Jim Cramer: Các “ông lớn” công nghệ không thể tiết kiệm chi phí AI nếu không muốn mất khách hàng

Jim Cramer chỉ ra Amazon Web Services như một bằng chứng cho thấy các công ty không tích cực mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu có nguy cơ mất khách hàng vào tay các đối thủ như Microsoft và Alphabet.

Jim Cramer cho rằng các tập đoàn công nghệ lớn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chi tiêu mạnh tay cho trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.

Hôm thứ Tư 6/5, Cramer bác bỏ quan điểm cho rằng làn sóng đầu tư AI hiện nay chỉ là kiểu “xây trước rồi hy vọng khách hàng sẽ đến” như trong bộ phim Field of Dreams.

Theo ông, điều khác biệt của cơn sốt AI hiện tại là khách hàng đã xuất hiện và nhu cầu đang tăng nhanh hơn tốc độ xây dựng hạ tầng.

“Điểm mấu chốt của đợt tăng giá trung tâm dữ liệu này là nó không phải chuyện cổ tích, bởi vì các trung tâm dữ liệu đang được xây dựng và khách hàng thực sự đang đến,” Cramer nói. “Họ đang ở trên sân chơi. Họ đang ngồi vào chỗ… và đà phát triển đang hướng tới việc lấp đầy mọi chỗ ngồi.”

Cramer lấy Amazon và mảng điện toán đám mây Amazon Web Services làm ví dụ điển hình cho cuộc đua hạ tầng AI hiện nay. Theo ông, việc Amazon cam kết chi khoảng 200 tỷ USD vốn đầu tư trong năm nay cho thấy đây không còn là một canh bạc mang tính đầu cơ, mà là cuộc cạnh tranh sống còn giữa các nhà cung cấp đám mây lớn.

Ông nhấn mạnh rằng nếu các tập đoàn công nghệ không mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu, khách hàng sẽ nhanh chóng chuyển sang đối thủ khác.

“Nếu không xây sân vận động, họ sẽ đến nơi khác và bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều tiền,” Cramer nói, nhắc lại quan điểm của CEO Amazon Andy Jassy về việc phải tiếp tục đầu tư mạnh vào AI.

Theo Cramer, nhóm khách hàng đang thúc đẩy làn sóng chi tiêu khổng lồ này bao gồm OpenAI, Anthropic và Meta. Đây đều là những công ty cần năng lực tính toán cực lớn để vận hành và huấn luyện các mô hình AI thế hệ mới.

Ông cho rằng nhiều nhà đầu tư vẫn đang đánh giá thấp quy mô thực sự của chu kỳ đầu tư AI hiện tại. Theo Cramer, các doanh nghiệp chậm chân sẽ có nguy cơ mất khách hàng vào tay những đối thủ sẵn sàng mở rộng công suất nhanh hơn.

“Nếu Amazon không đầu tư tiền vào, thì các con số sẽ phải giảm chứ không tăng, bởi vì mảng kinh doanh đó và hàng tỷ đô la thanh toán của họ sẽ thuộc về Alphabet hoặc Microsoft,” ông nói.