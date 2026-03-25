Trung tâm dữ liệu AI gia tăng tiêu thụ điện, ngành điện Việt Nam chịu sức ép lớn

Minh Đức

10:22 | 25/03/2026
Sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo kéo theo làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, làm gia tăng nhanh nhu cầu điện năng. Áp lực không chỉ dừng ở sản lượng tiêu thụ mà còn lan sang chất lượng cung ứng và khả năng vận hành ổn định của hệ thống điện quốc gia.
5 động lực thúc đẩy kinh tế Đông Nam Á trong năm 2026 5 động lực thúc đẩy kinh tế Đông Nam Á trong năm 2026

Đông Nam Á tiếp tục cho thấy sức bền kinh tế trong năm 2026 với năm động lực chính gồm thương mại bền vững, chi ...
SK Telecom sẽ xây trung tâm dữ liệu AI 1GW, tham vọng làm bá chủ châu Á SK Telecom sẽ xây trung tâm dữ liệu AI 1GW, tham vọng làm bá chủ châu Á

SK Telecom vừa công bố kế hoạch xây hạ tầng trung tâm dữ liệu AI công suất vượt 1GW trên toàn Hàn Quốc, nhắm tới ...
TP.HCM sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2,1 tỉ USD dịp 30/4 TP.HCM sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2,1 tỉ USD dịp 30/4

Sáng 11/3, UBND TP.HCM tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố với liên doanh nhà đầu tư và các đối tác quốc ...

Trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh trong những năm gần đây, thúc đẩy nhu cầu xử lý dữ liệu với quy mô chưa từng có. Tại Việt Nam, các tập đoàn công nghệ như Viettel, FPT, VNG đẩy nhanh đầu tư trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến phục vụ điện toán đám mây, AI và các dịch vụ số. Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông cũ) định hướng phát triển Việt Nam thành trung tâm dữ liệu khu vực, qua đó tạo động lực lớn cho hạ tầng số, đồng thời kéo theo nhu cầu điện năng tăng nhanh.

Theo số liệu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phụ tải điện quốc gia duy trì mức tăng trưởng trên 8% mỗi năm, trong đó nhóm khách hàng công nghệ cao ghi nhận mức tăng vượt trung bình. Một trung tâm dữ liệu quy mô lớn có thể tiêu thụ lượng điện tương đương một khu dân cư hàng chục nghìn hộ. Khi các mô hình AI ngày càng phức tạp, nhu cầu điện cho máy chủ, lưu trữ và hệ thống làm mát tiếp tục gia tăng theo cấp số nhân, đặt ra áp lực trực tiếp lên hệ thống cung ứng điện.

Trung tâm dữ liệu mở rộng nhanh, phụ tải điện tăng cục bộ

Sự xuất hiện của các trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn Tier III, Tier IV tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Bình Dương tạo ra những điểm tiêu thụ điện tập trung với cường độ cao. Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC tại Hòa Lạc vận hành với hàng nghìn tủ rack, công suất tiêu thụ đạt mức tương đương một đô thị nhỏ. Các bộ xử lý đồ họa chuyên dụng cho AI tỏa ra lượng nhiệt lớn, buộc hệ thống làm mát hoạt động liên tục với cường độ cao, làm gia tăng đáng kể tổng mức tiêu thụ điện.

Trung tâm Viettel IDC tại Hòa Lạc, Hà Nội. Ảnh: Vietnamplus
Thực tế vận hành cho thấy, một truy vấn AI tiêu tốn điện năng cao hơn nhiều lần so với các tác vụ tìm kiếm truyền thống. Khi số lượng người dùng tăng nhanh, tổng công suất tiêu thụ của hệ thống cũng tăng theo cấp số nhân. Điều này làm thay đổi cấu trúc phụ tải điện tại các đô thị lớn, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM, nơi tập trung nhiều trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp công nghệ.

Không chỉ gia tăng về lượng, yêu cầu về chất lượng điện năng cũng trở nên khắt khe hơn. Hệ thống máy chủ AI đòi hỏi nguồn điện ổn định, hạn chế dao động điện áp nhằm bảo vệ linh kiện nhạy cảm. Điều này buộc ngành điện phải nâng cấp trạm biến áp, cải tạo lưới điện phân phối và tăng cường năng lực truyền tải tại các khu vực trọng điểm. Các doanh nghiệp công nghệ như FPT Smart Cloud hay VNG Cloud liên tục mở rộng quy mô vận hành, kéo theo nhu cầu điện tăng mạnh tại các khu công nghệ cao.

Trong các giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2024 và đầu năm 2025, một số khu vực miền Bắc ghi nhận tình trạng quá tải cục bộ. Trung tâm dữ liệu vận hành liên tục 24/7 khiến đường cong phụ tải duy trì ở mức cao trong thời gian dài, làm giảm khả năng điều tiết linh hoạt của hệ thống điện. Áp lực này không chỉ đặt lên lưới phân phối mà còn lan sang hệ thống truyền tải.

Hệ thống điện quốc gia đối mặt yêu cầu cân bằng cung cầu mới

Sự phát triển của AI thúc đẩy xu hướng xây dựng các trung tâm dữ liệu cận biên, phân bổ rộng khắp nhiều địa phương. Các điểm tiêu thụ điện mới liên tục xuất hiện, khiến bản đồ phụ tải điện quốc gia thay đổi đáng kể. Quy hoạch điện VIII xác định ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, tuy nhiên việc cung cấp nguồn điện ổn định cho trung tâm dữ liệu vẫn gặp nhiều hạn chế do đặc tính biến động của điện gió và điện mặt trời.

