tầng AI, mô hình AI, bán dẫn AI và ứng dụng AI. Chính phủ nước này đầu tư mạnh vào năng lực tính toán và các mô hình AI nền tảng. Năm 2025, Hàn Quốc đã mua 13.000 GPU của NVIDIA phục vụ nghiên cứu và phát triển AI; trong đó 50% phân bổ cho dự án quốc gia, 30% cho doanh nghiệp và 20% cho trường đại học, viện nghiên cứu.

Hàn Quốc cũng triển khai mô hình liên minh giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu để phát triển AI nền tảng, với cơ chế hỗ trợ GPU, dữ liệu, nhân lực và đánh giá định kỳ sáu tháng nhằm tạo cạnh tranh, chọn lọc đơn vị có năng lực tốt nhất. Đồng thời, nước này chú trọng phát triển ngành bán dẫn AI, khuyến khích sản xuất bộ xử lý tiết kiệm năng lượng, tối ưu cho trung tâm dữ liệu, hướng tới giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài. Theo ông Park, hợp tác quốc tế cùng có lợi là định hướng xuyên suốt, trong đó Việt Nam giữ vai trò quan trọng.

Đánh giá cao kinh nghiệm của Hàn Quốc, Thứ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của Chính phủ và quyết tâm chính trị trong triển khai chiến lược AI. Việt Nam xác định AI là lĩnh vực ưu tiên, đang hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng chiến lược quốc gia, phát triển hạ tầng tính toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ.

Việt Nam và Hàn Quốc chú trọng phát triển ngành bán dẫn AI, khuyến khích sản xuất bộ xử lý tiết kiệm năng lượng, tối ưu cho trung tâm dữ liệu.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận nhiều đề xuất hợp tác cụ thể như tổ chức hội thảo về AI và bán dẫn tại hai nước, kết nối doanh nghiệp công nghệ nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển.

Một nội dung được đặc biệt quan tâm là đào tạo nhân lực bán dẫn và AI. Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030 với sự tham gia của hơn 160 trường đại học. Tuy nhiên, hiện vẫn thiếu môi trường thực hành từ phòng thí nghiệm đến nhà máy để đào tạo đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, phía Việt Nam đề xuất tăng cường chương trình thực tập và đào tạo tại doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu của Hàn Quốc.

Các đơn vị của Bộ cũng đề xuất hợp tác với NIPA xây dựng mô hình liên minh doanh nghiệp - viện nghiên cứu phát triển AI tại Việt Nam, tương tự mô hình consortium mà Hàn Quốc đang triển khai. Một đề xuất đáng chú ý là cử chuyên gia Hàn Quốc sang Việt Nam trong thời gian ngắn để tư vấn xây dựng mô hình này, qua đó hình thành các liên minh nghiên cứu và phát triển AI giữa doanh nghiệp với các viện, trường.

Hai bên đồng thời trao đổi về khả năng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán phục vụ AI, cũng như thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong thời gian tới.