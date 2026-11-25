Ứng dụng AI tại châu Á và bài toán hiệu quả đầu tư. Ảnh minh họa: Getty.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những ưu tiên đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp tại châu Á - Thái Bình Dương, khi công nghệ này ngày càng tham gia sâu vào hoạt động sản xuất, quản trị, chăm sóc khách hàng và cung cấp dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, trong khi nhiều doanh nghiệp ghi nhận những cải thiện về năng suất và doanh thu, việc xác định chính xác giá trị kinh tế mà AI mang lại vẫn là bài toán chưa có lời giải thỏa đáng.

Theo nghiên cứu do Strand Partners thực hiện cho Amazon Web Services (AWS), đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thuộc Amazon, khoảng 58% doanh nghiệp sử dụng AI cho biết lợi ích từ khoản đầu tư đã vượt chi phí ban đầu, nhưng chỉ 12% tự tin vào khả năng đo lường chính xác tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI). Khảo sát được thực hiện với 9.750 nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại 10 thị trường, gồm Australia, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Kết quả phản ánh khoảng cách giữa tốc độ triển khai công nghệ và năng lực quản trị, đánh giá hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp trong khu vực.

Từ cuộc đua ứng dụng AI đến bài toán hiệu quả kinh doanh

Trao đổi với CNBC, ông Jaime Vallés, Phó Chủ tịch AWS phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc, nhận định sự thay đổi lớn nhất trong năm qua là ngày càng nhiều doanh nghiệp đưa các dự án AI từ giai đoạn thử nghiệm vào vận hành thực tế. Thay vì giới hạn công nghệ trong những ứng dụng đơn lẻ, doanh nghiệp đang từng bước tích hợp AI vào quy trình kinh doanh, khai thác dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định. Tuy nhiên, 64% doanh nghiệp sử dụng AI tại khu vực khảo sát vẫn chủ yếu dựa vào các công cụ đa năng hoặc giải pháp có sẵn phục vụ những nhiệm vụ cụ thể, trong khi chỉ 19% có chiến lược AI chính thức và toàn diện.

Sự khác biệt về năng lực triển khai thể hiện rõ giữa các doanh nghiệp có và không có chiến lược dài hạn. Trong nhóm đã xây dựng chiến lược AI toàn diện, 35% doanh nghiệp đạt đến giai đoạn ứng dụng tiên tiến nhất, so với chỉ 8% ở nhóm chưa có chiến lược tương tự. Điều này cho thấy việc mua phần mềm, đầu tư hạ tầng hay trang bị công cụ AI cho nhân viên chưa đủ để bảo đảm hiệu quả kinh doanh nếu doanh nghiệp thiếu mục tiêu cụ thể, cơ chế quản trị dữ liệu và đội ngũ có khả năng khai thác công nghệ.

Một trong những khó khăn khi đo lường hiệu quả đầu tư AI là lợi ích của công nghệ không phải lúc nào cũng chuyển hóa ngay thành doanh thu hoặc lợi nhuận. Việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm sai sót, cải thiện trải nghiệm khách hàng hay nâng cao chất lượng quyết định quản trị đều có thể tạo ra giá trị kinh tế, nhưng cần hệ thống chỉ tiêu phù hợp để lượng hóa. Nếu chỉ đánh giá AI thông qua số lượng người sử dụng hoặc số công cụ được triển khai, doanh nghiệp có thể bỏ qua chi phí vận hành, đào tạo nhân sự, kiểm soát dữ liệu và những rủi ro phát sinh trong quá trình ứng dụng.

Lĩnh vực tài chính, ngân hàng đang cho thấy tiềm năng khai thác AI vào những hoạt động có giá trị kinh tế cụ thể. Ông Vallés dẫn trường hợp Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), nơi AI được sử dụng để hỗ trợ đánh giá hồ sơ vay vốn, phân tích dữ liệu và mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ. Theo ông, công nghệ giúp ngân hàng xem xét thêm nhiều nguồn dữ liệu, qua đó có thể phê duyệt một số hồ sơ mà phương thức đánh giá trước đây có khả năng từ chối.

