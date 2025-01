CES 2025: ASUS ROG phá đảo thị trường với loạt laptop Gaming đột phá mới

Sự kiện có tên gọi Unlock the ROG Lab: For Those Who Dare sẽ tiếp tục ghi dấu hành trình đổi mới sáng tạo của ROG, giúp phá vỡ những rào cản và dẫn đầu xu hướng công nghệ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập ROG, thương hiệu gaming số 1 thế giới cũng như tại Việt Nam.

ASUS ROG ra mắt loạt sản phẩm gaming mới tại CES 2025

Điểm nhấn lớn nhất của loạt laptop gaming mới tại CES 2025 đó chính là dòng ROG Strix Series được thiết kế hoàn toàn mới. ROG cũng tái định nghĩa ROG Flow Z13 - tablet gaming mạnh nhất thế giới với sự linh hoạt và đa dụng, cùng với ROG XG Mobile - eGPU đầu tiên của ROG sử dụng kết nối Thunderbolt 5 di động và mạnh mẽ.

Cụ thể, trong năm 2025 này, ROG tiếp tục tiên phong trong việc tích hợp mọi linh kiện phần cứng mới nhất và hiện đại nhất từ các đối tác lâu năm cho các dòng laptop gaming 2025, bao gồm Intel® Core™ Ultra, AMD Ryzen™ cũng như là dòng card đồ hoạ NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series mới nhất dành cho Laptop, mang đến cho game thủ và content creator mức hiệu năng đột phá so với thế hệ trước.

Tại CES 2025 ROG tái định nghĩa ROG Flow Z13 (tablet gaming mạnh nhất thế giới) và ROG XG Mobile (eGPU đầu tiên của ROG sử dụng kết nối Thunderbolt 5 di động và mạnh mẽ).

Dựa trên nền tảng NVIDIA Blackwell, card đồ hoạ GeForce RTX™ 50 Series mang đến những đột phá mang tính cách mạng cho cả game thủ lẫn nhà sáng tạo nội dung. Với sức mạnh xử lý đồ hoạ và AI vượt trội, kết hợp cùng các tính năng AI như DLSS 4, NVIDIA Studio và NVIDIA NIM giúp mở ra những trải nghiệm hoàn toàn mới mà còn nâng tầm chất lượng đồ họa lên một cấp độ chưa từng có.

Kết hợp với công nghệ màn hình ROG Nebula và giải pháp tản nhiệt ROG Intelligent Cooling, ROG thế hệ mới sẽ có hiệu năng mạnh mẽ nhất, dễ dàng chinh phục mọi giới hạn về hiệu năng trên thị trường Laptop Gaming.

Dòng sản phẩm mới cũng giúp tái thiết kế dòng ROG Strix Series, mang đến sức mạnh tối thượng dẫn đầu thị trường eSports card đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 mới nhất với TGP 175W, cùng các vi xử lý từ Intel® và AMD mang đến sự đa dạng trong cấu hình cùng với màn hình đạt chuẩn ROG Nebula và ROG Nebula HDR đáp ứng mọi nhu cầu cho game thủ và các nhà sáng tạo nội dung với những trải nghiệm đỉnh cao nhất.

ROG Strix 2025

Dòng ROG Strix 2025 sở hữu khung máy hoàn toàn mới với thiết kế tháo lắp đơn giản cho phép người dùng nâng cấp RAM và SSD dễ dàng mà không cần tháo vít cùng với LED RGB bao quanh thân máy. Đặc biệt hơn, dòng ROG Strix SCAR cũng lần đầu tiên được trang bị màn hình LED AniMe Vision mang đến khả năng sáng tạo và cá nhân hóa độc nhất với nhiều hiệu ứng khác nhau.

ROG cũng sẽ áp dụng thiết kế tản nhiệt đa tầng (Sandwiched Heatsink) trên các dòng ROG Strix 2025 sử dụng vi xử lý Intel

Trong năm nay, ROG cũng sẽ áp dụng thiết kế tản nhiệt đa tầng (Sandwiched Heatsink) trên các dòng ROG Strix 2025 sử dụng vi xử lý Intel. Hệ thống tản nhiệt mới này bao gồm tản nhiệt buồng hơi kẹp giữa các lá tản nhiệt, kết hợp với tản nhiệt 3 quạt và keo kim loại lỏng Thermal Glizzly Conductonaut Extreme trên cả CPU và GPU giúp cải thiện hiệu quả làm mát của hệ thống, phát huy hiệu năng mạnh nhất trong thời gian dài, đồng thời giảm tiếng ồn so với thế hệ trước.

