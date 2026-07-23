Galaxy Watch 9 khác Galaxy Watch 8 ở đâu, giá chênh bao nhiêu?

Samsung vừa giới thiệu Galaxy Watch 9 tại sự kiện Unpacked ngày 22/7, thế hệ đồng hồ thông minh kế nhiệm Galaxy Watch 8. Nhìn bề ngoài, Galaxy Watch 9 gần như giống hệt đời trước, nhưng hãng đã thay đổi một số thành phần bên trong gồm chip xử lý, dung lượng pin và hệ điều hành mới.

Những điều chỉnh khiến Galaxy Watch 9 mang dáng dấp một bản nâng cấp vừa phải hơn là cuộc lột xác toàn diện. Máy có giá khởi điểm cao hơn Galaxy Watch 8 khoảng 30 USD, đặt ra vấn đề quen thuộc cho người dùng là nên nâng cấp hay giữ lại đời cũ với mức giá đã giảm.

Bài viết so sánh Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch 8 ở các khía cạnh thiết kế, hiệu năng, cảm biến sức khỏe và giá bán, giúp người dùng cân nhắc lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Galaxy Watch 9 ra mắt cùng loạt sản phẩm mới của Samsung tại Unpacked, gồm bộ ba điện thoại gập Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra, bên cạnh mẫu đồng hồ bền bỉ Galaxy Watch Ultra 2. Trong nhóm thiết bị đeo, Galaxy Watch 9 giữ vai trò mẫu phổ thông chủ lực, hướng tới nhóm người dùng theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Đồng hồ Samsung Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch 8 đặt cạnh nhau

Galaxy Watch 9 so với Galaxy Watch 8 về thiết kế và màn hình

Galaxy Watch 9 giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế vuông bo tròn của Galaxy Watch 8, với khung nhôm hình vuông ôm lấy mặt kính tròn. Máy vẫn có hai kích thước 40 mm và 44 mm. Bản 40 mm đạt số đo 42,7 x 40,4 x 8,6 mm, còn bản 44 mm là 46,0 x 43,7 x 8,6 mm, trùng khớp với đời trước.

Trọng lượng nhích lên đôi chút nhưng khó cảm nhận khi đeo. Bản 40 mm nặng 31,5 gram so với 30,0 gram trên Galaxy Watch 8, còn bản 44 mm tăng từ 33,7 gram lên 34,0 gram. Khác biệt hầu như không nhận ra trong sử dụng thực tế nhưng vẫn được ghi nhận.

Bộ đôi Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9 vừa được Samsung trình làng

Màn hình Super AMOLED được giữ lại, độ sáng tối đa 3.000 nit, đọc rõ ngay dưới nắng gắt. Bản 40 mm dùng màn 1,34 inch, còn bản 44 mm là 1,47 inch. Chuẩn kháng nước và bụi cũng không đổi, với chứng nhận IP68 và khả năng chịu nước 5ATM, đáp ứng mồ hôi, mưa và bơi nông.

Về màu sắc, bản 40 mm có màu Cream và Graphite, còn bản 44 mm gồm Graphite và Silver. Tùy chọn màu Cream là điểm mới so với Galaxy Watch 8 vốn chỉ có các tông xám. Samsung mở đặt trước ngay sau sự kiện tại Mỹ, máy lên kệ chính thức từ ngày 7/8.

Chip Snapdragon mới, pin và thời lượng sử dụng của Galaxy Watch 9

Thay đổi lớn nhất nằm ở chip xử lý. Samsung chuyển từ dòng chip Exynos tự phát triển sang chip Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Đây là con chip 3nm ra mắt đầu năm nay, hứa hẹn hiệu năng tổng thể nhanh hơn và dư sức xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo trên đồng hồ.

Dù đổi chip, Galaxy Watch 9 vẫn giữ 2GB RAM và 32GB bộ nhớ trong như đời trước. Máy chạy hệ điều hành Wear OS 7 cùng giao diện One UI Watch 9, mang lại trải nghiệm mượt hơn. Trợ lý Google Gemini tiếp tục được tích hợp, cho phép hỏi đường, đặt nhắc nhở và trả lời tin nhắn bằng giọng nói.

