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Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Thành Biên
Thành Biên
08:45 | 10/11/2026
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Yangwang Altior, mẫu sedan điện đầu bảng của BYD, ra mắt với thiết kế thủ công, nội thất bốn chỗ, hệ truyền động bốn môtơ và phạm vi di chuyển hơn 1.000 km, hướng tới cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost.
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Thiết kế siêu sang kết hợp dấu ấn văn hóa Trung Quốc

Thương hiệu xe sang Yangwang thuộc tập đoàn BYD vừa giới thiệu mẫu sedan thuần điện Altior tại Abu Dhabi. Hãng định vị sản phẩm trong phân khúc siêu sang, cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Class và Maextro S800.

Tên gọi Altior bắt nguồn từ tiếng Latin, mang ý nghĩa "cao hơn". Theo Yangwang, mẫu xe kết hợp những giá trị văn hóa phương Đông với công nghệ hiện đại, thể hiện tham vọng mở rộng sự hiện diện của BYD trong phân khúc ô tô cao cấp.

Mẫu xe Yangwang Altior. Ảnh: BYD.
Mẫu xe Yangwang Altior. Ảnh: BYD.

Ngoại thất Altior gây chú ý với lưới tản nhiệt gồm 137 chi tiết cắt gọt mô phỏng đá quý, kết hợp hệ thống chiếu sáng tuần tự. Cụm đèn trước lấy cảm hứng từ ding, loại đỉnh cổ của Trung Quốc. BYD cho biết hãng mất ba năm để phát triển chi tiết thiết kế này.

Mẫu sedan sở hữu chiều dài 5.600 mm, rộng 2.030 mm, cao 1.590 mm và chiều dài cơ sở 3.500 mm. So với Rolls-Royce Ghost, Altior dài hơn 201 mm, tạo lợi thế về không gian bố trí nội thất.

Thông số

Yangwang Altior

Chiều dài

5.600 mm

Chiều rộng

2.030 mm

Chiều cao

1.590 mm

Chiều dài cơ sở

3.500 mm

Hệ truyền động

4 môtơ điện độc lập

Nền tảng

e4

Phạm vi hoạt động

Hơn 1.000 km (CLTC)

Công nghệ sạc

1.000V, sạc 10–70% trong khoảng 5 phút

Altior sử dụng kiểu cửa mở ngược tương tự Rolls-Royce, kết hợp ngoại thất hai tông màu và logo chế tác từ vàng 24K. Đường kẻ đôi coachline dài 4,8 m được vẽ thủ công, trong khi bộ vành đúc nguyên khối 21 inch mang phong cách tương đồng Mercedes-Maybach S-Class.

Khoang nội thất bố trí bốn chỗ ngồi, tập trung vào trải nghiệm của hành khách phía sau. Hai ghế sau tích hợp chế độ không trọng lực, chức năng mát-xa bốn điểm, đệm đỡ chân và rèm che nắng chỉnh điện. Ghế phụ phía trước có thể gập phẳng nhằm mở rộng tầm nhìn cho người ngồi sau.

Thiết kế nội thất của Yangwang Altior. Ảnh: BYD.
Thiết kế nội thất của Yangwang Altior. Ảnh: BYD.

BYD trang bị màn hình giải trí gắn trần 21,4 inch, hai tủ lạnh dung tích 5,5 lít và hệ thống âm thanh Dynaudio Platinum Evidence với 39 loa. Da Nappa, thảm len cừu và các nút điều khiển pha lê góp phần hoàn thiện không gian nội thất cao cấp.

Bốn môtơ điện và công nghệ sạc siêu nhanh

Yangwang Altior phát triển trên nền tảng e4 với bốn môtơ điện hoạt động độc lập. Cấu hình này cho phép hệ thống điều chỉnh lực kéo tại từng bánh xe, đồng thời hỗ trợ những thao tác đặc biệt như quay đầu tại chỗ và di chuyển ngang.

Hệ thống treo chủ động DiSus kết hợp camera quét mặt đường nhằm phát hiện chướng ngại vật và điều chỉnh phản ứng của hệ thống treo theo thời gian thực. Xe còn trang bị chip Xuanji A3 do BYD phát triển cùng hệ thống hỗ trợ lái God's Eye.

Đáng chú ý, BYD công bố Altior có khả năng nổi trên mặt nước trong tình huống khẩn cấp, bên cạnh những tính năng điều khiển chuyển động đặc biệt.

Yangwang Altior phát triển trên nền tảng e4 với bốn môtơ điện hoạt động độc lập. Ảnh: BYD.
Yangwang Altior phát triển trên nền tảng e4 với bốn môtơ điện hoạt động độc lập. Ảnh: BYD.

Mẫu sedan sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai, đạt phạm vi di chuyển hơn 1.000 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Kiến trúc điện áp 1.000V hỗ trợ sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 5 phút, theo thông số hãng công bố.

Yangwang dự kiến phân phối Altior với hai phiên bản Executive và Bespoke. Trong đó, phiên bản Bespoke đầu tiên mang tên Shanhe Dingyun, lấy cảm hứng từ cảnh quan núi sông Trung Quốc, kết hợp ngoại thất nâu - vàng và nội thất mang sắc thái ngọc bích.

Hãng chưa công bố số lượng sản xuất chính thức, nhưng hình ảnh bậc cửa xuất hiện dòng chữ cho thấy phiên bản giới hạn ở mức 399 chiếc.

Yangwang phân phối Altior với hai phiên bản Executive và Bespoke. Ảnh: BYD.
Yangwang phân phối Altior với hai phiên bản Executive và Bespoke. Ảnh: BYD.

Khách hàng muốn đặt trước Altior Shanhe Dingyun phải thanh toán 45.000 USD. BYD chưa tiết lộ giá bán chính thức, trong khi truyền thông Trung Quốc dự đoán mẫu xe có giá trên 300.000 USD.

Với Altior, BYD tiếp tục mở rộng danh mục xe điện sang phân khúc siêu sang, nơi các yếu tố về thương hiệu, chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm hành khách giữ vai trò quan trọng bên cạnh công nghệ vận hành.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,400 140,600
Hà Nội - PNJ 136,400 140,600
Đà Nẵng - PNJ 136,400 140,600
Miền Tây - PNJ 136,400 140,600
Tây Nguyên - PNJ 136,400 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,400 140,600
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 14,120
Miếng SJC Nghệ An 13,820 14,120
Miếng SJC Thái Bình 13,820 14,120
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲3K 14,152 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲3K 14,153 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,368 1,408
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,368 1,409
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,348 1,398
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,416 138,416
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,521 10,501
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,424 95,224
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,637 85,437
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,862 81,662
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,652 58,452
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
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