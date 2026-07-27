Mặc dù cả hai đều là máy bay không người lái chiến đấu tầm trung, có khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài, nhưng chúng khác biệt đáng kể về kích thước, hỏa lực, thời gian hoạt động, chi phí và nhiệm vụ. Ảnh: Baykar/General Atomics.

MQ-9 Reaper và Bayraktar TB2: UAV chiến đấu nào vượt trội hơn?

MQ-9 Reaper và Bayraktar TB2 thường được đặt lên bàn cân khi nhắc đến các máy bay không người lái chiến đấu (UCAV) nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, việc so sánh trực tiếp hai mẫu UAV này không hoàn toàn đơn giản bởi chúng được phát triển để phục vụ các yêu cầu tác chiến khác nhau.

MQ-9 Reaper do General Atomics phát triển cho Không quân Mỹ, đóng vai trò chủ lực trong các nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công chính xác ở khoảng cách rất xa. Trong khi đó, Bayraktar TB2 do Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo hướng tới phân khúc chi phí thấp hơn, dễ triển khai và phù hợp với nhiều quốc gia có ngân sách quốc phòng hạn chế.

Chính sự khác biệt về mục tiêu thiết kế khiến hai mẫu UAV này đại diện cho hai hướng phát triển nổi bật của chiến tranh không người lái hiện đại.

MQ-9 Reaper vượt trội về hiệu năng

Nếu chỉ xét các thông số kỹ thuật, MQ-9 Reaper gần như vượt trội ở mọi tiêu chí.

Theo General Atomics và Không quân Mỹ, MQ-9A Reaper có thời gian hoạt động liên tục hơn 27 giờ, trần bay khoảng 50.000 feet, tốc độ tối đa khoảng 445 km/giờ và tải trọng lên tới 1.746 kg. Động cơ tua bin cánh quạt công suất khoảng 900 mã lực giúp máy bay thực hiện các nhiệm vụ kéo dài trên phạm vi hàng nghìn kilomet.

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Trong khi đó, Bayraktar TB2 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 700 kg, tải trọng vũ khí khoảng 150 kg, trần hoạt động khoảng 16.000 feet và thời gian bay hơn 27 giờ.

Những thông số này cho thấy MQ-9 Reaper thuộc nhóm UAV chiến đấu hạng nặng, còn TB2 nằm ở phân khúc UAV chiến thuật có chi phí thấp hơn.

Cảm biến và hỏa lực tạo nên khác biệt

Một trong những lợi thế lớn nhất của MQ-9 Reaper nằm ở hệ thống cảm biến.

Máy bay được tích hợp camera quang điện tử, cảm biến hồng ngoại, radar khẩu độ tổng hợp, hệ thống chỉ thị mục tiêu laser và liên lạc vệ tinh, cho phép kíp điều khiển theo dõi mục tiêu từ khoảng cách rất xa và duy trì khả năng giám sát trong nhiều giờ.

MQ-9 có thể mang tên lửa AGM-114 Hellfire, bom dẫn đường GBU-12 Paveway II và bom JDAM, đủ sức tấn công nhiều loại mục tiêu từ xe bọc thép đến công trình kiên cố.

Trong khi đó, Bayraktar TB2 sử dụng bốn điểm treo vũ khí với các loại đạn dẫn đường bằng laser MAM-L và MAM-C do ROKETSAN phát triển. Dù tải trọng nhỏ hơn nhiều, các loại đạn này đã chứng minh hiệu quả trong việc tiêu diệt xe tăng, pháo binh, xe quân sự và các mục tiêu phòng thủ nhẹ.

Thực chiến chứng minh thế mạnh riêng

MQ-9 Reaper đã được Mỹ sử dụng rộng rãi tại Afghanistan, Iraq, Syria, châu Phi và nhiều chiến dịch an ninh hàng hải. Khả năng bay liên tục hàng chục giờ giúp máy bay theo dõi mục tiêu trong thời gian dài trước khi thực hiện đòn tấn công chính xác.

Trong khi đó, Bayraktar TB2 tạo dấu ấn mạnh trong các cuộc xung đột tại Libya, Nagorno Karabakh và giai đoạn đầu chiến sự Nga, Ukraine. Hình ảnh TB2 phá hủy xe tăng, đoàn xe hậu cần và hệ thống pháo binh từng thu hút sự quan tâm lớn của giới quân sự.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quốc phòng cho rằng hiệu quả của TB2 giảm đáng kể khi đối mặt với các hệ thống phòng không tích hợp hiện đại và mạng lưới tác chiến điện tử có năng lực cao.

Chi phí là lợi thế lớn nhất của TB2

Khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu UAV nằm ở chi phí sở hữu và vận hành.

MQ-9 Reaper là hệ thống quân sự chiến lược, yêu cầu mạng lưới liên lạc vệ tinh, đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu và cơ sở bảo dưỡng phức tạp. Điều này khiến tổng chi phí khai thác rất lớn.

Ngược lại, Bayraktar TB2 có giá thành thấp hơn đáng kể, dễ bảo dưỡng và triển khai nhanh. Đây là yếu tố giúp TB2 được xuất khẩu tới hàng chục quốc gia và trở thành một trong những UAV quân sự thành công nhất trên thị trường quốc tế.

Không có mẫu UAV nào chiến thắng tuyệt đối

Nếu yêu cầu là giám sát chiến lược, tấn công mục tiêu giá trị cao và tác chiến ở khoảng cách rất xa, MQ-9 Reaper vẫn thuộc nhóm UAV chiến đấu mạnh nhất hiện nay.

Ngược lại, nếu mục tiêu là xây dựng năng lực UAV với ngân sách hợp lý, triển khai nhanh và thực hiện các đòn tấn công chính xác trên chiến trường, Bayraktar TB2 mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Sự phát triển của chiến tranh hiện đại cũng cho thấy các UAV giá rẻ hoạt động theo số lượng lớn hoặc phối hợp theo chiến thuật bầy đàn ngày càng đóng vai trò quan trọng. Trong bối cảnh đó, những nền tảng như TB2 vẫn có nhiều cơ hội phát huy hiệu quả nếu được sử dụng đúng chiến thuật.

Thay vì cạnh tranh trực tiếp, MQ-9 Reaper và Bayraktar TB2 phản ánh hai hướng tiếp cận khác nhau trong phát triển máy bay không người lái quân sự. Một bên theo đuổi năng lực tác chiến tối đa, bên còn lại ưu tiên khả năng phổ cập và hiệu quả chi phí, phù hợp với nhu cầu của nhiều lực lượng vũ trang trên thế giới.