Galaxy Watch9 có hai kích thước 40mm và 44mm

Việc chuyển sang chip chuyên biệt cho thiết bị đeo phản ánh xu hướng đưa trí tuệ nhân tạo xuống lớp phần cứng nhỏ gọn. Khi năng lực xử lý trên đồng hồ tăng lên, các trợ lý giọng nói và tính năng phân tích sức khỏe có thể chạy nhanh và ổn định hơn, mở đường cho những dịch vụ số gắn với dữ liệu cá nhân theo thời gian thực.

Pin của Galaxy Watch 9 lớn hơn nhưng mức tăng tùy kích thước. Bản 40 mm nâng lên 390 mAh so với 325 mAh của Galaxy Watch 8, cải thiện khá rõ. Bản 44 mm tăng từ 435 mAh lên 449 mAh, mức tăng khiêm tốn hơn. Trên thực tế, máy trụ được khoảng 30 giờ mỗi lần sạc khi bật màn hình luôn hiển thị.

Thời lượng đủ dùng qua trọn một ngày và sang sáng hôm sau, song nếu theo dõi luyện tập và dùng Gemini thường xuyên, người dùng vẫn cần sạc hằng ngày. Tốc độ sạc giữ nguyên so với Galaxy Watch 8. Bản 40 mm sạc đầy trong khoảng 80 phút, 30 phút sạc đạt 50%, còn bản 44 mm lâu hơn 10 phút và 30 phút sạc đạt 45%.

Galaxy Watch9 cũng chạy chip Snapdragon Wear Elite Platform mới

Cảm biến sức khỏe, giá bán và lựa chọn giữa hai thế hệ

Về sức khỏe, Galaxy Watch 9 trang bị cụm cảm biến BioActive gồm cảm biến quang học, cảm biến điện tim và phân tích trở kháng điện sinh học, cùng cảm biến nhiệt độ, gia tốc, áp suất, con quay, địa từ và ánh sáng. Danh sách trùng khớp với Galaxy Watch 8.

Do đó, các tính năng theo dõi cũng gần như tương tự, gồm đo huyết áp, phát hiện dấu hiệu ngưng thở khi ngủ và hướng dẫn giấc ngủ. Người dùng khó tìm thấy cảm biến hay tính năng sức khỏe hoàn toàn mới trên Galaxy Watch 9 so với đời trước.

Về giá, Galaxy Watch 9 bản Bluetooth có giá 380 USD, bản LTE là 430 USD tại Mỹ. Mức này cao hơn Galaxy Watch 8 khi ra mắt, vốn khởi điểm 349 USD và 399 USD. Quy đổi tạm tính, bản Bluetooth tương đương khoảng 10 triệu đồng, tùy tỷ giá và chính sách từng thị trường.

Tại Việt Nam, Galaxy Watch 9 có giá bán lẻ đề nghị 9,99 triệu đồng cho bản 40mm và 10,99 triệu đồng cho bản 44mm, mở bán sớm từ ngày 22/7/2026. Từ ngày 22/7 đến 31/8, khách mua nhận ưu đãi giảm giá tới 2 triệu đồng, đặc quyền thay mới thiết bị tối đa hai lần trong hai năm theo điều kiện Samsung Care+, cùng chính sách trả góp 0% lên đến 24 tháng.

Bản 40mm mang viên pin 390 mAh, bản 44mm mang viên pin 445 mAh

Với người coi trọng giá trị, Galaxy Watch 8 đang là lựa chọn đáng cân nhắc khi giá đời cũ giảm mạnh sau khi thế hệ mới lên kệ. Có thời điểm bản 40 mm của Galaxy Watch 8 giảm còn khoảng 220 USD trên một số kênh bán tại Mỹ, dù nguồn hàng thường cạn nhanh.

Xét tổng thể, Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch 8 chia sẻ cùng thiết kế, màn hình và thời lượng pin gần tương đương. Khác biệt đáng chú ý nằm ở chip Snapdragon Wear Elite cùng hệ điều hành mới. Người ưu tiên hiệu năng và phần mềm cập nhật sẽ nghiêng về Galaxy Watch 9, trong khi người tìm mức giá tốt có thể chọn Galaxy Watch 8.

Với người đang dùng Galaxy Watch 8, lý do nâng cấp chưa thực sự cấp thiết khi trải nghiệm hằng ngày thay đổi không nhiều. Ngược lại, người mua mới hoặc chuyển từ đồng hồ đời cũ hơn sẽ hưởng lợi từ chip mạnh hơn và hệ điều hành mới. Các bài đánh giá chuyên sâu về hiệu năng thực tế sẽ giúp làm rõ mức chênh lệch trước khi người dùng quyết định.