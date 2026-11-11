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Chứng khoán 10/11: VN-Index tăng gần 29 điểm, cổ phiếu bất động sản dẫn sóng

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10:05 | 11/11/2026
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Thị trường chứng khoán ngày 10/11 phục hồi mạnh khi VN-Index tăng 28,75 điểm, dòng tiền trở lại nhóm bất động sản, ngân hàng và chứng khoán.
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Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 10/11/2026 với sắc xanh áp đảo trên sàn HoSE. Chỉ số VN-Index tăng 28,75 điểm, tương ứng 1,68%, lên 1.743,07 điểm, lấy lại toàn bộ mức giảm của phiên trước và vượt vùng 1.740 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,02 điểm lên 256,26 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về 121,41 điểm. Diễn biến này cho thấy dòng tiền tập trung nhiều hơn vào các cổ phiếu niêm yết trên HoSE, đặc biệt là những doanh nghiệp có vốn hóa lớn và thanh khoản cao.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 991 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch trên 18.776 tỷ đồng. Riêng HoSE ghi nhận hơn 876,99 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, với giá trị khoảng 16.901 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khớp lệnh đạt hơn 13.074 tỷ đồng, cải thiện so với phiên trước.

Độ rộng sàn HoSE nghiêng rõ về phía tăng giá với 221 mã tăng, 94 mã giảm và 50 mã đứng giá. Nhóm VN30 cũng có diễn biến tích cực khi 28 cổ phiếu tăng giá, chỉ hai mã giảm. VN30-Index tăng 30,8 điểm lên 1.860,93 điểm.

Bất động sản, ngân hàng và chứng khoán kéo thị trường phục hồi

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 10/11
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 10/11

Bất động sản trở thành nhóm nổi bật nhất trong phiên khi chỉ số ngành tăng khoảng 2,85%. Các cổ phiếu đầu ngành như VIC, VHM đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ VN-Index, đồng thời dòng tiền mở rộng sang KDH, DXG, NVL, DIG và một số doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp.

Trong đó, VIC tăng 3,24%, VHM tăng 2,65%, KDH tăng 5,65%, DXG tăng 4,11% và NVL tăng 3,33%. NTL cũng tăng 6,85%. Đáng chú ý, VIC đóng góp khoảng 12 điểm vào mức tăng chung của VN-Index, phản ánh tác động lớn của nhóm cổ phiếu vốn hóa cao.

Sự phục hồi của bất động sản mang ý nghĩa tích cực đối với tâm lý thị trường, nhưng cũng đặt ra yêu cầu đánh giá mức độ lan tỏa của dòng tiền. Khi một phần lớn mức tăng chỉ số đến từ số ít cổ phiếu trụ, khả năng duy trì đà tăng trong những phiên kế tiếp vẫn cần thêm sự xác nhận từ nhóm vốn hóa trung bình.

Cùng với bất động sản, ngân hàng đóng vai trò giữ nhịp. Chỉ số ngành tăng khoảng 1,04%, với sắc xanh xuất hiện ở VCB, BID, CTG, VPB, MBB, TCB, HDB, ACB và SHB.

Một số cổ phiếu ghi nhận biên độ tăng khá như LPB tăng 3,44%, SHB tăng 1,87%, TCB tăng 1,85% và HDB tăng 1,35%. Sự tham gia của nhóm ngân hàng giúp thị trường có thêm lực đỡ, thay vì chỉ phụ thuộc vào diễn biến riêng lẻ của nhóm bất động sản.

Nhóm chứng khoán cũng phản ứng tích cực khi chỉ số ngành tăng khoảng 2,02%. SSI tăng 3,77%, SHS tăng 3,79%, VND tăng 3,11% và VIX tăng 3,08%. Các mã HCM, VCI, MBS, ORS và BSI cũng nằm trong nhóm tăng giá.

Diễn biến này phản ánh kỳ vọng thanh khoản và hoạt động giao dịch có thể cải thiện nếu thị trường bước vào nhịp phục hồi bền vững hơn. Tuy nhiên, mức tăng trong một phiên chưa đủ khẳng định xu hướng mới, nhất là khi thanh khoản vẫn cần được duy trì trong nhiều phiên liên tiếp.

Bán lẻ khởi sắc, công nghệ phân hóa và dầu khí chịu áp lực

Ngoài nhóm tài chính, cổ phiếu bán lẻ có diễn biến tích cực với mức tăng ngành khoảng 1,94%. MWG tăng 2,35%, PNJ tăng 3,52%, trong khi DGW và một số doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng cũng ghi nhận sắc xanh.