Model ROG Flow Z13

Trong đó, đáng chú ý là model ROG Flow Z13, tablet gaming mạnh nhất thế giới, giúp đặt ra tiêu chuẩn mới cho sự kết hợp hoàn hảo giữa tính di động và hiệu năng vượt trội nhờ bộ vi xử lý mới AMD Ryzen™ AI Max+ 395.

Cụ thể, thiết kế chiplet tiên tiến được tích hợp iGPU Radeon 8060S mạnh mẽ cùng với bộ nhớ RAM hợp nhất (Unifying) Quad-Channel với dung lượng tối đa 128GB mang lại hiệu suất gaming vượt trội cùng khả năng tối ưu điện năng lý tưởng. NPU với sức mạnh 50 TOPS tích hợp bên trong vi xử lý cũng giúp ROG Flow Z13 đạt chuẩn Copilot+PCs với nhiều tính năng hữu ích cho công việc, tất cả có trong khung máy CNC mỏng nhẹ chỉ 1.2KG.

ROG Flow Z13 cũng được trang bị màn hình cảm ứng ROG Nebula 2.5K 180Hz, bao phủ 100% dải màu DCI-P3 giúp tái hiện hình ảnh sống động và sắc nét vượt trội

Hệ thống tản nhiệt của ROG Flow Z13 cũng được cải tiến với tản nhiệt buồng hơi bằng thép không gỉ và quạt Arc Flow, kết hợp với keo tản nhiệt kim loại lỏng đảm bảo ROG Flow Z13 vận hành êm ái ngay cả khi tải nặng. ROG Flow Z13 cũng được trang bị màn hình cảm ứng ROG Nebula 2.5K 180Hz, bao phủ 100% dải màu DCI-P3 giúp tái hiện hình ảnh sống động và sắc nét vượt trội.

ASUS ROG cũng mang đến CES 2025 dock đồ họa rời ROG XG Mobile thế hệ mới với những thay đổi đáng chú ý. Bên cạnh việc trang bị card đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop, ROG XG Mobile sử dụng kết nối Thunderbolt 5 tiên tiến với băng thông lên đến 120 Gbps mang đến bước nhảy vọt về hiệu suất và tương thích với các thiết bị sử dụng chuẩn Thunderbolt 4 hoặc USB 4 trước đó.

ROG XG Mobile cũng được khoác lên lớp vỏ trong suốt với kích thước nhỏ gọn hơn

Đồng thời, ROG XG Mobile cũng được khoác lên lớp vỏ trong suốt hoàn toàn mới với kích thước nhỏ gọn hơn đáng kể, cùng với việc sử dụng cáp kết nối rời, ROG XG Mobile trở thành giải pháp nâng cấp hiệu năng đồ họa hiệu quả, tiện ích và mỏng nhẹ di động dễ dàng mang đi khắp mọi nơi.

Bộ đôi sản phẩm laptop thông minh mới, là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng và tính di động mang tên ROG Zephyrus G14 và G16 cũng được ra mắt. Theo đó, bộ đôi laptop gaming AI ROG Zephyrus G14 và G16 đều có thiết kế siêu mỏng nhẹ, cao cấp, cá tính, nhưng vẫn mang trong mình hiệu năng mạnh mẽ, xử lý tốt mọi tác vụ nặng nề nhất, từ chơi game, làm việc đến sáng tạo nội dung ở mọi nơi.

ROG cũng nâng cấp cấu hình bộ đôi laptop gaming AI mỏng nhẹ với ROG Zephyrus G14 được trang bị bộ vi xử lý lên đến AMD Ryzen™ AI 9 HX 370

ROG cũng nâng cấp cấu hình bộ đôi laptop gaming AI mỏng nhẹ với ROG Zephyrus G14 được trang bị bộ vi xử lý lên đến AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 với NPU 50 TOPS mang đến các tính năng Copilot+ nâng cao, ROG Zephyrus G16 với tùy chọn vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9 285H, card đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop cùng với thiết kế ống dẫn nhiệt và quạt Arc Flow cải tiến giúp tản nhiệt hiệu quả hơn 23% so với thế hệ trước, mang đến hiệu năng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Màn hình ROG Nebula OLED với độ phân giải và tần số quét cao hỗ trợ G-Sync và ROG Zephyrus 2025 cũng sẽ sớm được ra mắt thị trường toàn cầu để đáp ứng các nhu cầu sáng tạo cũng như giải trí, tiếp tục tái định nghĩa khả năng của một chiếc laptop gaming AI mỏng nhẹ hiệu năng cao.

ASUS cho biết, các dòng laptop ASUS ROG cũng như ROG XG Mobile sẽ có mặt trên toàn thế giới trong thời gian tới. Thời gian ra mắt tại Việt Nam hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Thông tin thêm xem tại http://rog.asus.com/