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Bộ Y tế đề xuất khóa học tiền hôn nhân và ứng dụng nền tảng số

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

16:29 | 23/07/2026
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Bộ Y tế đề xuất dự thảo hướng dẫn tổ chức khóa học tiền hôn nhân, đồng thời tận dụng nền tảng số để truyền thông khuyến khích người dân kết hôn trước 30 tuổi và sinh đủ hai con giai đoạn 2026 đến 2030.
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Mở rộng công cụ số trong truyền thông chính sách dân số

Bộ Y tế đang lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 đến 2030. Dự thảo tập trung vào giải pháp khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, nâng cao kiến thức tiền hôn nhân và tận dụng công nghệ số để tiếp cận nhóm thanh niên.

Tại Dự án: Dân số và phát triển ở Phụ lục III Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ Y tế đề xuất khuyến khích các cặp vợ chồng, cá nhân sinh con; kết hôn trước 30 tuổi;...

Đối tượng áp dụng của Dự án này bao gồm:

- Cán bộ dân số, y tế và người cung cấp dịch vụ tại tuyến tỉnh, xã; cộng tác viên dân số; cán bộ các tổ chức đoàn thể tham gia hoạt động truyền thông tại cộng đồng

- Cán bộ quản lý, giảng viên, báo cáo viên, cán bộ dân số, y tế tuyến tỉnh, xã công tác trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

- Nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ

Thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Y tế đề xuất khóa học tiền hôn nhân và ứng dụng nền tảng số
Dự thảo tập trung vào giải pháp khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, nâng cao kiến thức tiền hôn nhân.

Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi; cung cấp kiến thức về sinh con, nuôi con nhỏ trên nền tảng số

Nội dung 01: Cung cấp kiến thức liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị kết hôn cho nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn; đến việc mang thai và nuôi con nhỏ cho phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ trên nền tảng số.

Trung ương xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật, chuẩn hóa tài liệu tuyên truyền, tài liệu tư vấn về chuẩn bị kết hôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ khi mang thai, chăm sóc và nuôi dạy con nhỏ; tổ chức thử nghiệm, hoàn thiện, số hóa, in ấn và cấp phát cho địa phương phục vụ hoạt động tuyên truyền, tư vấn.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ dân số, y tế tuyến tỉnh, cán bộ tổ chức đoàn thể tham gia hoạt động truyền thông tại cộng đồng về nội dung, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn; hướng dẫn sử dụng thống nhất tài liệu trong triển khai các hoạt động tại địa phương.

+ Các tỉnh, thành phố căn cứ tài liệu và hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức tập huấn cho cán bộ dân số, y tế tuyến huyện, xã, cộng tác viên dân số và cán bộ các tổ chức đoàn thể tham gia hoạt động truyền thông tại cộng đồng.

+ Hằng năm, các tỉnh, thành phố lựa chọn khoảng 50% số xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất 01 cuộc tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về chuẩn bị kết hôn; chăm sóc sức khỏe khi mang thai, chăm sóc và nuôi con nhỏ; lợi ích của việc sinh đủ hai con và các chính sách khuyến khích sinh đủ hai con.

Tổ chức khóa học trước kết hôn cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn

Nội dung 02: Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hoạt động giao lưu theo chủ đề về chuẩn bị kết hôn và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam, nữ thanh niên: Tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, giao lưu nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chuẩn bị cuộc sống vợ chồng, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy giá trị gia đình và khuyến khích nam nữ thanh niên kết hôn trước 30 tuổi.

Hằng năm, các tỉnh, thành phố lựa chọn khoảng 20% số xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất 01 cuộc tọa đàm hoặc hoạt động giao lưu theo chủ đề cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

- Tổ chức khóa học trước kết hôn cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn

+ Trung ương xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật, chuẩn hóa tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng về hôn nhân và gia đình; sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; mang thai và sinh con; sử dụng và quản lý tài chính gia đình cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

Tổ chức thử nghiệm, hoàn thiện, in ấn và cấp phát tài liệu mẫu phục vụ triển khai các khóa học trước kết hôn tại địa phương.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh tham gia tổ chức các khóa học tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

+ Các tỉnh, thành phố căn cứ tài liệu và hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên, báo cáo viên cấp xã tham gia tổ chức các khóa học tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn

+ Hằng năm, các tỉnh, thành phố lựa chọn khoảng 20% số xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất 01 hội nghị, lớp tập huấn hoặc buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng về hôn nhân và gia đình; sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục; mang thai và sinh con; sử dụng và quản lý tài chính gia đình cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

Sau khi được tập huấn, cán bộ dân số, y tế cấp xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, sinh hoạt chuyên đề tại cộng đồng cho nam, nữ thanh niên và các cặp vợ chồng trẻ.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
NL 99.99 13,000 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼200K
Trang sức 99.9 13,190 ▼600K 13,890 ▼600K
Trang sức 99.99 13,200 ▼600K 13,900 ▼600K
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼7K 14,002 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼7K 14,003 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134 ▼7K 139 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134 ▼7K 1,391 ▼60K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 131 ▼7K 137 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,644 ▼5940K 135,644 ▼5940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,311 ▼88300K 10,291 ▼97120K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,519 ▲82643K 93,319 ▲92345K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,928 ▼3661K 83,728 ▼3661K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,229 ▼3498K 80,029 ▼3498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,485 ▼2502K 57,285 ▼2502K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
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AUD 17879 18153 18730
CAD 18151 18427 19046
CHF 31652 32032 32672
CNY 0 3846 3939
EUR 29396 29617 30697
GBP 34382 34773 35709
HKD 0 3225 3428
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14944 15531
SGD 19849 20131 20704
THB 694 757 810
USD (1,2) 26046 0 0
USD (5,10,20) 26087 0 0
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Cập nhật: 23/07/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,120 26,120 26,500
USD(1-2-5) 25,076 - -
USD(10-20) 25,076 - -
EUR 29,549 29,573 30,984
JPY 156.85 157.13 166.6
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