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Nestlé Việt Nam thắng lớn tại MMA SMARTIES Vietnam 2026

Anh Tuấn
Anh Tuấn
14:56 | 10/11/2026
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Đáng chú ý, doanh nghiệp còn được trao danh hiệu Advertiser of the Year, giải thưởng ghi nhận những nỗ lực đổi mới trong hoạt động tiếp thị đa thương hiệu.
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Nestlé Việt Nam thắng lớn tại MMA SMARTIES Vietnam 2026
Nestlé Việt Nam nhận danh hiệu “Advertiser of the Year” (Nhà quảng cáo của năm) tại MMA Smarties 2026

Ngoài ra, thương hiệu MILO cũng đồng thời được trao giải “Most Resilient Brand of the Year” (Thương hiệu bền bỉ nhất năm). Bên cạnh 2 danh hiệu cấp ngành, Nestlé Việt Nam còn đạt 15 giải thưởng chuyên môn với sự góp mặt của 5 nhãn hàng MILO, KitKat, NAN, NESCAFÉ và MAGGI.

Nestlé Việt Nam thắng lớn tại MMA SMARTIES Vietnam 2026
Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ về kết quả này, ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, cho biết: “Tôi rất tự hào về đội ngũ và chân thành cảm ơn các đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi. Đằng sau mỗi sự ghi nhận là một quá trình cùng nhau học hỏi, điều chỉnh và nỗ lực biến ý tưởng thành những giá trị thực tế. Với tôi, điều đáng quý nhất là các chiến dịch đã tạo được sự kết nối với người tiêu dung.”

Ông cũng bày tỏ hy vọng những kết quả này có thể tiếp thêm cảm hứng cho các bạn trẻ trong ngành quảng cáo, sáng tạo tiếp tục học hỏi, khám phá những ý tưởng mới và tạo ra những giá trị có ý nghĩa cho cộng đồng.

Trong nhóm 15 giải thưởng chuyên môn, các thương hiệu thuộc gia đình Nestlé Việt Nam đã chứng minh sự đa dạng trong cách tiếp cận vấn đề của từng ngành hàng đặc thù.

Nestlé Việt Nam thắng lớn tại MMA SMARTIES Vietnam 2026
Chiến dịch "See Games Equal" của nhãn hàng MILO đã chinh phục hoàn toàn hội đồng giám khảo để giành giải Vàng ở hạng mục “Social Impact Marketing”

Trong đó, nổi bật ở mảng tạo tác động xã hội gắn liền với sứ mệnh thương hiệu, đó là chiến dịch "Unbenching an Active Generation" của nhãn hàng MILO đã chinh phục hoàn toàn hội đồng giám khảo để giành giải Vàng ở hạng mục “Social Impact Marketing”. Khởi nguồn từ sự am hiểu sâu sắc đối với thực trạng việc nhiều trẻ em chưa có đủ cơ hội tiếp cận đa dạng các môn thể thao, MILO chung tay cùng cộng đồng để khéo léo truyền tải thông điệp khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào các hoạt động thể thao.

Riêng MILO còn đóng góp thêm 3 giải thưởng chuyên môn khác, đó là chiến dịch “See Games Equal” triển khai vào dịp SEA Games cuối năm 2025. Bằng cách chia sẻ những câu chuyện của các “vận động viên nhí” đang theo đuổi những bộ môn thể thao ít được quan tâm, dự án đã xuất sắc mang về 2 giải Vàng ở hạng mục “Diversity and Inclusive Excellence” và “Short or Long Form Video”, đồng thời giành thêm 1 giải Bạc tại hạng mục “Brand Purpose / Activism”.

Một dấu ấn khác của nhãn hàng MILO tại mùa giải năm nay là chiến dịch “Breaking the Urban Bias” với giải Đồng ở hạng mục “Advanced Technologies Marketing”. Bằng việc xây dựng mô hình phân bổ độ phủ riêng cho từng địa phương và ứng dụng công nghệ tự động hóa trong tối ưu truyền thông, chiến dịch đã khắc phục xu hướng phân phối quảng cáo tập trung vào các đô thị lớn. Cách tiếp cận này không chỉ giúp MILO mở rộng độ phủ tại các khu vực nông thôn mà còn góp phần cải thiện mức độ nhận biết, sức mạnh thương hiệu và độ thâm nhập hộ gia đình.

Nestlé Việt Nam thắng lớn tại MMA SMARTIES Vietnam 2026
Chiến dịch “KitKat Turns a Global Heist into Vietnam's PR Win” với chiến thắng kép tại 2 hạng mục “Real Time Marketing” và “Small Budget, Big Impact”

Ở một góc độ khác của bài toán tiếp thị hiện đại, nhãn hàng bánh xốp phủ chocolate KitKat lại mang đến hình mẫu tiêu biểu về khả năng tối ưu hóa nguồn lực.

Thay vì triển khai nhiều hoạt động quảng bá quy mô lớn với chi phí đắt đỏ, đội ngũ phụ trách thương hiệu lựa chọn cách tiếp cận tập trung vào tâm lý người tiêu dùng. Nơi mà mọi hoạt động đều xoay quanh nhu cầu tìm kiếm những khoảng nghỉ ngắn nhưng chất lượng của giới trẻ và nhân viên văn phòng giữa nhịp sống bận rộn.

