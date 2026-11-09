Công nghệ số

Mua sắm trực tuyến: Làm gì để trả hàng thuận tiện, đúng hạn?

Nhất Tâm
Nhất Tâm
12:11 | 09/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Người mua cần chú ý thời gian tạo mã hoàn, lịch lấy hàng và quy định đồng kiểm để tránh nhầm lẫn, hạn chế tranh chấp khi trả hàng trực tuyến.
Online Friday 2025 khởi động từ 13/11 với chủ đề 'An toàn - An tâm - An vui' Khai mạc 'Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025' An toàn số khi mua sắm trực tuyến: Cảnh giác thủ đoạn giả mạo sàn thương mại điện tử

Sự bùng nổ của thương mại điện tử đi kèm với chính sách trả hàng tận nơi đã mang lại nhiều thuận tiện cho người tiêu dùng. Song, việc nắm vững quy trình xử lý, thời gian thu gom và quy định kiểm hàng thực tế sẽ giúp người mua chủ động hơn, tránh tâm lý bất an trong suốt quá trình chờ hoàn tiền.

Chờ lấy hàng hoàn, người mua lo lỡ thời hạn trả hàng

Theo số liệu Metric công bố ngày cuối tháng 10, doanh số trên bốn sàn Shopee, TikTok Shop, LazadaTiki trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 441,97 nghìn tỉ đồng, tăng 44,47% so với cùng kỳ. Hơn 3,2 tỉ sản phẩm được bán ra, tăng 12,46% cho thấy hoạt động mua sắm trực tuyến tiếp tục mở rộng.

Nhờ sự tiện lợi từ khâu đặt mua đến tận tay nhận hàng, mua sắm qua mạng dần trở thành lựa chọn quen thuộc.
Nhờ sự tiện lợi từ khâu đặt mua đến tận tay nhận hàng, mua sắm qua mạng dần trở thành lựa chọn quen thuộc.

Đi kèm với sự tăng trưởng về quy mô, chính sách đổi trả linh hoạt được xem là yếu tố then chốt giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm. "Mua online tiện nhưng không được xem hay thử trực tiếp nên đôi khi nhận hàng mới biết không phù hợp. Bù lại, trả hàng trên sàn không mất phí, còn có shipper đến tận nơi lấy nên tôi cũng yên tâm hơn", chị Minh Anh (phường Vĩnh Hội, TP.HCM), người dùng thường xuyên mua sắm trực tuyến chia sẻ.

Dù vậy, sau khi gửi yêu cầu trên hệ thống, không ít người dùng vẫn rơi vào trạng thái thụ động: chưa rõ đơn vị nào tiếp nhận, bưu tá khi nào tới lấy và liệu có bị quá hạn hoàn trả dẫn đến mất quyền lợi hoàn tiền hay không.

Trên các nhóm cộng đồng, chủ đề theo dõi đơn hoàn luôn nhận được sự thảo luận sôi nổi. Thực tế cho thấy, phần lớn sự lo lắng đều xuất phát từ việc người mua chưa nắm rõ cách thức vận hành của sàn và đơn vị chuyển phát.

Nắm lịch lấy hàng, chủ động tra cứu đơn hoàn

Hiện nay, các nền tảng bán hàng trực tuyến đều cung cấp dịch vụ thu hồi hàng tại địa chỉ của người mua. Chẳng hạn, đối với các đơn hàng trên TikTok Shop, ngay khi yêu cầu trả hàng được phê duyệt, hệ thống sẽ tự động khởi tạo một mã vận đơn mới cho chiều ngược lại và phân công đơn vị chuyển phát phụ trách.

Đơn cử, với các đơn do J&T Express tiếp nhận, mốc thời gian xử lý được quy định rõ ràng dựa trên thời điểm phát sinh mã thu hồi: đơn ghi nhận trên hệ thống trước 16h sẽ được bưu tá đến lấy ngay trong ngày; đơn phát sinh sau 16h sẽ được thu gom vào ngày kế tiếp. Người dùng cần lưu ý mốc giờ này tính từ lúc sàn phê duyệt và tạo mã mới, thay vì thời điểm người mua bấm nút gửi yêu cầu.

Đơn hoàn do J&T Express tiếp nhận, người dùng có thể tra cứu hành trình đơn thông qua mã theo dõi.
Đơn hoàn do J&T Express tiếp nhận, người dùng có thể tra cứu hành trình đơn thông qua mã theo dõi.

Khi có mã vận đơn mới, khách hàng có thể tra cứu trên website J&T Express để theo dõi tiến độ lấy và hành trình vận chuyển hàng hoàn. Việc sử dụng đúng mã của chiều trả hàng giúp người mua tránh nhầm lẫn với thông tin giao hàng ban đầu.

Trên thực tế, tính ổn định trong khâu lấy hàng của các doanh nghiệp logistics giúp giảm áp lực chờ đợi đáng kể. Nhiều phản hồi thực tế từ người dùng cho thấy việc bưu tá đến đúng hẹn và xử lý đơn hoàn nhanh chóng là cơ sở quan trọng giúp người mua an tâm bàn giao sản phẩm. "Đơn hoàn của J&T xử lý khá nhanh. Muốn biết hàng đi tới đâu tôi thường nhập mã lên website J&T Express là theo dõi được ngay, từ đơn trên sàn, đơn cá nhân đến đơn trả hàng", "Riêng J&T là chắc chắn shipper sẽ đến lấy, không lo hoàn đơn không thành công". Đây là những ghi nhận cá nhân về tốc độ xử lý và việc đến nhận hàng, đồng thời cung cấp thêm thông tin tham khảo cho người đang chờ bàn giao.

