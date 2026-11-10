Doanh nghiệp số
Kết nối

TP.HCM kết nối nhà sáng tạo nội dung với doanh nghiệp thúc đẩy kinh tế số

Đình Tưởng
Đình Tưởng
08:49 | 10/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM 2026 mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và đối thoại về bản quyền, ứng dụng AI.
Vietnam iContent 2026 mở rộng thành chuỗi hoạt động sáng tạo nội dung số Vietnam iContent 2026 mở rộng thành chuỗi hoạt động sáng tạo nội dung số
Nghị định 174: cùng hành vi vi phạm, doanh nghiệp bị phạt gấp đôi cá nhân Nghị định 174: cùng hành vi vi phạm, doanh nghiệp bị phạt gấp đôi cá nhân
Văn học trẻ trước sức ép từ nội dung số Văn học trẻ trước sức ép từ nội dung số

Chiều 9/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo công bố Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 (HDCC 2026), đồng thời phát động cuộc thi sáng tạo nội dung trên nền tảng số với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác”.

Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố”, sự kiện có các hoạt động chính diễn ra ngày 13 và 14/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Chương trình hướng đến kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung với doanh nghiệp công nghệ, thương hiệu và các nền tảng số, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết thành phố có lợi thế về cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp công nghệ và hoạt động truyền thông sáng tạo. Việc tổ chức HDCC 2026 nhằm tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và phát huy trách nhiệm xã hội của cộng đồng sáng tạo.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại buổi họp báo
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại buổi họp báo

Đáng chú ý, chương trình không chỉ tập trung vào hoạt động giải trí mà còn dành thời gian đối thoại về những khó khăn của ngành nội dung số. Sáng 14/11, tọa đàm “Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số” dự kiến diễn ra tại Khách sạn Rex Sài Gòn, tạo cơ hội để cơ quan quản lý, doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh (MCN) và nhà sáng tạo trao đổi những vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Chiều cùng ngày, chương trình đào tạo chuyên môn tập trung phổ biến kiến thức pháp luật về nội dung số, quyền tác giả, chuẩn mực ứng xử trên môi trường mạng và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nội dung. Đây là những nội dung quan trọng khi hoạt động sáng tạo ngày càng gắn với doanh thu quảng cáo, thương mại điện tử và hợp tác thương hiệu.

Bên cạnh khía cạnh pháp lý, HDCC 2026 còn thúc đẩy hoạt động thương mại thông qua chuỗi livestream từ ngày 9 đến 13/11, các chương trình trải nghiệm công nghệ AI, thực tế ảo và không gian trưng bày của doanh nghiệp, nền tảng số. Những hoạt động này được kỳ vọng hỗ trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ, du lịch và văn hóa địa phương tới người tiêu dùng.

Theo thông tin được công bố tại họp báo, hơn 1.000 KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung đã đăng ký tham gia chương trình. Con số này phản ánh sự quan tâm của cộng đồng đối với hoạt động kết nối và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực nội dung số.

Cùng với Tuần lễ, TP.HCM phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, nhận tác phẩm từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Cuộc thi có 7 giải thưởng, gồm 2 giải tập thể và 5 giải cá nhân, khuyến khích những sản phẩm sáng tạo về văn hóa, con người và sự phát triển của thành phố.

Từ góc độ kinh tế nền tảng, HDCC 2026 cho thấy nỗ lực kết nối hoạt động sáng tạo nội dung với nhu cầu phát triển thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, những vấn đề như bảo vệ bản quyền, minh bạch quan hệ hợp tác và nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ nền tảng số vẫn cần được làm rõ trong quá trình phát triển ngành.

Việc duy trì đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo sẽ là yếu tố quan trọng để hoạt động sản xuất nội dung số phát triển chuyên nghiệp, có trách nhiệm và đóng góp bền vững hơn cho kinh tế số.

