JPMorgan cảnh báo xem lại dự án tỷ đô tại London

Trụ sở chính của JPMorgan tại khu tài chính Canary Wharf, London. Ảnh: Getty.

Phát biểu được ông Dimon đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg tại Paris hôm 13/5, giữa lúc chính trường Anh rung chuyển sau kết quả bầu cử địa phương yếu kém của đảng Lao động cầm quyền.

Cuối năm ngoái, JPMorgan công bố kế hoạch xây dựng tòa tháp văn phòng mới tại khu tài chính Canary Wharf của London. Dự án có diện tích khoảng 3 triệu feet vuông, đủ chỗ cho khoảng 12.000 nhân viên và sẽ trở thành trụ sở chính của ngân hàng này tại Anh.

Ngân hàng Mỹ dự kiến mất khoảng 6 năm để hoàn thành dự án, đồng thời cải tạo tòa nhà hiện hữu trên phố Bank Street.

Tuy nhiên, JPMorgan từng nhấn mạnh dự án phụ thuộc vào việc “môi trường kinh doanh tại Anh tiếp tục tích cực” cũng như các phê duyệt cần thiết từ chính quyền địa phương và trung ương.

Khi được hỏi liệu bất ổn chính trị tại Anh có khiến JPMorgan thay đổi quan điểm hay không, ông Dimon trả lời rằng điều đó có thể xảy ra nếu chính phủ mới mang lập trường chống lại lĩnh vực ngân hàng.

“Nếu chính phủ mới thù địch với các ngân hàng, câu trả lời là có,” ông nói.

Ông Dimon cũng chỉ trích gánh nặng thuế tại Anh, cho biết JPMorgan đã phải chịu khoảng 10 tỷ USD “thuế bổ sung” liên quan tới hoạt động và dự án xây dựng tại nước này.

Hiện JPMorgan có hơn 20.000 nhân viên tại Anh, trong đó khoảng 13.000 người làm việc ở London. Theo tính toán của ngân hàng, kế hoạch xây dựng và nâng cấp văn phòng sẽ đóng góp gần 10 tỷ bảng Anh cho kinh tế Anh và tạo hơn 7.800 việc làm trong vòng 6 năm tới.

Hoạt động hiện tại của JPMorgan tại London được ước tính đóng góp khoảng 7,5 tỷ bảng Anh mỗi năm cho nền kinh tế địa phương.

Thủ tướng Keir Starmer có bài phát biểu vào ngày 11/5/2026 tại London, Anh, nhằm mục đích củng cố vị trí thủ tướng của mình. Ảnh: Getty.

Chính trường Anh gây áp lực lên thị trường

Phát biểu của ông Dimon xuất hiện trong bối cảnh vị trí của Thủ tướng Keir Starmer bị lung lay sau thất bại của đảng Lao động trong cuộc bầu cử địa phương tuần trước.

Theo truyền thông Anh, hàng chục nghị sĩ Lao động đã kêu gọi ông Starmer từ chức, trong khi phe đối lập và các đảng nhỏ như Reform UK hay đảng Xanh tận dụng làn sóng bất mãn để mở rộng ảnh hưởng.

Bất ổn chính trị khiến thị trường trái phiếu chính phủ Anh biến động mạnh trong những ngày gần đây. Lợi suất trái phiếu tăng trên diện rộng khi nhà đầu tư lo ngại về tương lai chính sách tài khóa và kinh tế của chính phủ.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư quốc tế vẫn đánh giá ông Starmer và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves là lựa chọn ổn định hơn so với các kịch bản thay thế tiềm năng.

Về phần mình, Jamie Dimon công khai bày tỏ sự ủng hộ với ông Starmer. CEO JPMorgan gọi thủ tướng Anh là “người rất thông minh” và cho rằng chính phủ hiện nay đang phải xử lý những vấn đề nợ công và thâm hụt ngân sách kéo dài.

Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của ông Starmer trong việc cải thiện quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu sau Brexit.

Theo Dimon, Anh cần hợp tác chặt chẽ hơn với châu Âu trong các lĩnh vực quân sự, tình báo và kinh tế để duy trì tăng trưởng dài hạn.

Góc nhìn thị trường

Phát biểu của CEO JPMorgan cho thấy các tập đoàn tài chính toàn cầu vẫn coi sự ổn định chính trị là yếu tố then chốt khi quyết định đầu tư dài hạn.

Đối với London, việc JPMorgan công khai đề cập khả năng xem xét lại dự án là tín hiệu nhạy cảm, bởi khu tài chính Canary Wharf đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ Paris, Frankfurt và Dublin sau Brexit.

Trong nhiều năm qua, Anh vẫn duy trì vai trò trung tâm tài chính lớn nhất châu Âu nhờ hệ sinh thái ngân hàng, luật pháp và nguồn nhân lực quốc tế. Tuy nhiên, bất ổn chính trị kéo dài có thể khiến các định chế tài chính quốc tế cân nhắc phân bổ thêm hoạt động sang các thị trường khác trong khu vực.