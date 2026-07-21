Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Mỹ giới thiệu vũ khí vi sóng hạ hơn 50 UAV trong một lần bay. Ảnh: Lockheed Martin.

Mỹ giới thiệu vũ khí vi sóng hạ hơn 50 UAV trong một lần bay

Sự bùng nổ của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái theo bầy đàn đang khiến nhiều quốc gia phải tìm kiếm các phương thức đánh chặn mới. Trong bối cảnh đó, Lockheed Martin vừa giới thiệu Morfius X rotor, hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng công suất cao có khả năng vô hiệu hóa hơn 50 máy bay không người lái trong một lần thực hiện nhiệm vụ, sau đó được thu hồi để tái sử dụng.

Theo Lockheed Martin, Morfius X rotor được phát triển từ chương trình Morfius từng được thử nghiệm từ năm 2017. Thay vì sử dụng tên lửa hoặc đạn đánh chặn, hệ thống này phát ra các xung vi sóng công suất cao nhằm làm tê liệt các linh kiện điện tử, bộ điều khiển và hệ thống liên lạc bên trong UAV.

Đánh chặn nhiều UAV bằng một thiết bị

Điểm khác biệt của Morfius X rotor nằm ở cơ chế "một đánh nhiều". Khi tiếp cận khu vực có đàn UAV, thiết bị phát các chùm năng lượng điện từ định hướng để gây nhiễu hoặc phá hỏng hệ thống điện tử của nhiều mục tiêu cùng lúc.

Khác với các phương án đánh chặn động năng, mỗi tên lửa thường chỉ tiêu diệt được một mục tiêu, công nghệ vi sóng công suất cao cho phép xử lý đồng thời nhiều UAV trong phạm vi tác động. Điều này đặc biệt hữu ích trước các cuộc tấn công theo bầy đàn, vốn đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các điểm nóng quân sự.

Lockheed Martin cho biết Morfius X rotor có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay, sau đó quay trở lại vị trí xuất phát để nạp năng lượng và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Ông Randy Crites, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc các chương trình tiên tiến thuộc bộ phận Tên lửa và Hệ thống điều khiển hỏa lực của Lockheed Martin, cho rằng hệ thống này giúp duy trì tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu cao trong khi giảm chi phí cho mỗi lần đánh chặn.

Một ưu điểm khác của Morfius X rotor là khả năng tích hợp với nhiều hệ thống chỉ huy và cảm biến hiện có.

Theo Lockheed Martin, hệ thống không yêu cầu radar điều khiển hỏa lực chuyên dụng hay cảm biến độc quyền để dẫn bắn. Điều này giúp các đơn vị quân đội có thể triển khai nhanh trên nhiều nền tảng tác chiến khác nhau mà không phải đầu tư thêm hạ tầng mới.

Do thiết bị được thiết kế để thu hồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chi phí khai thác cũng thấp hơn so với các giải pháp đánh chặn chỉ sử dụng một lần.

Morfius X rotor kế thừa nền tảng công nghệ Morfius đã được Lockheed Martin nghiên cứu từ năm 2017. Trong thời gian gần đây, nguyên mẫu mới đã trải qua nhiều đợt thử nghiệm tại Arizona, California và Oklahoma nhằm đánh giá khả năng bay, hiệu quả đánh chặn và mức độ vô hiệu hóa mục tiêu.

Lockheed Martin cho biết đang đẩy nhanh tiến độ chế tạo nguyên mẫu và chuẩn bị các cuộc trình diễn tiếp theo nhằm phục vụ quá trình đánh giá của quân đội Mỹ.

Theo doanh nghiệp, hệ thống này là nền tảng vi sóng công suất cao trên không duy nhất hiện nay có thể phóng từ mặt đất, thu hồi tại hiện trường và tái sử dụng nhiều lần.

Xu hướng mới trong cuộc đua chống UAV

Sự phát triển nhanh của UAV giá rẻ đang tạo ra thách thức lớn đối với các hệ thống phòng không truyền thống. Trong nhiều trường hợp, chi phí sử dụng tên lửa đánh chặn cao hơn rất nhiều so với giá trị của chiếc UAV bị tiêu diệt.

Điều đó khiến các quốc gia đẩy mạnh đầu tư vào các loại vũ khí năng lượng định hướng, bao gồm laser và vi sóng công suất cao. Các hệ thống này có chi phí khai thác thấp hơn, có thể xử lý nhiều mục tiêu trong thời gian ngắn và phù hợp để bảo vệ căn cứ quân sự, sân bay, cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn.

Morfius X rotor cũng phù hợp với Lộ trình Hệ thống chống máy bay không người lái phản ứng nhanh giai đoạn 2025–2028 của Bộ Quốc phòng Mỹ, chương trình nhằm thúc đẩy việc triển khai các giải pháp chống UAV có hiệu quả cao và chi phí hợp lý.

Theo Lockheed Martin, việc kết hợp kiến trúc vi sóng công suất cao, trọng lượng nhẹ và khả năng tái sử dụng giúp Morfius X rotor trở thành một trong những giải pháp có chi phí vận hành thấp nhất hiện nay trong lĩnh vực chống máy bay không người lái.