HDCC 2026 nhà sáng tạo nội dung số kinh tế sáng tạo TP.HCM kinh tế nền tảng Bản quyền số

Bài liên quan

TP.HCM triển khai mở rộng mua bán điện trực tiếp qua lưới kết nối riêng

TP.HCM triển khai mở rộng mua bán điện trực tiếp qua lưới kết nối riêng

Việt Nam ra mắt mạng lưới công nghiệp văn hóa, thúc đẩy ứng dụng AI

Việt Nam ra mắt mạng lưới công nghiệp văn hóa, thúc đẩy ứng dụng AI

AI và bản quyền số đặt ra yêu cầu mới khi sửa Luật Xuất bản

AI và bản quyền số đặt ra yêu cầu mới khi sửa Luật Xuất bản

Có thể bạn quan tâm

Để gắn kết khách hàng, phải thấu hiểu khách hàng từ những điều nhỏ nhất

Để gắn kết khách hàng, phải thấu hiểu khách hàng từ những điều nhỏ nhất

Kết nối
Có một thực tế là khi các giá trị cao cấp ngày càng mang tính cá nhân hóa, thì khách hàng cao cấp lại càng coi trọng trải nghiệm, họ đề cao khả năng tiếp cận các đặc quyền và ghi nhận những giá trị riêng biệt.
Google đầu tư 17 tỷ USD tại Wyoming, gắn với nguồn điện 702 MW

Google đầu tư 17 tỷ USD tại Wyoming, gắn với nguồn điện 702 MW

Kết nối
Google công bố kế hoạch đầu tư 17 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Wyoming (Mỹ), kết hợp phát triển nguồn điện pin nhiên liệu công suất 702 MW.
Anh đầu tư 300 triệu bảng vào lượng tử, hỗ trợ 74 doanh nghiệp spin-off

Anh đầu tư 300 triệu bảng vào lượng tử, hỗ trợ 74 doanh nghiệp spin-off

Kết nối
Sau 10 năm đầu tư vào công nghệ lượng tử, Anh ghi nhận 74 doanh nghiệp spin-off và hơn 2.000 việc làm kỹ năng cao, song nhiều tác động vẫn dựa trên ước tính.
Deloitte ra mắt AI phát hiện nguy cơ

Deloitte ra mắt AI phát hiện nguy cơ 'tẩy xanh' trong báo cáo ESG

Kết nối
Deloitte ra mắt Green Claims Navigator, công cụ AI rà soát tuyên bố môi trường, phát hiện nội dung thiếu căn cứ trong báo cáo ESG và quảng cáo.
IBM đưa máy tính lượng tử Quantum System Two vào hoạt động tại Chicago

IBM đưa máy tính lượng tử Quantum System Two vào hoạt động tại Chicago

Kết nối
IBM đưa Quantum System Two sử dụng chip Nighthawk vào vận hành tại Chicago, mở rộng hạ tầng nghiên cứu và phát triển ứng dụng điện toán lượng tử.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Hà Giang

15°C

Cảm giác: 15°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
19°C
Hải Phòng

18°C

Cảm giác: 17°C
mây cụm
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
24°C
Nghệ An

14°C

Cảm giác: 14°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
15°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 33°C
mây rải rác
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Quảng Bình

