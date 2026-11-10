TP.HCM kết nối nhà sáng tạo nội dung với doanh nghiệp thúc đẩy kinh tế số

Chiều 9/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo công bố Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 (HDCC 2026), đồng thời phát động cuộc thi sáng tạo nội dung trên nền tảng số với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác”.

Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố”, sự kiện có các hoạt động chính diễn ra ngày 13 và 14/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Chương trình hướng đến kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung với doanh nghiệp công nghệ, thương hiệu và các nền tảng số, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết thành phố có lợi thế về cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp công nghệ và hoạt động truyền thông sáng tạo. Việc tổ chức HDCC 2026 nhằm tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và phát huy trách nhiệm xã hội của cộng đồng sáng tạo.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại buổi họp báo

Đáng chú ý, chương trình không chỉ tập trung vào hoạt động giải trí mà còn dành thời gian đối thoại về những khó khăn của ngành nội dung số. Sáng 14/11, tọa đàm “Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số” dự kiến diễn ra tại Khách sạn Rex Sài Gòn, tạo cơ hội để cơ quan quản lý, doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh (MCN) và nhà sáng tạo trao đổi những vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Chiều cùng ngày, chương trình đào tạo chuyên môn tập trung phổ biến kiến thức pháp luật về nội dung số, quyền tác giả, chuẩn mực ứng xử trên môi trường mạng và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nội dung. Đây là những nội dung quan trọng khi hoạt động sáng tạo ngày càng gắn với doanh thu quảng cáo, thương mại điện tử và hợp tác thương hiệu.

Bên cạnh khía cạnh pháp lý, HDCC 2026 còn thúc đẩy hoạt động thương mại thông qua chuỗi livestream từ ngày 9 đến 13/11, các chương trình trải nghiệm công nghệ AI, thực tế ảo và không gian trưng bày của doanh nghiệp, nền tảng số. Những hoạt động này được kỳ vọng hỗ trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ, du lịch và văn hóa địa phương tới người tiêu dùng.

Theo thông tin được công bố tại họp báo, hơn 1.000 KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung đã đăng ký tham gia chương trình. Con số này phản ánh sự quan tâm của cộng đồng đối với hoạt động kết nối và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực nội dung số.

Cùng với Tuần lễ, TP.HCM phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, nhận tác phẩm từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Cuộc thi có 7 giải thưởng, gồm 2 giải tập thể và 5 giải cá nhân, khuyến khích những sản phẩm sáng tạo về văn hóa, con người và sự phát triển của thành phố.

Từ góc độ kinh tế nền tảng, HDCC 2026 cho thấy nỗ lực kết nối hoạt động sáng tạo nội dung với nhu cầu phát triển thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, những vấn đề như bảo vệ bản quyền, minh bạch quan hệ hợp tác và nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ nền tảng số vẫn cần được làm rõ trong quá trình phát triển ngành.

Việc duy trì đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo sẽ là yếu tố quan trọng để hoạt động sản xuất nội dung số phát triển chuyên nghiệp, có trách nhiệm và đóng góp bền vững hơn cho kinh tế số.