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Kinh tế tầm thấp: Động lực tăng trưởng mới cho đô thị sáng tạo TP.HCM

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

13:18 | 24/05/2026
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Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về phát triển kinh tế tầm thấp đến năm 2030, mở ra hướng đi chiến lược mới nhằm khai thác hiệu quả không gian dưới 1.000 mét. Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất và cung cấp dịch vụ kinh tế tầm thấp đầu tiên của Việt Nam, góp phần hình thành động lực tăng trưởng mới cho đô thị sáng tạo.

Kinh tế tầm thấp được hiểu là mô hình kinh tế hiện đại khai thác hiệu quả không phận tầm thấp (dưới 1.000 mét), thông qua hệ sinh thái công nghệ tiên tiến như thiết bị bay không người lái (UAV), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, viễn thông thế hệ mới, vật liệu mới, năng lượng mới và các mô hình kinh doanh số. Đây được xem là lực lượng sản xuất mới, tạo ra các phương thức cung ứng dịch vụ và vận chuyển "nhanh – xanh – thông minh – hiệu quả hơn", góp phần chuyển dịch hoạt động kinh tế từ mặt đất sang không gian đa tầng. Hiện nay, nhiều quốc gia như Trung Quốc, Mỹ hay Hàn Quốc đang thúc đẩy mạnh lĩnh vực này, xem đây là động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên đô thị thông minh và chuyển đổi số.

Tại Việt Nam, TP.HCM đang định hướng kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp với mục tiêu hình thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất và cung cấp dịch vụ đầu tiên của cả nước trong lĩnh vực này.

Làm chủ công nghệ lõi phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp

Kế hoạch đặt mục tiêu đưa kinh tế tầm thấp trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mới có sức lan tỏa lớn, nâng cao năng suất cho các ngành truyền thống. Đến năm 2030, TP.HCM hướng tới cơ bản làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ lõi phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp; từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp liên quan và xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình ứng dụng, thiết bị bay không người lái. Thành phố cũng định hướng hình thành các khu thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh doanh mới, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học tham gia phát triển công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Kế hoạch xác định 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Hình thành tư duy, nhận thức mới về phát triển kinh tế không gian; Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp; Xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế tầm thấp; Nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất và đổi mới công nghệ; Phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó nhấn mạnh yêu cầu hình thành tư duy mới về phát triển kinh tế không gian tầm thấp. Thành phố sẽ chuyển đổi từ cách tiếp cận quản lý không phận thuần túy sang khai thác không gian tầm thấp như một nguồn tài nguyên kinh tế mới, phục vụ phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ và đô thị thông minh. Công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức xã hội về lợi ích, hiệu quả và tính an toàn của kinh tế tầm thấp; khuyến khích sáng kiến, mô hình tốt và tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và người dân.

Ngày 23/8, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (123 Trương Định, phường Xuân Hòa) chính thức được khánh thành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố.
Ngày 23/8, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (123 Trương Định, phường Xuân Hòa) chính thức được khánh thành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp, Thành phố sẽ triển khai có hiệu quả các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) để quản lý, giám sát và thử nghiệm UAV; sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm có liên quan; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách. TP.HCM cũng định hướng quy hoạch không gian tầm thấp gắn với phân lớp độ cao, phù hợp quy hoạch không gian quốc gia và hạ tầng đô thị. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất UAV, thúc đẩy hợp tác công - tư, đặt hàng nghiên cứu, hỗ trợ startup công nghệ và phát triển công nghệ lõi sẽ được ưu tiên triển khai.

Đáng chú ý, Kế hoạch đặt ra định hướng phát triển công nghiệp lưỡng dụng, phục vụ đồng thời mục tiêu kinh tế và quốc phòng; thúc đẩy các dự án liên doanh quân sự – dân sự và tăng cường chuyển giao, thương mại hóa công nghệ.

Về hạ tầng phát triển kinh tế tầm thấp, Thành phố xác định cần đầu tư đồng bộ hạ tầng vật lý, hạ tầng số và hạ tầng thử nghiệm. Trong lĩnh vực hạ tầng số, TP.HCM sẽ hình thành Trung tâm giám sát, quản lý thiết bị bay không người lái; xây dựng hệ thống quản lý giao thông không gian tầm thấp (UTM) phù hợp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; kết nối với mạng 5G/6G nhằm bảo đảm khả năng vận hành an toàn, liên thông và bảo mật. Đối với hạ tầng vật lý, Thành phố sẽ phát triển mạng lưới bãi đáp, trạm sạc, trung tâm điều hành bay, trung tâm logistics gắn với quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, sân bay và cảng biển; đồng thời thí điểm hệ thống sạc năng lượng nhanh và năng lượng sạch phục vụ thiết bị bay.

Lộ trình triển khai

Giai đoạn 2026 - 2027: tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế sandbox, quy hoạch không gian tầm thấp, triển khai hệ thống UTM cơ bản và phát triển các mô hình thí điểm tại Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và Khu Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM.

Giai đoạn 2028 - 2030: mở rộng thương mại hóa, hoàn thiện hệ thống quản lý tự động, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phát triển các dịch vụ ứng dụng trong y tế, cứu hộ, giao thông, nông nghiệp và logistics.

Ông Lương Việt Quốc, Giám đốc Công ty Real-time Robotics Việt Nam (áo đen) nhận định TP.HCM có nhiều lợi thế phát triển UAV và ứng dụng giao hàng bằng UAV. (Ảnh: T.H)
Ông Lương Việt Quốc, Giám đốc Công ty Real-time Robotics Việt Nam (áo đen) nhận định TP.HCM có nhiều lợi thế phát triển UAV và ứng dụng giao hàng bằng UAV. (Ảnh: T.H)

Sau năm 2030, Thành phố hướng tới đẩy mạnh thương mại hóa quy mô lớn, đa dạng hóa dịch vụ và từng bước làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ lõi để hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp hoàn chỉnh.

Theo Kế hoạch, nhiều lĩnh vực sẽ được ưu tiên triển khai thí điểm do có tiềm năng tạo giá trị nhanh và khả năng lan tỏa cao như: nông nghiệp, logistics, vận tải, y tế, du lịch, quản lý đô thị, giám sát, cứu hộ khẩn cấp, an ninh và quốc phòng. Cácứng dụng UAV cũng sẽ được đẩy mạnh trong hoạt động quản lý nhà nước và đời sống dân sinh. Một số khu vực được lựa chọn triển khai thí điểm gồm: Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Khu Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM, các khu công nghiệp và khu chế xuất…

TP.HCM sẽ thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tầm thấp do Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm điều phối, theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch; chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và nghiên cứu xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế không gian tầm thấp phù hợp với nhu cầu phát triển của Thành phố.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
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AUD 17632 17905 18484
CAD 17901 18176 18793
CHF 30536 30912 31554
CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
GBP 33599 33987 34919
HKD 0 3162 3365
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KRW 0 18 20
NZD 0 14415 15000
SGD 19625 19906 20475
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Cập nhật: 28/10/2026 06:45
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LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
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SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 28/10/2026 06:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

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Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

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Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

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