Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Theo Bản ghi nhớ, nghiên cứu AI và phát triển chung về AI cùng các công nghệ liên quan phục vụ khoa học và công nghệ là nhóm nội dung hợp tác thứ nhất. Hai nhóm nội dung còn lại gồm trao đổi nhà nghiên cứu, chuyên gia; tổ chức hội thảo, tọa đàm và các hoạt động nghiên cứu chung; chia sẻ kết quả nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng AI vào thực tiễn theo quy định pháp luật của mỗi nước.

Hai bên cũng nỗ lực mở rộng hợp tác trong lĩnh vực AI thông qua Chương trình NEXUS, phù hợp với pháp luật và khả năng nguồn lực của mỗi bên. Việc ký kết Bản ghi nhớ tạo cơ sở để tăng cường nghiên cứu, chia sẻ tri thức, mở rộng hợp tác NEXUS sang lĩnh vực AI và thúc đẩy hợp tác đào tạo 100 tiến sĩ AI, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam.

Việt Nam và Nhật Bản trao các văn kiện hợp tác về nghiên cứu AI và thúc đẩy thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, theo thỏa thuận PPH Navigator, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ định kỳ cung cấp danh sách các đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu PPH. Phía JPO cung cấp bản giải trình lý do chấp nhận bảo hộ sáng chế tương ứng tại Nhật Bản để hỗ trợ công tác thẩm định tại Việt Nam.

Cơ chế phối hợp này hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian trung bình ban hành thông báo kết quả thẩm định nội dung lần đầu xuống còn 08 tháng kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu PPH.

Việc triển khai PPH Navigator được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học thông qua tiết kiệm thời gian, chi phí đăng ký, đẩy nhanh quá trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đưa kết quả nghiên cứu và công nghệ mới vào ứng dụng, thương mại hóa. Đồng thời, việc tham khảo kết quả thẩm định của JPO góp phần nâng cao hiệu quả xử lý đơn, tạo thuận lợi cho người nộp đơn khai thác giá trị thương mại của sáng chế tại thị trường hai nước.