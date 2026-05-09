Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 khởi tranh: Ngày hội kết nối, lan tỏa đam mê thể thao

Không khí sôi động tại lễ khai mạc Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 sáng 9/5.

Rất nhiều pick thủ đến từ sớm và khởi động trong tâm thái hào hứng đón chào Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực thi đấu đã trở nên náo nhiệt với sự góp mặt của các đội thi, cổ động viên và khách mời. Theo Ban Tổ chức, giải đấu được chuẩn bị công phu, hướng tới tiêu chí chuyên nghiệp, công bằng và giàu cảm xúc, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết những người cùng năm sinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 không chỉ là nơi tranh tài mà còn là “ngày hội của đam mê”, nơi mỗi vận động viên được thể hiện tinh thần thể thao, sự nhiệt huyết và bản lĩnh của thế hệ 1982. Không khí giải đấu đã được “hâm nóng” từ nhiều ngày trước thông qua các hoạt động giao lưu, tập luyện và kết nối giữa các thành viên.

Đại diện Ban Tổ chức phát biểu khai mạc, nhấn mạnh tinh thần “ngày hội của đam mê”: Có rất nhiều anh chị đến từ khắp mọi vùng miền, cùng tụ hội về đây lan tỏa tinh thần đoàn kết, vững mạnh của CLB 1982 Nhâm Tuất.

Đại diện Ban Tổ chức phát biểu khai mạc, thông báo về các trận đấu.

Điểm nhấn của chương trình khai mạc là các nghi thức trang trọng như tuyên thệ của tổ trọng tài và đại diện vận động viên, thể hiện cam kết thi đấu trung thực, fair-play. Giải đấu được điều hành bởi CLB Trọng tài Pickleball Hà Nội - đơn vị có chuyên môn cao, từng tham gia điều hành nhiều giải đấu lớn trong và ngoài nước, góp phần đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp cho các trận đấu.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu còn mang đậm tinh thần cộng đồng. Mỗi đội thi không chỉ mang đến kỹ thuật và chiến thuật mà còn đại diện cho màu cờ sắc áo, niềm tự hào và sự gắn kết của tập thể. Những cái bắt tay, những tràng cổ vũ và nụ cười trên sân đã tạo nên một không khí thi đấu vừa quyết liệt, vừa thân tình.

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Tổ trọng tài và vận động viên thực hiện nghi thức tuyên thệ, cam kết thi đấu fair-play.

Tổ trọng tài đến từ CLB Trọng tài Pickleball Hà Nội - đơn vị có chuyên môn cao.

Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 được kỳ vọng không chỉ tạo ra những trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, nâng cao sức khỏe và tăng cường sự kết nối trong cộng đồng. Với tinh thần “bùng nổ - đoàn kết - thăng hoa”, giải đấu hứa hẹn để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người tham gia.

Trọng tài phổ biến luật thi cho các vận động viên.

Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 quy tụ nhiều vận động viên đến từ các vùng miền, đa dạng lĩnh vực ngành nghề, nhưng có điểm chung là đam mê thể thao.

Những trận đấu đầu tiên diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

Cú chạm vợt mừng chiến thắng.

Những trận đấu đầu tiên ngay sau đó đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính với nhiều trận cầu hấp dẫn, Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 đã chính thức khép lại trong không khí hân hoan và đầy cảm xúc. Các vận động viên đã cống hiến những màn tranh tài chất lượng, thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, đoàn kết và fair-play, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người tham dự.

Dự kiến chiều 9/5 giải đấu sẽ kết thúc, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho các nội dung thi đấu, vinh danh những cặp vận động viên xuất sắc đạt thành tích cao với nhiều giải thưởng, phần quà hấp dẫn, thú vị.

Tinh thần tham gia nhiệt tình của các vận động viên, sự công tâm, chuyên nghiệp của tổ trọng tài, cũng như sự đồng hành của các nhà tài trợ đã góp phần tạo nên một mùa giải sôi động.