Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Đà Nẵng chi tối đa 1 tỷ đồng mỗi năm để hút nhân lực công nghệ số.

Theo dự thảo, chính sách được thiết kế theo hướng hỗ trợ trực tiếp cho các dự án công nghệ số trọng điểm, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ số.

Đối tượng áp dụng bao gồm các nhà đầu tư dự án công nghệ số trọng điểm, cùng các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan. Mỗi dự án chỉ được hưởng hỗ trợ một lần và không áp dụng đối với các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp cùng lúc đáp ứng nhiều chính sách, doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ cao nhất.

Một trong những điều kiện quan trọng là dự án phải phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố. Đồng thời, doanh thu từ sản phẩm công nghệ số, chip bán dẫn hoặc hệ thống trí tuệ nhân tạo phải chiếm tối thiểu 80% tổng doanh thu của dự án, nhằm đảm bảo nguồn lực hỗ trợ tập trung vào các hoạt động cốt lõi.

Dự thảo nghị quyết đề xuất hai nhóm chính sách chính. Thứ nhất là hỗ trợ chi phí thuê nhân lực công nghệ số chất lượng cao, với mức hỗ trợ bằng 30% chi phí thuê, tối đa 1 tỷ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp và không quá 200 triệu đồng/người/năm. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực chi phí, tạo điều kiện để doanh nghiệp cạnh tranh trong thu hút nhân lực trình độ cao.

Thứ hai là hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nhân lực. Theo đó, doanh nghiệp được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo, tối đa 500 triệu đồng mỗi năm; mức hỗ trợ không quá 2 triệu đồng/người/tháng và tối đa 15 triệu đồng/người/khóa. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của các ngành công nghệ mới.

Bên cạnh các hỗ trợ tài chính, dự thảo cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ đối với doanh nghiệp, như đảm bảo điều kiện đầu tư, ký kết hợp đồng lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội và đáp ứng các tiêu chí theo quy định hiện hành.

Trong những năm gần đây, Đà Nẵng đã liên tục ban hành nhiều chính sách ưu tiên phát triển lĩnh vực công nghệ cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thu hút doanh nghiệp công nghệ lớn. Cùng với đó, quá trình chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ quản lý nhà nước đến sản xuất, kinh doanh.

Việc đề xuất chính sách hỗ trợ nhân lực công nghệ số lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Đà Nẵng bứt phá trong phát triển kinh tế số, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ số của khu vực.