Ứng dụng AI trong hệ thống điện. Ảnh: EVN
Ứng dụng AI trong hệ thống điện. Ảnh: EVN

Trong khi đó, các hệ thống AI yêu cầu nguồn điện liên tục, ổn định tuyệt đối. Sự khác biệt giữa đặc tính nguồn cung và yêu cầu tiêu thụ buộc hệ thống điện duy trì các nguồn điện nền như thủy điện và nhiệt điện để đảm bảo ổn định. Điều này tạo ra sự giằng co giữa mục tiêu phát triển năng lượng sạch và yêu cầu vận hành thực tế của hạ tầng số.

Tại khu vực phía Bắc, đường dây 500kV mạch 3 đóng vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn điện từ miền Trung ra Bắc, góp phần giảm áp lực cho các khu công nghiệp và trung tâm dữ liệu tại Hà Nội. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của hạ tầng AI vẫn cao hơn tiến độ xây dựng lưới truyền tải, khiến áp lực cân bằng cung cầu tiếp tục gia tăng.

Ngành điện bắt đầu chuyển hướng sang mô hình quản trị nhu cầu, ứng dụng công nghệ số để dự báo phụ tải theo thời gian thực. Hệ thống đo đếm thông minh được triển khai tại nhiều đô thị lớn, hỗ trợ nhận diện sớm các khu vực có nguy cơ quá tải. Đồng thời, một số doanh nghiệp công nghệ chủ động tìm kiếm nguồn điện riêng hoặc tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho hoạt động vận hành.

Mối liên kết giữa công nghệ số và năng lượng ngày càng chặt chẽ, hình thành trục nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Nhu cầu điện từ trí tuệ nhân tạo không chỉ phản ánh sự phát triển của ngành công nghệ mà còn đặt ra yêu cầu tái cấu trúc hệ thống điện theo hướng linh hoạt, hiệu quả và thích ứng nhanh với biến động phụ tải trong kỷ nguyên số.

Fortinet ra mắt phiên bản FortiOS 8.0

OpenAI gom ChatGPT, Codex, Atlas vào một nền tảng PC

FPT lọt TOP 35 nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng AI toàn cầu

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10, mở dư địa chủ động nguồn cung năng lượng

Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào xăng khoáng mà còn góp phần đa dạng nguồn cung năng lượng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Từ xe hydro đến hệ sinh thái '1+N+X': Bước chuyển đổi xanh chiến lược của Trung Quốc

Trong bối cảnh xe điện (EV) đang bùng nổ, xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV) có phần lép vế, khiến nhiều người cho rằng "nền kinh tế hydro" đang rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, thực tế tại Trung Quốc lại cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ khi hydro đang dần trở thành trụ cột chiến lược của nền kinh tế xanh, với hệ sinh thái "1+N+X" được xây dựng rõ nét.
Cú hích thúc đẩy chuyển dịch năng lượng

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do xung đột địa chính trị, giá dầu, khí đốt và than liên tục leo thang, Việt Nam đang đối mặt với áp lực lớn về chi phí đầu vào. Chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ được xem là bước đi kịp thời nhằm vừa ứng phó trước mắt, vừa tạo nền tảng cho quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững và giảm phụ thuộc bên ngoài.
Tổng thống Mỹ tạm hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran 5 ngày, giá dầu lập tức giảm

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ ra lệnh cho quân đội Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, sau khi hai bên có cuộc đối thoại mà ông mô tả là "rất tốt và hiệu quả" về khả năng giải quyết các xung đột tại Trung Đông.
Giữ vững an ninh năng lượng giữa 'bão' địa chính trị toàn cầu

Giữa lúc xung đột Trung Đông leo thang, giá dầu thô có thể vượt ngưỡng 150 USD/thùng và đe dọa đứt gãy nguồn cung toàn cầu, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026, xác lập tư thế chủ động bảo vệ mạch máu năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam.
Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Khóa SIM để chặn nguy cơ mất tiền trong tài khoản

Nghệ thuật sơn mài bước vào thiết kế thang máy tại Vietnam Elevator Expo 2026

'EU Good Food Good Life' bước sang năm thứ hai tại Việt Nam

Hồ sơ đất đai quá hạn, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chấn chỉnh

Xiaomi ra mắt robot hút bụi H50 Series: Tự giặt sấy, từ 11,99 triệu

Xiaomi ra mắt bộ đôi TV mới, công nghệ Quantum Dot Mini LED

Levoit ra mắt quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm

Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

Internet vệ tinh Starlink vào lớp học vùng sâu, thực tế ra sao?

Khóa SIM để chặn nguy cơ mất tiền trong tài khoản

Rakuten Viber và Happydemics hợp tác chiến lược

Bí quyết thành công của xưởng phim hoạt hình Alibaba: Khi dữ liệu quyết định câu chuyện

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Thị trường chứng khoán phân hóa, công nghệ, ngân hàng và logistics dẫn dắt

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam: Hợp tác đầu tư vì một tương lai bền vững

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10, mở dư địa chủ động nguồn cung năng lượng

Lãi suất tăng đầu năm 2026: Nhịp điều chỉnh của dòng tiền và cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

Từ xe hydro đến hệ sinh thái '1+N+X': Bước chuyển đổi xanh chiến lược của Trung Quốc

Giải đua Gymkhana Hải Phòng 2026: Bùng nổ tốc độ, xe điện VinFast khẳng định vị thế trên đường đua

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu