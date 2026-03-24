Đà Nẵng lần đầu đăng cai giải đấu World Cup Pickleball 2026

08:39 | 24/03/2026
Thành phố Đà Nẵng chính thức được lựa chọn là địa điểm tổ chức World Cup Pickleball 2026, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu quy mô toàn cầu của môn thể thao này diễn ra tại châu Á.
Theo kế hoạch, World Cup Pickleball 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9/2026 tại Đà Nẵng, quy tụ hàng nghìn vận động viên hàng đầu thế giới. Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ mang đến những màn so tài chất lượng cao, tạo sức hút lớn đối với người hâm mộ trong và ngoài nước.

World Cup Pickleball đang chứng kiến tốc độ phát triển nhanh chóng qua từng năm. Từ quy mô khiêm tốn với chỉ 14 vận động viên ở mùa giải đầu tiên năm 2023, giải đấu đã mở rộng mạnh mẽ về số lượng quốc gia tham dự cũng như quy mô tổ chức. Đến năm 2025, hơn 3.000 tay vợt đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ đã góp mặt, đưa sự kiện trở thành một trong những giải đấu pickleball lớn nhất thế giới.

Việc lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến tiếp theo không phải là quyết định ngẫu nhiên. Thành phố đã chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế thông qua hàng loạt giải đấu thành công trong thời gian qua.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, World Cup Pickleball 2026 sẽ ghi nhận sự góp mặt của nhiều vận động viên hàng đầu thế giới. Người hâm mộ trong nước lần đầu được chứng kiến trực tiếp các tay vợt nổi tiếng thi đấu trên sân đạt chuẩn quốc tế. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng giải đấu mà còn tạo động lực lớn cho cộng đồng pickleball trong nước phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

Sự phát triển của pickleball tại Việt Nam trong những năm gần đây diễn ra mạnh mẽ, có sự hỗ trợ từ các hệ thống giải đấu chuyên nghiệp và chiến lược phát triển bài bản. Việc đăng cai World Cup Pickleball 2026 được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình này, giúp mở rộng quy mô và nâng cao trình độ thi đấu của vận động viên trong nước.

Ở góc độ quản lý và phát triển thể thao, việc đăng cai sự kiện mang tầm cỡ thế giới tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, thương hiệu trong nước kết nối với đối tác nước ngoài, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực tổ chức sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thể thao, World Cup Pickleball 2026 còn được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa đối với du lịch và kinh tế địa phương. Với lượng lớn vận động viên, chuyên gia, du khách quốc tế đổ về, Đà Nẵng có cơ hội quảng bá hình ảnh năng động, hiện đại và thân thiện đến bạn bè quốc tế. Sự kiện cũng góp phần kích cầu các ngành dịch vụ như lưu trú, ẩm thực và vận tải.

Việc tổ chức thành công World Cup Pickleball 2026 sẽ là minh chứng rõ nét cho năng lực đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam. Đây không chỉ là bước tiến của riêng Đà Nẵng mà còn góp phần khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức không nhỏ. Khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà, áp lực về thành tích đối với đội tuyển Việt Nam sẽ gia tăng. Đồng thời, công tác tổ chức, đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh và chất lượng chuyên môn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn so với các giải đấu trước đó.

Trong bối cảnh pickleball đang phát triển mạnh trên toàn cầu, việc Việt Nam trở thành điểm đến của giải đấu danh giá này mang ý nghĩa chiến lược. Nếu tận dụng tốt cơ hội, sự kiện sẽ tạo cú hích quan trọng, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, nâng cao thành tích thi đấu và mở rộng ảnh hưởng của pickleball tại khu vực châu Á.

World Cup Pickleball 2026 vì vậy không chỉ là một giải đấu, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình hội nhập và phát triển của thể thao Việt Nam.