Nhờ việc lựa chọn thông điệp sắc bén, tận dụng đúng ngữ cảnh truyền thông và kích hoạt tương tác tự nhiên trên mạng xã hội, KitKat đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa vượt trội cùng doanh số tích cực. Thành quả này chứng minh rằng những ý tưởng đúng thời điểm hoàn toàn có thể phá vỡ giới hạn về mặt ngân sách.

Và chiến dịch “KitKat Turns a Global Heist into Vietnam's PR Win” đã mang về 2 giải thưởng kép tại hạng mục “Real Time Marketing” và “Small Budget, Big Impact”.

Bên cạnh đó, nhãn hàng còn ghi dấu ấn qua 2 dự án độc lập khác. Chiến dịch “KitKat Let Influencers Hijack Brand Voice” đã xuất sắc mang về giải Vàng ở hạng mục “Creator / Influencer / Celebrity Marketing” nhờ cách tiếp cận mới mẻ trong việc hợp tác cùng người có sức ảnh hưởng. Giải Vàng còn lại của thương hiệu thuộc về chiến dịch “Break from Chaos: How KitKat Won the Noisiest Tet” tại hạng mục “Omnichannel Marketing” với chiến lược triển khai đa kênh hiệu quả trong mùa cao điểm lễ Tết.

Nestlé Việt Nam thắng lớn tại MMA SMARTIES Vietnam 2026
NAN với chiến dịch mang tính đột phá “The Unkeyword Search”

Không chỉ dừng lại ở các thông điệp giàu cảm xúc, thành tích của Nestlé Việt Nam tại MMA SMARTIES Vietnam 2026 còn thể hiện bước tiến mạnh mẽ trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và thương mại điện tử vào hoạt động tiếp thị. Và thành công của nhãn hàng dinh dưỡng trẻ nhỏ NAN với chiến dịch mang tính đột phá “The Unkeyword Search” đã giúp NAN xuất sắc giành trọn 3 giải thưởng, bao gồm giải Vàng ở hạng mục “AI Powered Data Insights / Contextual Marketing” cùng 2 giải Đồng tại “Audience Engagement Excellence Using AI” và “Innovative Use of AI in Advertising”.

Nestlé Việt Nam thắng lớn tại MMA SMARTIES Vietnam 2026
Chiến dịch “Go Home For Coffee” cho NESCAFÉ Signature đồng thời được vinh danh ở hai hạng mục và nhận được giải Bạc và Đồng

NESCAFÉ cũng tạo dấu ấn trong hoạt động ra mắt sản phẩm mới khi chiến dịch “Go Home For Coffee” cho NESCAFÉ Signature đồng thời được vinh danh ở hai hạng mục, với giải Bạc New Product and / or Service Launch / Re-launch (Impact Marketing) và giải Đồng Advanced Technologies Marketing. Chiến dịch gây chú ý bằng một ý tưởng táo bạo, dí dỏm và bắt đúng bối cảnh tiêu dùng: giữa một thị trường nơi văn hóa cà phê hàng quán đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống, NESCAFÉ lại mời người Việt “về nhà uống cà phê”. Sự đảo ngược đầy thú vị này giúp việc giới thiệu sản phẩm mới vượt ra khỏi cách quảng bá thông thường, khơi gợi tò mò, tạo tương tác và khiến NESCAFÉ Signature trở nên đáng nhớ hơn ngay từ khi ra mắt.

Chưa dừng lại ở đó, những sáng kiến giúp kết nối liền mạch từ cảm hứng nấu ăn mỗi ngày đến quyết định mua hàng nhanh chóng trên các nền tảng số đã mang về cho MAGGI giải Bạc tại hạng mục “Integrated E-commerce Innovation & Live Streaming” với chiến dịch “MAGGI Mushroom Bouillon: From Context to Commerce”.

Thông qua việc gắn kết nội dung ẩm thực trực tiếp vào hành trình mua sắm trên thương mại điện tử, chiến dịch không chỉ phản ánh xu hướng tiếp thị tất yếu của ngành hàng tiêu dùng nhanh mà còn góp phần hoàn tất danh sách 15 giải thưởng cấp hạng mục, nâng tổng số cúp mà Nestlé Việt Nam nhận được tại mùa giải năm nay lên con số 17.

Lễ trao giải MMA SMARTIES Vietnam 2026 đã khép lại mùa giải đầy thành công của Nestlé Việt Nam. Những thành quả này không chỉ tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy chuẩn mực mới cho ngành tiếp thị hiện đại, nơi công nghệ và sự sáng tạo luôn song hành để phục vụ đời sống người tiêu dùng một cách trọn vẹn.

Nestlé Việt Nam MMA SMARTIES Vietnam 2026 Advertiser of the Year Most Resilient Brand of the Year Milo KitKat NAN NESCAFÉ MAGGI

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▼1213K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
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Cập nhật: 10/11/2026 17:00
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