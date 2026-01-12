Kia ra mắt EV2: mẫu xe điện nhỏ nhất trong lịch sử hãng

Ngoại thất của Kia EV2. Ảnh: koreaherald

Kia EV2 thuộc phân khúc B theo hệ thống phân loại châu Âu, tức nhóm xe cỡ siêu nhỏ. Mẫu xe đánh dấu thành viên thứ sáu trong dòng sản phẩm EV chuyên dụng của Kia. Hãng xe Hàn Quốc đặt kỳ vọng cao vào sản phẩm này để mở rộng thị phần trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với các đối thủ từ Trung Quốc và châu Âu.

Dây chuyền sản xuất EV2 sẽ hoạt động vào tháng Hai tại nhà máy Zilina ở Slovakia. Việc chọn Slovakia làm địa điểm sản xuất giúp Kia rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm chi phí logistics khi phục vụ thị trường châu Âu. Nhà máy này có vai trò quan trọng trong chiến lược địa phương hóa sản xuất của hãng tại lục địa già.

Về kích thước, Kia EV2 dài 4.060 mm, rộng 1.800 mm và cao 1.575 mm. Con số này cho thấy xe nhỏ hơn hẳn so với các mẫu điện khác trong dòng sản phẩm của Kia. Tuy nhiên, đội ngũ thiết kế đã áp dụng triết lý "hộp dã ngoại" cho không gian bên trong. Ý tưởng này tập trung vào sự đơn giản và tính thực dụng, giúp tối ưu hóa từng centimet vuông cho hành khách và hành lý.

EV2 được trang bị bộ pin 61 kilowatt giờ. Dung lượng pin này cho phép xe di chuyển tới 448 km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn đo châu Âu. Kia cũng tích hợp công nghệ sạc nhanh, cho phép bổ sung năng lượng từ 10% lên 80% chỉ trong 30 phút tại các trạm sạc tương thích.

Xe còn có tính năng sạc trực tiếp, giúp người dùng xác thực và thanh toán ngay khi cắm cáp mà không cần thao tác thêm qua ứng dụng hay thẻ từ.

CEO Song Ho-sung của Kia nhấn mạnh tầm quan trọng của EV2 trong chiến lược điện khí hóa. Ông cho biết mẫu xe này tuy nhỏ gọn nhất nhưng lại sở hữu không gian nội thất sống động và thiết kế giàu cảm xúc nhất trong dòng sản phẩm.

Kia muốn dẫn đầu trong việc phổ cập xe điện thông qua việc mang đến không gian rộng rãi bất ngờ và trải nghiệm người dùng khác biệt so với đối thủ cùng phân khúc.

Tại Triển lãm Ô tô Brussels 2026 kéo dài đến 18/1, Kia trưng bày tổng cộng 19 mẫu xe điện. Dàn xe này gồm các thành viên trong dòng EV như EV3, EV4, EV5, EV9 cùng với PV5 - mẫu xe thương mại điện. Việc mang gần 20 mẫu xe điện tới một triển lãm cho thấy quyết tâm của hãng trong việc mở rộng danh mục sản phẩm xanh trên toàn cầu, đặc biệt là ở thị trường châu Âu vốn có chính sách khắt khe về khí thải.