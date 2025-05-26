Doanh nghiệp số
ASUS và Digiworld chung tay phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam

14:58 | 26/05/2025
Nội dung biên bản ghi nhớ giữa ASUS và Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld) nêu rõ, chung tay hợp tác phát triển hệ sinh thái AI tại thị trường Việt Nam.
Theo đó, ASUS và Digiworld sẽ hợp tác phát triển tích hợp AI và công nghệ thế hệ tiếp theo. Sự hợp tác này bao gồm phân phối các sản phẩm và giải pháp như:
  1. Máy chủ AI quy mô lớn.
  2. Máy tính mini ASUS NUC cấp công nghiệp.
  3. Máy tính AI phục vụ văn phòng và nhu cầu sử dụng hàng ngày.
  4. Giải pháp phần cứng và phần mềm AI trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe thông minh, bán lẻ thông minh, sản xuất thông minh và giao thông thông minh.

ASUS mang đến chuyên môn về máy chủ AI, phần cứng tích hợp và phát triển phần mềm.

ASUS và Digiworld chung tay phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam

ASUS tự hào sở hữu năng lực nghiên cứu và phát triển phần cứng lẫn phần mềm toàn diện, cùng với khả năng tùy biến linh hoạt. Cung cấp các dịch vụ trọn gói từ phần cứng, phần mềm đến các dịch vụ nền tảng, xây dựng trung tâm dữ liệu và vận hành. Cùng với bề dày kinh nghiệm xây dựng gần 10 trung tâm dữ liệu quy mô vừa và lớn trong nước và quốc tế kể từ năm 2011. Trong đó dự án lớn nhất có thể kể đến là xây dựng trung tâm siêu máy tính AI lớn nhất quốc gia vào năm 2024 tại Đài Loan mang tên Ubilink, với sức mạnh tính toán đạt 45,82 PFLOPs (tỷ phép tính dấu chấm động mỗi giây).

ASUS hiện cũng đang sở hữu một dòng sản phẩm máy chủ AI mạnh mẽ, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu tính toán đa dạng của công nghệ AI hiện đại, ví dụ như ASUS AI POD sử dụng nền tảng NVIDIA GB300 NVL72, mang lại hiệu suất vượt trội cho các tác vụ suy luận AI phức tạp – điều thiết yếu cho các ứng dụng AI tiên tiến. Hay ASUS XA NB3I-E12 với NVIDIA HGX B300, cung cấp hiệu suất đột phá với số lượng FLOPS AI tăng đáng kể cùng bộ nhớ HBM3e băng thông cao lên đến 2,3TB, cho phép huấn luyện và suy luận các mô hình lớn nhanh hơn.

ASUS và Digiworld chung tay phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam

Ngoài ra, ASUS cũng cung cấp các giải pháp hiệu quả cho việc suy luận AI. Nổi bật là ASUS Ascent GX10, siêu máy tính AI nhỏ gọn sử dụng chip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, mang lại hiệu suất lên đến 1.000 AI TOPS cho các tác vụ yêu cầu cao. Đồng thời, công ty cũng hỗ trợ các nhà phát triển tập trung vào triển khai và tối ưu hóa theo từng ngành dọc với bộ công cụ ASUS AI SuperBuild – một bộ công cụ dành cho nhà phát triển được thiết kế nhằm phát triển AI hiệu quả trên các nền tảng như ASUS NUC 15 Pro.

ASUS và Digiworld chung tay phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam

Về phía mình, đối tác Digiworld với gần ba thập kỷ xây dựng thị trường cho các thương hiệu toàn cầu tại Việt Nam. Trước đó, Digiworld đã được tổ chức định giá thương hiệu đánh giá là là một trong 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Vận hành chuỗi Market Builder hoàn chỉnh, Digiworld còn cung cấp các giải pháp tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng. Đây cũng là công ty đầu tiên trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tại Việt Nam triển khai nền tảng phân phối thương mại điện tử.

Digiworld cân bằng cả ba trụ cột của một nền kinh tế bền vững, tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm môi trường và đóng góp xã hội. DGW cũng duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm ở mức 35%. Digiworld còn vinh danh lọt TOP 100 doanh nghiệp phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam trong 5 năm liên tiếp.

ASUS Digiworld DGW Hợp tác chiến lược AI AI tại Việt Nam

Xem thêm

