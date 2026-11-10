Công nghệ số
AI

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

ĐT&ƯD
ĐT&ƯD
15:59 | 10/11/2026
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Nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 09/11/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã trao Bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) trao Thỏa thuận song phương về thúc đẩy Chương trình thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế (PPH Navigator).
Giao lưu sinh viên Việt Nam - Nhật Bản - Hàn Quốc trong lĩnh vực Công nghệ bán dẫn Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam - Nhật Bản cùng xác định là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược Doanh thu công nghệ số vượt 250 tỷ USD, AI công vụ đạt 761.000 tài khoản

Theo Bản ghi nhớ, nghiên cứu AI và phát triển chung về AI cùng các công nghệ liên quan phục vụ khoa học và công nghệ là nhóm nội dung hợp tác thứ nhất. Hai nhóm nội dung còn lại gồm trao đổi nhà nghiên cứu, chuyên gia; tổ chức hội thảo, tọa đàm và các hoạt động nghiên cứu chung; chia sẻ kết quả nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng AI vào thực tiễn theo quy định pháp luật của mỗi nước.

Hai bên cũng nỗ lực mở rộng hợp tác trong lĩnh vực AI thông qua Chương trình NEXUS, phù hợp với pháp luật và khả năng nguồn lực của mỗi bên. Việc ký kết Bản ghi nhớ tạo cơ sở để tăng cường nghiên cứu, chia sẻ tri thức, mở rộng hợp tác NEXUS sang lĩnh vực AI và thúc đẩy hợp tác đào tạo 100 tiến sĩ AI, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam.

Việt Nam và Nhật Bản trao các văn kiện hợp tác về nghiên cứu, phát triển AI và thúc đẩy thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế.
Việt Nam và Nhật Bản trao các văn kiện hợp tác về nghiên cứu AI và thúc đẩy thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, theo thỏa thuận PPH Navigator, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ định kỳ cung cấp danh sách các đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu PPH. Phía JPO cung cấp bản giải trình lý do chấp nhận bảo hộ sáng chế tương ứng tại Nhật Bản để hỗ trợ công tác thẩm định tại Việt Nam.

Cơ chế phối hợp này hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian trung bình ban hành thông báo kết quả thẩm định nội dung lần đầu xuống còn 08 tháng kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu PPH.

Việc triển khai PPH Navigator được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học thông qua tiết kiệm thời gian, chi phí đăng ký, đẩy nhanh quá trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đưa kết quả nghiên cứu và công nghệ mới vào ứng dụng, thương mại hóa. Đồng thời, việc tham khảo kết quả thẩm định của JPO góp phần nâng cao hiệu quả xử lý đơn, tạo thuận lợi cho người nộp đơn khai thác giá trị thương mại của sáng chế tại thị trường hai nước.

Việt Nam - Nhật Bản Trí tuệ nhân tạo hợp tác AI sở hữu trí tuệ PPH Navigator

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▼1213K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
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Cập nhật: 10/11/2026 17:00

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