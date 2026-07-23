Đặt trước Galaxy Z8 Series tại Di Động Việt, nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng

Đặt trước Galaxy Z8 Series tại Di Động Việt từ nay đến hết 7/8/2026 sẽ nhận được ưu đãi đến 5 triệu đồng

Đáng chú ý, ngay từ hôm nay thế hệ smartphone màn hình gập mới nhất của Samsung đã có sẵn tại hệ thống Di Động Việt để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt cọc sớm để nhận trọn ưu đãi trong giai đoạn này.

Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết, bên cạnh nhóm khách hàng trung thành của dòng Galaxy Z Series, năm nay hệ thống cũng ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều người dùng chuyển từ smartphone truyền thống sang điện thoại màn hình gập. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của thiết kế gập được hoàn thiện qua từng thế hệ, cùng các tính năng Galaxy AI được tối ưu cho nhu cầu sử dụng thực tế.

Samsung Galaxy Z8 Series

Một tín hiệu đáng ghi nhận là lượng khách hàng đăng ký nhận thông tin trước khi mở bán Galaxy Z8 Series đã tăng gấp 3 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, Galaxy Z Fold8 là phiên bản được khách hàng quan tâm nhiều nhất, chiếm khoảng 55% tổng lượng đăng ký trước, tiếp đến là Galaxy Z Fold8 Ultra và kế đó là Galaxy Z Flip8.

“Những con số này cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường, hệ thống kỳ vọng doanh số Galaxy Z8 Series sẽ tăng khoảng 25% so với thế hệ tiền nhiệm”, đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Galaxy Z Fold8 Ultra có giá bán từ 52,99 triệu đồng

Về bộ ba Galaxy Z8 Series năm nay. Đây là lần đầu tiên Samsung mở rộng danh mục smartphone gập với ba phiên bản gồm Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8, hướng đến đa dạng người dùng.

Trong đó, phiên bản cao cấp nhất, Galaxy Z Fold8 Ultra có mức giá từ 52,99 triệu đồng, nổi bật nhờ thiết kế chỉ 4,1 mm khi mở, màn hình lớn cùng khả năng đa nhiệm Galaxy AI, phù hợp nhóm doanh nhân, lãnh đạo với nhu cầu xử lý công việc cường độ cao trên màn hình lớn.

Galaxy Z Fold8 có giá từ 46,99 triệu đồng

Galaxy Z Fold8 với thiết kế gập đột phá có giá từ 46,99 triệu đồng, sở hữu tỷ lệ tối ưu hơn cho nhu cầu làm việc, đọc nội dung và giải trí.

Với mức giá từ 31,99 triệu đồng Galaxy Z Flip8 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thời trang, đề cao tính di động và các tính năng Galaxy AI hỗ trợ sáng tạo nội dung.

Galaxy Z Flip8 có giá bán từ 31,99 triệu đồng

Nhằm giúp khách hàng tiếp cận thế hệ smartphone gập mới với chi phí tối ưu, từ ngày 22/7 đến hết 7/8/2026 hệ thống Di Động Việt triển khai chương trình đặt trước Galaxy Z8 Series với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, khách hàng được giảm trực tiếp đến 2 triệu đồng kèm ưu đãi thanh toán trị giá 2 triệu đồng, góp phần giảm chi phí sở hữu ngay từ giai đoạn đặt trước. Đối với khách hàng có nhu cầu lên đời thiết bị, ngoài giá trị thu mua máy cũ theo chính sách của hệ thống, khách hàng còn được hưởng ưu đãi thanh toán trị giá 2 triệu đồng và trợ giá thêm 3 triệu đồng thông qua chương trình Thu cũ - Đổi mới, giúp tối ưu chi phí khi nâng cấp lên Galaxy Z8 Series. Bên cạnh đó, khách hàng khi đặt trước Galaxy Z8 Series tại Di Động Việt còn được tặng gói bảo vệ màn hình trị giá 15 triệu đồng, giúp an tâm hơn trong quá trình sử dụng smartphone màn hình gập. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được gói Google AI Pro trong 6 tháng để trải nghiệm các công cụ AI thế hệ mới phục vụ học tập, làm việc và sáng tạo nội dung. Đặc biệt, 100 khách hàng đầu tiên hoàn tất đặt trước Galaxy Z8 Series tại hệ thống sẽ được tặng thêm bộ quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Hệ thống Di Động Việt cũng triển khai chương trình trả góp với ba tiêu chí vượt trội, bao gồm 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 cần trả trước với kỳ hạn lên đến 24 tháng, giúp khách hàng linh hoạt hơn trong kế hoạch tài chính.

Khách hàng đã có thể trải nghiệm Galaxy Z8 Series tại Di Động Việt ngay hôm nay

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