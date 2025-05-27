Cụ thể, Lenovo Legion là dòng gaming cao cấp dành cho game thủ muốn trải nghiệm tối ưu nhất. Cùng với model Legion Pro 7i (16”, 10) đã được ra mắt trước đó, dòng Legion Pro Series vừa chính thức kết nạp thêm thành viên mới, đó chính là Pro 5i và Pro 5.

Lenovo ra mắt loạt laptop Legion mới

Tương tự như Legion Pro 7i, Legion Pro 5i (16”, 10) sử dụng Intel Core™ Ultra 9 275HX, trong khi Legion Pro 5 (16”, 10) có tùy chọn AMD Ryzen 9 9955HX giúp game thủ có nhiều tùy chọn hiệu năng đẳng cấp cho trải nghiệm gaming hoàn hảo của mình.

Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10)

Đều mang phong cách thiết kế đột phá, hiệu suất đỉnh cao, hướng đến game thủ chuyên nghiệp nên các laptop Legion Pro Series mới này sở hữu màn hình 16” PureSight WQXGA 16:10 OLED tuyệt đẹp, tần số quét lên đến 240Hz, độ sáng 500 nits, và độ trễ cực thấp <0.5ms.

Với các thông số trên, màn hình mới không chỉ tái hiện hình ảnh sắc nét với màu sắc sống động, độ tương phản sâu hơn, mà còn giúp game thủ đắm chìm vào trận đấu, nơi từng mili giây đều mang lại giá trị cảm xúc ngất ngây.

Lenovo Legion Pro 5i/5 (16”, 10)

Theo Lenovo, Legion Pro 7i còn được trang bị công nghệ Coldfront với buồng hơi lớn và thiết kế HyperChamber, nâng hiệu suất tản nhiệt lên một tầm cao mới và tăng TDP tổng lên 250W.

Legion Pro 5i và Pro 5 cũng được trang bị Coldfront Hyper, với thiết kế hệ thống tản nhiệt tiên tiến gồm cửa thoát nhiệt lớn, quạt tăng áp và ống dẫn nhiệt 3D bằng đồng, giúp đạt TDP tối đa 200W.

Đặc biệt, Lenovo AI Engine+ còn có mặt trên toàn bộ dòng Lenovo Legion năm nay, tích hợp tính năng Scenario Detection trong Performance Mode và Balance Mode, tự động điều chỉnh công suất CPU/GPU, đảm bảo hiệu năng tối ưu và tốc độ khung hình mượt mà.

Lenovo Legion 7i (16”, 10) là laptop gaming mỏng nhẹ với thiết kế làm hoàn toàn bằng kim loại, nên có trọng lượng nhẹ hơn 7% và mỏng hơn 10% so với thế hệ trước.

Không chỉ lý tưởng cho những trải nghiệm game AAA đỉnh cao mà còn hoàn hảo với các tác vụ chuyên sâu như SolidWorks hay OBS Studio, thiết bị sở hữu màn hình PureSight OLED WQXGA 16” tỉ lệ 16:10 tuyệt đẹp, với tỷ lệ tương phản 1.000.000:1, tần số quét 240Hz và hỗ trợ 100% dải màu DCI-P3, đảm bảo hình ảnh sống động, sắc nét và độ trễ cực thấp cho cả dựng hình lẫn chơi game.

Chưa dừng lại ở đó, Legion 7i còn sở hữu sức mạnh vượt trội với bộ xử lý Intel Core Ultra 9 HX và GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 5070, cùng công nghệ tản nhiệt Coldfront Hyper giúp máy duy trì sự mát mẻ và yên tĩnh hơn tới 7dB khi hoạt động, hỗ trợ TDP lên đến 145W.

Ngoài ra, máy được trang bị bàn phím RGB có thể tùy chỉnh từng phím, viên pin 84Whr cho thời gian sử dụng lâu dài, cùng kết nối Wi-Fi 7 giúp thời gian tải xuống nhanh hơn và giảm độ trễ đáng kể. Tất cả tạo nên một cỗ máy hoàn hảo cho mọi môi trường từ ký túc xá đến phòng thí nghiệm, giúp người dùng khai phá niềm đam mê bản thân.

Lenovo Legion 7i (16”, 10)

Lenovo Legion 5i (15”, 10) và Legion 5 (15”, 10) được xem là công cụ hoàn hảo dành cho những game thủ đang là sinh viên đại học thiên về các chương trình STEM, những người cần một chiếc laptop mỏng nhẹ, linh hoạt, dễ dàng bỏ vào ba lô nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để xử lý mọi tác vụ.

Với kích thước 15”, Legion 5i (15”, 10) được trang bị chip xử lý lên tới Intel Core Ultra 9 275HX. Trong khi đó Lenovo Legion 5 (15”, 10) sử dụng chip tùy chọn tới AMD Ryzen AI 7 350. Cả hai đều đi kèm lên tới GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 5070. Những thiết bị này sở hữu màn hình OLED PureSight WQXGA 15,3” (16:10), tần số quét 165Hz, hỗ trợ 100% dải màu DCI-P3, cùng hệ thống tản nhiệt Lenovo Legion Coldfront Hyper tiên tiến đảm bảo máy luôn mát mẻ ngay cả khi vận hành ở hiệu suất cao.

Nhẹ hơn và mỏng hơn tới 13% so với thế hệ trước, loạt laptop Lenovo Legion 5 series mới được xem là lựa chọn lý tưởng cho các sinh viên cần một thiết bị “tất cả trong một”, đủ gọn để mang đi mọi nơi nhưng vẫn đủ mạnh để chơi các tựa game AAA.

Lenovo Legion 5i/5 (15”, 10)