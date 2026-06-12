Quang cảnh các gian hàng trình diễn công nghệ UAV.

Sự kiện do Sàn Giao dịch công nghệ TP. Hồ Chí Minh (Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh) tổ chức, nhằm tạo diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi về xu hướng phát triển của ngành UAV cũng như các ứng dụng trong logistics, quản lý đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số.

Tại khu vực trưng bày, khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm nhiều công nghệ mới, từ các thiết bị bay không người lái đến những giải pháp điều hành thông minh đang được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong thực tiễn. Sự kết hợp giữa drone, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ robot đang mở ra nhiều ứng dụng thực tiễn trong cứu hộ cứu nạn, kiểm tra công nghiệp, nông nghiệp chính xác và vận chuyển hàng hóa.

Nhiều giải pháp UAV ứng dụng trong logistics, quản lý đô thị và nông nghiệp công nghệ cao được giới thiệu tại sự kiện.

Trong lĩnh vực công nghiệp và cứu hộ, các dòng UAV chuyên dụng cho thấy nhiều ưu thế nhờ khả năng giám sát trên diện rộng, hoạt động hiệu quả cả ban ngày lẫn ban đêm. Tại sự kiện, Công ty Aonic Việt Nam giới thiệu dòng máy bay DJI Matrice 30T được tích hợp camera nhiệt, hệ thống loa, đèn chiếu sáng và công nghệ AI hỗ trợ đo khoảng cách, xác định tọa độ mục tiêu.

Theo anh Hồ Thanh Sơn, đại diện Aonic Việt Nam, thiết bị có khả năng xác định chính xác vị trí đối tượng và truyền dữ liệu tọa độ về trung tâm điều hành. Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong các tình huống cứu hộ, tìm kiếm người mất tích hoặc hỗ trợ ứng phó thiên tai. Ngoài ra, UAV còn được ứng dụng trong kiểm tra hệ thống điện mặt trời khi có thể nhanh chóng phát hiện các tấm pin có nhiệt độ bất thường, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và nhân lực so với phương pháp kiểm tra thủ công.

Anh Hồ Thanh Sơn (trái), đại diện Aonic Việt Nam giới thiệu dòng UAV DJI Matrice 30T tích hợp công nghệ AI.

UAV DJI Matrice 30T được trang bị thiết bị hiện đại gồm loa phát thanh và camera AI.

Bên cạnh các giải pháp thương mại, nhiều ý tưởng nghiên cứu từ các trường đại học cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Một trong số đó là mô hình drone tích hợp cánh tay robot do nhóm sinh viên Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật nghiên cứu phát triển.

Bạn Đào Duy Khôi, sinh viên năm thứ hai và là thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, nhóm đang phát triển drone có khả năng thực hiện các thao tác cầm nắm nhằm phục vụ nông nghiệp công nghệ cao và giao hàng tự động. Thiết bị có thể hỗ trợ thu hoạch trái cây trên cây hoặc giao hàng đến các vị trí như cửa sổ, ban công chung cư. Nhóm cũng đang nghiên cứu tích hợp cánh tay robot dạng delta để gắp vật thể từ mặt đất, đồng thời giải quyết bài toán giữ ổn định cho drone khi mang vật thể trong quá trình bay.

Drone tích hợp cánh tay robot.

Bạn Đào Duy Khôi (phải), thành viên nhóm nghiên cứu Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, giới thiệu mô hình drone tích hợp cánh tay robot.

Những công nghệ được giới thiệu tại sự kiện cho thấy tiềm năng lớn của UAV khi kết hợp với AI và robot, không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn mở rộng khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái UAV và phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Việt Nam.

UAV phòng cháy chữa cháy được giới thiệu tại sự kiện.

UAV vận tải và ứng cứu khẩn cấp.