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Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 khởi tranh: Ngày hội kết nối, lan tỏa đam mê thể thao

Thế Kiên

Thế Kiên

13:44 | 09/05/2026
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Sáng 9/5/2026, từ 8h đến17h, tại số 12 Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội), Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 chính thức diễn ra trong không khí sôi động, quy tụ đông đảo vận động viên cùng thế hệ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự kiện không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần mà còn là dịp hội ngộ, giao lưu, thắt chặt tình bằng hữu và lan tỏa tinh thần đoàn kết của cộng đồng Nhâm Tuất 1982.
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Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982

Không khí sôi động tại lễ khai mạc Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 sáng 9/5.
Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982

Rất nhiều pick thủ đến từ sớm và khởi động trong tâm thái hào hứng đón chào Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực thi đấu đã trở nên náo nhiệt với sự góp mặt của các đội thi, cổ động viên và khách mời. Theo Ban Tổ chức, giải đấu được chuẩn bị công phu, hướng tới tiêu chí chuyên nghiệp, công bằng và giàu cảm xúc, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết những người cùng năm sinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 không chỉ là nơi tranh tài mà còn là “ngày hội của đam mê”, nơi mỗi vận động viên được thể hiện tinh thần thể thao, sự nhiệt huyết và bản lĩnh của thế hệ 1982. Không khí giải đấu đã được “hâm nóng” từ nhiều ngày trước thông qua các hoạt động giao lưu, tập luyện và kết nối giữa các thành viên.

Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982
Đại diện Ban Tổ chức phát biểu khai mạc, nhấn mạnh tinh thần “ngày hội của đam mê”: Có rất nhiều anh chị đến từ khắp mọi vùng miền, cùng tụ hội về đây lan tỏa tinh thần đoàn kết, vững mạnh của CLB 1982 Nhâm Tuất.
Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982
Đại diện Ban Tổ chức phát biểu khai mạc, thông báo về các trận đấu.

Điểm nhấn của chương trình khai mạc là các nghi thức trang trọng như tuyên thệ của tổ trọng tài và đại diện vận động viên, thể hiện cam kết thi đấu trung thực, fair-play. Giải đấu được điều hành bởi CLB Trọng tài Pickleball Hà Nội - đơn vị có chuyên môn cao, từng tham gia điều hành nhiều giải đấu lớn trong và ngoài nước, góp phần đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp cho các trận đấu.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu còn mang đậm tinh thần cộng đồng. Mỗi đội thi không chỉ mang đến kỹ thuật và chiến thuật mà còn đại diện cho màu cờ sắc áo, niềm tự hào và sự gắn kết của tập thể. Những cái bắt tay, những tràng cổ vũ và nụ cười trên sân đã tạo nên một không khí thi đấu vừa quyết liệt, vừa thân tình.

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Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982
Tổ trọng tài và vận động viên thực hiện nghi thức tuyên thệ, cam kết thi đấu fair-play.
Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982
Tổ trọng tài đến từ CLB Trọng tài Pickleball Hà Nội - đơn vị có chuyên môn cao.

Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 được kỳ vọng không chỉ tạo ra những trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, nâng cao sức khỏe và tăng cường sự kết nối trong cộng đồng. Với tinh thần “bùng nổ - đoàn kết - thăng hoa”, giải đấu hứa hẹn để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người tham gia.

Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982
Trọng tài phổ biến luật thi cho các vận động viên.
Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982
Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 quy tụ nhiều vận động viên đến từ các vùng miền, đa dạng lĩnh vực ngành nghề, nhưng có điểm chung là đam mê thể thao.
Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982
Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982
Những trận đấu đầu tiên diễn ra kịch tính, hấp dẫn.
Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982
Cú chạm vợt mừng chiến thắng.

Những trận đấu đầu tiên ngay sau đó đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính với nhiều trận cầu hấp dẫn, Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 đã chính thức khép lại trong không khí hân hoan và đầy cảm xúc. Các vận động viên đã cống hiến những màn tranh tài chất lượng, thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, đoàn kết và fair-play, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người tham dự.

Dự kiến chiều 9/5 giải đấu sẽ kết thúc, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho các nội dung thi đấu, vinh danh những cặp vận động viên xuất sắc đạt thành tích cao với nhiều giải thưởng, phần quà hấp dẫn, thú vị.

Tinh thần tham gia nhiệt tình của các vận động viên, sự công tâm, chuyên nghiệp của tổ trọng tài, cũng như sự đồng hành của các nhà tài trợ đã góp phần tạo nên một mùa giải sôi động.

Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 Giải Pickleball Giải Pickleball Nhâm Tuất Pickleball Nhâm Tuất 1982 Nhâm Tuất 1982

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

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EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026