Sự phục hồi của nhóm bán lẻ có thể được nhìn nhận như tín hiệu cải thiện khẩu vị rủi ro đối với các ngành gắn với sức mua trong nước. Dù vậy, triển vọng trung hạn của từng doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận và khả năng quản lý chi phí trong những quý tiếp theo.

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Đối với công nghệ và phần mềm, diễn biến kém tích cực hơn. Chỉ số ngành phần mềm giảm khoảng 0,16%, với FPT nằm trong nhóm tạo áp lực lên VN-Index. Trong khi đó, ELC vẫn ghi nhận diễn biến tăng giá, cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi toàn bộ nhóm công nghệ mà đang có sự chọn lọc.

Ở lĩnh vực điện tử, viễn thông và hạ tầng số, nhà đầu tư tiếp tục cần theo dõi các doanh nghiệp như CTR, VGI, FOX và các cổ phiếu phân phối thiết bị công nghệ. Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu đối chiếu trong phiên để kết luận những mã này cùng tăng hoặc giảm theo xu hướng chung.

Với nhóm vận tải, logistics và công nghiệp, HVN nổi bật khi tăng 6,78%, còn GEX tăng 1,37%, CII tăng 2,55% và VCG tăng 2,67%. Những cổ phiếu như GMD, HAH và VTP vẫn cần được đánh giá riêng trên cơ sở giá cước, sản lượng vận chuyển, nhu cầu thương mại và kết quả kinh doanh, thay vì suy diễn từ diễn biến của nhóm công nghiệp.

Nhóm điện có sự phân hóa tương đối rõ. NT2 tăng 2,24%, REE tăng 1,06%, trong khi POW giảm 0,40%. Điều này cho thấy các cổ phiếu cùng lĩnh vực năng lượng không nhất thiết vận động đồng thuận, bởi triển vọng lợi nhuận còn phụ thuộc cơ cấu nguồn điện, giá nhiên liệu và sản lượng huy động.

Ở chiều ngược lại, năng lượng và dầu khí là nhóm chịu áp lực bán đáng chú ý khi chỉ số ngành giảm khoảng 1,55%. BSR giảm 1,93%, PVD giảm 2,91%, cùng với diễn biến kém tích cực của PVS, PLX và OIL. Áp lực tại nhóm này tạo ra sự tương phản rõ rệt với đà tăng của bất động sản và tài chính.

Ngành y tế cũng giảm nhẹ, cho thấy xu hướng hồi phục chưa bao phủ toàn bộ thị trường. Diễn biến của nhóm dược phẩm, thiết bị y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần được xem xét theo kết quả kinh doanh của từng doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa trên chỉ số chung của ngành.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 461 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung tại KDH, POW, SSI, VHM và NVL. Ngược lại, FPT, VIX, MSB, MSN và PNJ thuộc nhóm bị bán ròng mạnh.

Việc khối ngoại mua ròng trở lại góp phần hỗ trợ tâm lý giao dịch. Tuy nhiên, dòng vốn này vẫn thể hiện sự phân hóa giữa các cổ phiếu, thay vì mua đồng loạt trên toàn thị trường.

Nhìn chung, phiên tăng gần 29 điểm ngày 10/11 giúp VN-Index cải thiện đáng kể trạng thái ngắn hạn. Sự đồng thuận giữa nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và độ rộng thị trường là tín hiệu tích cực, nhưng đà phục hồi vẫn cần được kiểm chứng khi chỉ số tiếp cận vùng 1.750–1.760 điểm.

Điểm cần theo dõi trong những phiên tới không chỉ là mức tăng của VN-Index mà còn là khả năng duy trì thanh khoản, mức độ lan tỏa sang nhóm công nghệ, logistics, điện và khả năng cân bằng trở lại của cổ phiếu dầu khí.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Cập nhật: 11/11/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,650 ▼140K 13,950 ▼140K
Miếng SJC Nghệ An 13,650 ▼140K 13,950 ▼140K
Miếng SJC Thái Bình 13,650 ▼140K 13,950 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
Trang sức 99.9 13,230 ▼130K 13,830 ▼130K
Trang sức 99.99 13,240 ▼130K 13,840 ▼130K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 11/11/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼14K 13,952 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼14K 13,953 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,353 ▼14K 1,393 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,353 ▼14K 1,394 ▼14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,336 ▲1201K 1,383 ▼14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,931 ▼1386K 136,931 ▼1386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,085 ▼1050K 103,885 ▼1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,403 ▼953K 94,203 ▼953K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,721 ▼855K 84,521 ▼855K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,987 ▼816K 80,787 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,027 ▼584K 57,827 ▼584K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
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