15°C

Cảm giác: 15°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
20°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,400 140,600
Hà Nội - PNJ 136,400 140,600
Đà Nẵng - PNJ 136,400 140,600
Miền Tây - PNJ 136,400 140,600
Tây Nguyên - PNJ 136,400 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,400 140,600
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 14,120
Miếng SJC Nghệ An 13,820 14,120
Miếng SJC Thái Bình 13,820 14,120
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲3K 14,152 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲3K 14,153 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,368 1,408
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,368 1,409
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,348 1,398
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,416 138,416
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,521 10,501
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,424 95,224
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,637 85,437
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,862 81,662
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,652 58,452
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17138 17409 17991
CAD 17549 17822 18447
CHF 30508 30884 31543
CNY 0 3783 3881
EUR 28026 28242 29333
GBP 33509 33897 34858
HKD 0 3125 3328
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 14065 14658
SGD 19429 19709 20286
THB 680 743 796
USD (1,2) 25274 0 0
USD (5,10,20) 25310 0 0
USD (50,100) 25337 25350 25730
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,350 25,350 25,730
USD(1-2-5) 24,336 - -
USD(10-20) 24,336 - -
EUR 28,095 28,117 29,500
JPY 157.15 157.43 167.01
GBP 33,703 33,794 34,973
AUD 17,347 17,410 18,075
CAD 17,743 17,800 18,462
CHF 30,772 30,868 31,790
SGD 19,550 19,611 20,394
CNY - 3,753 3,898
HKD 3,189 3,199 3,335
KRW 17.5 18.25 19.86
THB 728.94 737.94 790.34
NZD 14,063 14,194 14,624
SEK - 2,561 2,653
DKK - 3,768 3,902
NOK - 2,670 2,766
LAK - 0.86 1.21
MYR 5,886.23 - 6,648.97
TWD 702.88 - 851.77
SAR - 6,685.94 7,045.15
KWD - 80,613 85,801
AED - 6,701 7,223
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,290 25,320 25,700
EUR 27,865 28,005 29,224
GBP 33,463 33,631 34,660
HKD 3,180 3,199 3,316
CHF 30,510 30,663 31,608
JPY 156.36 157.94 165.90
AUD 17,204 17,325 17,919
SGD 19,459 19,636 20,230
THB 729 744 782
CAD 17,692 17,817 18,411
NZD 14,006 14,557
KRW 18.17 20.16
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25370 25370 25750
AUD 17318 17418 18343
CAD 17736 17836 18850
CHF 30762 30792 32374
CNY 3764.4 3789.4 3924.5
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28212 28242 29967
GBP 33824 33874 35632
HKD 0 3300 0
JPY 158.17 158.67 169.18
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14180 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19593 19723 20445
THB 0 709.1 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13950000 13950000 14250000
SBJ 12000000 12000000 14250000
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,242 25,362 25,700
USD20 25,212 25,362 25,700
USD1 25,192 25,362 25,700
AUD 17,187 17,337 18,505
EUR 27,826 27,926 29,584
CAD 17,692 17,792 19,097
SGD 19,620 19,770 20,327
JPY 158.22 159.72 165.27
GBP 33,534 33,684 35,090
XAU 13,898,000 0 14,202,000
CNY 0 3,745 0
THB 0 741 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/11/2026 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích 3.321 đơn vị hành chính cấp xã

Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích 3.321 đơn vị hành chính cấp xã

Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới

Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nigeria áp vốn tối thiểu 10–15 tỷ naira với nhà phát hành stablecoin

Nigeria áp vốn tối thiểu 10–15 tỷ naira với nhà phát hành stablecoin

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Bộ phát Wi-Fi nhà mạng cấp có khai thác được băng tần 6 GHz?

Bộ phát Wi-Fi nhà mạng cấp có khai thác được băng tần 6 GHz?

Mua sắm trực tuyến: Làm gì để trả hàng thuận tiện, đúng hạn?

Mua sắm trực tuyến: Làm gì để trả hàng thuận tiện, đúng hạn?

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Xuất khẩu điện tử Việt Nam vượt 207 tỷ USD

Xuất khẩu điện tử Việt Nam vượt 207 tỷ USD

Để gắn kết khách hàng, phải thấu hiểu khách hàng từ những điều nhỏ nhất

Để gắn kết khách hàng, phải thấu hiểu khách hàng từ những điều nhỏ nhất

Xã Xuân Mai mở cơ hội đưa sản phẩm địa phương lên TikTok Shop

Xã Xuân Mai mở cơ hội đưa sản phẩm địa phương lên TikTok Shop

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026