Techcombank hiện phục vụ hơn 16,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Theo nghiên cứu điển hình do AWS công bố, quá trình hiện đại hóa hạ tầng ngân hàng số bằng dịch vụ điện toán đám mây đã giúp cải thiện thời gian phản hồi của ứng dụng tới 35% và rút ngắn thời gian đưa các tính năng sản phẩm mới ra thị trường tới 30%. Dù đây là kết quả của quá trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ nói chung, chưa thể quy toàn bộ lợi ích cho AI, những chỉ số này cũng gợi mở phương pháp đánh giá hiệu quả chuyển đổi số thông qua các kết quả vận hành có thể đo lường.

Cơ hội cho Việt Nam trong làn sóng AI tại châu Á

Nghiên cứu của Strand Partners cho thấy cả 10 thị trường được khảo sát đều ghi nhận tỷ lệ ứng dụng AI tăng so với năm trước. Australia dẫn đầu với tỷ lệ 61%, tiếp theo là Singapore với 59% và Hàn Quốc với 58%. Tuy nhiên, sự thiếu hụt nhân lực có kỹ năng AI và kỹ năng số tiếp tục là rào cản lớn, khi 48% người tham gia khảo sát cho rằng đây là trở ngại đối với quá trình ứng dụng hoặc mở rộng quy mô triển khai công nghệ.

Theo báo cáo công bố trong tháng 11/2026 của Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (PECC), dựa trên khảo sát hơn 500 chuyên gia thuộc 23 nền kinh tế, khoảng 72% người trả lời thuộc khu vực chính phủ cho biết AI đã giúp nâng cao năng suất. Khoảng 59% người được hỏi đánh giá sự hỗ trợ của chính phủ có vai trò từ tương đối quan trọng đến rất quan trọng đối với việc thúc đẩy ứng dụng AI trong năm tới, dù các quy định hiện hành cũng được xem là một trong những trở ngại. Cùng với nỗ lực của từng quốc gia, hợp tác khu vực đang được mở rộng khi Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Hàn Quốc công bố thành lập quỹ trị giá 20 triệu USD nhằm hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển ứng dụng AI, khắc phục tình trạng thiếu hụt kỹ năng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Đối với Việt Nam, xu hướng này đặt ra yêu cầu chuyển trọng tâm từ phổ cập công cụ AI sang xây dựng năng lực ứng dụng công nghệ gắn với mục tiêu kinh doanh. Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần xác định những quy trình có thể cải thiện bằng AI, thiết lập chỉ số đánh giá trước khi đầu tư và theo dõi hiệu quả trong suốt quá trình vận hành. Các chỉ tiêu như chi phí xử lý một giao dịch, thời gian phục vụ khách hàng, tỷ lệ sai sót, năng suất lao động và doanh thu tăng thêm có thể trở thành căn cứ để quyết định tiếp tục đầu tư hay điều chỉnh chiến lược công nghệ. Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, việc sử dụng AI để hỗ trợ đánh giá tín dụng cũng cần đi kèm cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm soát sai lệch thuật toán và bảo đảm trách nhiệm giải trình.

Cuộc đua AI tại châu Á đang bước sang giai đoạn mà lợi thế cạnh tranh không còn đơn thuần nằm ở tốc độ tiếp cận công nghệ, mà phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng biến công nghệ thành giá trị kinh tế thực tế. Với doanh nghiệp Việt Nam, câu hỏi quan trọng trong thời gian tới không phải là đã sử dụng bao nhiêu công cụ AI, mà là mỗi khoản đầu tư vào công nghệ đã tạo ra bao nhiêu giá trị, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí và cải thiện năng lực cạnh tranh như thế nào.