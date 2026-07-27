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Đại hội Hội Y học Giới tính Việt Nam nhiệm kỳ IV: Xác định 5 ưu tiên chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phước Hà

Phước Hà

09:02 | 27/07/2026
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Ngày 25/7/2026 tại Hà Nội, Hội Y học Giới tính Việt Nam (VSSM) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2026 – 2031) nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và xác định phương hướng phát triển của Hội trong giai đoạn 2026-2031.
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Mở ra cơ hội phát triển trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Hội Y học Giới tính Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của Hội Y học Giới tính Việt Nam. Đại hội đã tổng kết những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Ban Chấp hành và xác định tầm nhìn, chiến lược, định hướng phát triển của Hội Y học Giới tính Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội Hội Y học Giới tính Việt Nam nhiệm kỳ IV: Xác định 5 ưu tiên chiến lược trong giai đoạn phát triển mới
PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BTC

Trong khuông khổ đại hội, Hội Y học Giới tính Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 15 (VSSM); Hội nghị Hội Y học Giới tính châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 21 (APSSM); Khóa đào tạo chuyên sâu quốc tế về Nam khoa và Y học Giới tính năm 2026 với sự tham gia của khoảng 500 đại biểu, hơn 20 chuyên gia quốc tế cùng gần 100 báo cáo khoa học của nhiều tổ chức chuyên ngành uy tín trên thế giới như ISSM, APSSM, ESSM, ISSWSH, SMSNA, KSSMA...

Thông qua các hoạt động chuyên môn, khẳng định vị thế ngày càng được ghi nhận của Y học Giới tính Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo và thực hành lâm sàng, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác học thuật với khu vực và thế giới. Đây cũng là dịp tăng cường kết nối đội ngũ chuyên gia, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế và ứng dụng các tiến bộ của y học giới tính vào thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe giới tính cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định, Đại hội đại biểu Hội Y học Giới tính Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi đất nước vừa ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn về dân số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho chuyên ngành Y học Giới tính trong giai đoạn mới.

Đại hội Hội Y học Giới tính Việt Nam nhiệm kỳ IV: Xác định 5 ưu tiên chiến lược trong giai đoạn phát triển mới
Đại hội đại biểu Hội Y học Giới tính Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Luật Dân số vừa được ban hành cùng các nghị quyết quan trọng của Trung ương đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đặc biệt nhấn mạnh việc giảm xu hướng mất cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam, tuy nhiên Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải chuẩn bị hệ thống y tế thích ứng với bối cảnh mới. “Y học Giới tính không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với già hóa dân số của Việt Nam” - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

5 ưu tiên chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Y học Giới tính Việt Nam xác định 5 ưu tiên chiến lược gồm: thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chuẩn hóa thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng; mở rộng hợp tác quốc tế; nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản.

Trong bối cảnh hiện nay, Y học Giới tính ngày càng khẳng định vai trò là một chuyên ngành quan trọng của y học hiện đại. Bên cạnh lĩnh vực sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, chuyên ngành còn có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần, các bệnh không lây nhiễm, nội tiết, lão hóa và nhiều vấn đề sức khỏe cộng đồng khác.

Đại hội Hội Y học Giới tính Việt Nam nhiệm kỳ IV: Xác định 5 ưu tiên chiến lược trong giai đoạn phát triển mới
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhận định, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự thay đổi mô hình bệnh tật, mục tiêu của y học hiện đại không còn dừng lại ở điều trị bệnh mà hướng tới bảo tồn chức năng, nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe toàn diện trong suốt vòng đời.

“Sự phát triển của Y học Giới tính cần được đặt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân” - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Hội Y học Giới tính Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định Bộ Y tế luôn tạo điều kiện để các hội nghề nghiệp phát huy vai trò trong nghiên cứu khoa học, đào tạo liên tục, xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tăng cường hợp tác quốc tế.

PGS.TS. Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam khẳng định, những năm qua, Hội Y học giới tính Việt Nam đã không ngừng mở rộng mạng lưới hội viên, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế và từng bước đưa những tiến bộ của y học hiện đại vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

Đại hội đại biểu Hội Y học Giới tính Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa quan trọng, là dịp để Hội Y học Giới tính Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, đồng thời thống nhất phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ tới. “Chúng tôi mong muốn xây dựng Hội Y học Giới tính Việt Nam trở thành một tổ chức học thuật năng động, đổi mới sáng tạo, có năng lực hội nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển của chuyên ngành trong khu vực” - PGS.TS. Nguyễn Quang nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Hội Y học Giới tính Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 thành viên; PGS.TS. Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được bầu tái giữ cương vị Chủ tịch Hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Y học Giới tính Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục phát triển y học giới tính Việt Nam thông qua cập nhật các nghiên cứu, kỹ thuật và công bố khoa học mới; tăng cường hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung giải quyết những vấn đề nổi bật về bệnh lý di truyền trong sinh sản, vô sinh, sức khỏe tình dục và sinh sản nam nữ, nội tiết, hỗ trợ sinh sản, ung thư cơ quan sinh dục, tâm lý tình dục, cùng các vấn đề về chính sách, truyền thông và sử dụng thuốc trong lĩnh vực y học giới tính.

Hội Y học giới tính Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 10:00
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Cập nhật: 27/07/2026 10:00
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