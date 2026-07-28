Nhận định chứng khoán 28/7: VN-Index thăm dò vùng hỗ trợ trước thềm cuộc họp Fed

Vùng hỗ trợ kỹ thuật quyết định xu hướng ngắn hạn

Phiên 27/7 khép lại với mức giảm 17,10 điểm, đưa VN-Index về 1.669,01 điểm. Mức đóng cửa này nằm ngay trong vùng Fibonacci Retracement 78,6%, tương ứng 1.645-1.675 điểm, nơi giới phân tích kỹ thuật xem là ngưỡng hỗ trợ gần nhất của thị trường.

Chỉ số vẫn bám sát dải dưới của Bollinger Bands, trong khi chỉ báo MACD tiếp tục nới rộng khoảng cách với đường tín hiệu sau khi cắt xuống. Diễn biến này cho thấy động lực phục hồi còn yếu và rủi ro điều chỉnh chưa được loại bỏ.

Trên khung tuần, VN-Index đã giảm bốn tuần liên tiếp và cắt xuống đường trung bình 50 tuần, phản ánh xu hướng trung hạn suy yếu. Nếu áp lực bán tiếp tục kéo chỉ số rời khỏi vùng 1.640-1.645 điểm, kịch bản lùi về vùng hỗ trợ sâu hơn 1.600-1.650 điểm có thể xuất hiện.

Ở chiều tích cực, vùng 1.645-1.675 điểm nếu được giữ vững sẽ tạo điểm tựa cho một nhịp hồi kỹ thuật. Khi đó, ngưỡng kháng cự gần của VN-Index sẽ quay lại vùng 1.686-1.700 điểm, nơi chỉ số từng bị bán mạnh trong phiên đầu tuần.

Thanh khoản thấp trong phiên 27/7 cũng là yếu tố cần lưu ý. Khối lượng giao dịch giảm cho thấy bên bán chưa thực sự quyết liệt, song bên mua cũng chưa đủ mạnh để tạo lực đỡ. Trạng thái giằng co có thể tiếp diễn cho tới khi một trong hai phía chiếm ưu thế rõ ràng hơn về dòng tiền.

Cuộc họp Fed chi phối tâm lý dòng tiền

Yếu tố vĩ mô lớn nhất chi phối phiên 28/7 đến từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ diễn ra ngày 29/7. Nhà đầu tư có xu hướng đứng ngoài quan sát và hạn chế giải ngân trước thời điểm công bố quyết định lãi suất.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu Brent lùi xuống dưới 90 USD mỗi thùng, còn lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm biến động sau khi chạm vùng cao. Chứng khoán Mỹ giao dịch giằng co trong biên độ hẹp khi tâm lý thận trọng bao trùm.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối kinh doanh Chứng khoán ABS, cho rằng lợi suất trái phiếu Mỹ có thể biến động mạnh trong tuần giao dịch 27-31/7 do ảnh hưởng từ quyết định lãi suất của Fed, đồng thời chỉ số chứng khoán toàn cầu nhiều khả năng duy trì biên độ hẹp.

Nếu Fed phát đi tín hiệu duy trì lập trường thận trọng với lãi suất, áp lực lên tỷ giá và dòng vốn ngoại tại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, có thể gia tăng. Ngược lại, một thông điệp mềm mỏng hơn sẽ mở ra dư địa cho dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu nhạy với lãi suất như chứng khoán và bất động sản.

Bên cạnh yếu tố Fed, nhà đầu tư trong nước cũng theo dõi diễn biến giá dầu và động thái của các quỹ ngoại. Giá dầu Brent duy trì dưới 90 USD mỗi thùng tác động trực tiếp tới nhóm dầu khí, vốn đã giảm mạnh trong phiên 27/7. Sự ổn định trở lại của giá hàng hóa thế giới sẽ là một trong những điều kiện giúp tâm lý thị trường cải thiện.

Trong nước, việc khối ngoại bán ròng nhiều phiên liên tiếp cùng thanh khoản giữ ở mức thấp cho thấy dòng tiền lớn chưa vội trở lại. Trạng thái chờ đợi có thể kéo dài cho tới khi thị trường quốc tế xác lập xu hướng rõ ràng hơn sau cuộc họp Fed.

Chiến lược giao dịch cho phiên cuối tháng bảy

Biểu đồ chứng khoán ngày 27/7

Trong bối cảnh xu hướng trung hạn suy yếu, Chứng khoán Yuanta Việt Nam khuyến nghị hạ tỷ trọng cổ phiếu và ưu tiên quản trị rủi ro danh mục thay vì mở vị thế mới với tỷ trọng cao.

Ở góc nhìn giao dịch ngắn hạn, Chứng khoán ASEAN lựa chọn nhóm cổ phiếu ACB, STB, HCM, VNM, PVD và GMD cho danh mục trading T+ tuần này, đồng thời lưu ý nhà đầu tư nên giải ngân từng phần tại các nhịp biến động để tối ưu giá vốn.

Với nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao, vùng hỗ trợ 1.640-1.675 điểm là khu vực đáng theo dõi để canh mua thăm dò, ưu tiên các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản vững và thanh khoản tốt. Việc hạn chế sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn biến động mạnh giúp giảm áp lực cắt lỗ khi thị trường rung lắc.

Về nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán vẫn là tâm điểm theo dõi trong phiên 28/7 do đây là khu vực chịu áp lực bán mạnh nhất phiên liền trước và có sức ảnh hưởng lớn tới chỉ số. Diễn biến của nhóm bất động sản, đặc biệt bộ đôi VIC và VHM, cũng đóng vai trò cân bằng cho thị trường khi phần lớn cổ phiếu cùng ngành đang chịu áp lực điều chỉnh.

Nhóm bán lẻ và công nghệ có thể xuất hiện sự phân hóa khi một số cổ phiếu hút dòng tiền ngắn hạn ngược chiều thị trường, tương tự diễn biến của PNJ trong phiên 27/7. Trong giai đoạn xu hướng chung chưa rõ ràng, các nhịp tăng riêng lẻ chủ yếu mang tính đầu cơ và tiềm ẩn rủi ro cao nếu nhà đầu tư mua đuổi ở vùng giá cao.

Kịch bản khả quan hơn dành cho phiên 28/7 là VN-Index giữ được vùng 1.645-1.675 điểm và bật hồi kỹ thuật lên vùng 1.686-1.700 điểm. Ngược lại, nếu chỉ số đánh mất mốc 1.640 điểm với thanh khoản gia tăng, áp lực bán có thể đẩy thị trường về vùng hỗ trợ sâu hơn 1.600-1.640 điểm.

Nhìn chung, phiên 28/7 mang tính chất thăm dò khi thị trường vừa chịu tác động từ diễn biến kỹ thuật kém tích cực, vừa chờ đợi tín hiệu chính sách từ Mỹ. Nhà đầu tư nên duy trì kỷ luật, giữ danh mục ở trạng thái cân bằng và chờ lực cầu xác nhận tại vùng hỗ trợ trước khi gia tăng tỷ trọng.

Tổng thể, thị trường đang ở giai đoạn tích lũy đi kèm rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư kiên nhẫn quan sát thay vì hành động vội vàng. Việc bảo toàn vốn và chờ xu hướng xác lập rõ ràng vẫn là ưu tiên hợp lý khi các biến số vĩ mô trong và ngoài nước chưa ngã ngũ, đặc biệt trong bối cảnh chỉ số vừa trải qua bốn tuần giảm liên tiếp.