Chìa khoá bảo vệ quyền lợi đôi bên: đồng kiểm

Bên cạnh yếu tố thời gian, quy cách kiểm tra hàng hóa lúc bàn giao (đồng kiểm) đóng vai trò căn bản để tránh các tranh chấp phát sinh sau này. Việc ghi nhận chính xác hiện trạng sản phẩm trước khi rời tay người mua sẽ là căn cứ minh bạch bảo vệ quyền lợi cho cả khách hàng lẫn nhà bán.

Nhiều người dùng trên Facebook để lại bình luận chia sẻ kinh nghiệm sau khi chọn hoàn hàng .
Nhiều người dùng trên Facebook để lại bình luận chia sẻ kinh nghiệm sau khi chọn hoàn hàng .

Đơn cử tại J&T Express, quy trình đồng kiểm được áp dụng bắt buộc cho toàn bộ đơn thu hồi thuộc nền tảng Tiki và Lazada. Với TikTok Shop, bước kiểm tra tại chỗ áp dụng cho các đơn thu hồi có số tiền thu hộ hoặc giá trị từ 3 triệu đồng trở lên.

Trong quá trình đồng kiểm, bưu tá không tự ý mở niêm phong, không mở hộp trực tiếp chứa sản phẩm và không thử hàng. Nếu người mua đã mở niêm phong trước đó, bưu tá sẽ chụp ảnh hoặc ghi hình lại tình trạng thực tế trước sự chứng kiến của người gửi.

Có thể thấy, dịch vụ thu hồi hàng tận nơi chỉ phát huy tối đa sự tiện lợi khi có sự hợp tác thông tin hai chiều. Sự minh bạch từ đơn vị vận chuyển kết hợp với sự chủ động của người tiêu dùng - từ việc kiểm tra mã vận đơn, nắm khung giờ lấy hàng đến phối hợp đồng kiểm - sẽ giúp quy trình trả hàng diễn ra nhẹ nhàng, an toàn và hiệu quả.

Thương mại Điện tử Mua sắm trực tuyến

Bài liên quan

Thương mại di động tại Việt Nam: Xu hướng tất yếu nhưng nhiều thách thức

Thương mại di động tại Việt Nam: Xu hướng tất yếu nhưng nhiều thách thức

'Amazon của Châu Phi: Ngôi sao mới nổi

Bốn trọng tâm thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số khu vực phía Nam

Bốn trọng tâm thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số khu vực phía Nam

Doanh nghiệp trẻ vươn ra thị trường quốc tế cùng Amazon và VECOM

Doanh nghiệp trẻ vươn ra thị trường quốc tế cùng Amazon và VECOM

Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ nông sản trên nền tảng số

Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ nông sản trên nền tảng số

Có thể bạn quan tâm

EU xếp AI tuyển dụng, đánh giá nhân sự vào nhóm rủi ro cao

EU xếp AI tuyển dụng, đánh giá nhân sự vào nhóm rủi ro cao

AI
Đạo luật AI của EU đưa các hệ thống tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ và đánh giá nhân viên bằng AI vào nhóm rủi ro cao, với yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt.
EVNCPC ứng dụng AI giám sát lưới điện, xây dựng kho hơn 119.000 hình ảnh

EVNCPC ứng dụng AI giám sát lưới điện, xây dựng kho hơn 119.000 hình ảnh

Phần mềm - Ứng dụng
EVNCPC kết hợp trí tuệ nhân tạo và thiết bị bay không người lái để nhận diện bất thường, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát lưới điện miền Trung.
Perplexity ra mắt Teammates, đưa tác tử AI thường trực vào công việc văn phòng

Perplexity ra mắt Teammates, đưa tác tử AI thường trực vào công việc văn phòng

AI
Perplexity giới thiệu Teammates, hệ thống tác tử AI có thể theo dõi dự án, phối hợp công việc và chủ động thực hiện nhiệm vụ mà không cần nhắc lại.
Chainalysis khôi phục ba dịch vụ sau sự cố lộ dữ liệu tài khoản

Chainalysis khôi phục ba dịch vụ sau sự cố lộ dữ liệu tài khoản

Blockchain
Chainalysis thông báo khôi phục ba dịch vụ giám sát blockchain sau sự cố lộ dữ liệu tài khoản, song quá trình đưa toàn bộ hệ thống trở lại vẫn tiếp diễn.
Starlink có bao nhiêu thuê bao tại Việt Nam, tập trung ở đâu?

Starlink có bao nhiêu thuê bao tại Việt Nam, tập trung ở đâu?

Viễn thông - Internet
Sau ba tháng cung cấp dịch vụ, Starlink ghi nhận 633 thuê bao kích hoạt tại Việt Nam. Phần lớn tập trung ở những khu vực còn thiếu kết nối viễn thông, cho thấy thị trường Internet vệ tinh đang phát triển theo một hướng khác với mạng băng rộng truyền thống.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

19°C

Cảm giác: 19°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
20°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 37°C
mây rải rác
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
30°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa vừa
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
15°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
21°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
15°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
21°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 34°C
mưa vừa
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Hà Giang

15°C

Cảm giác: 15°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Hải Phòng

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
21°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 35°C
mây cụm
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Cập nhật: 09/11/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 ▲70K 14,170 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 13,870 ▲70K 14,170 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 13,870 ▲70K 14,170 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
Trang sức 99.9 13,430 ▲100K 14,030 ▲100K
Trang sức 99.99 13,440 ▲100K 14,040 ▲100K
Vàng 99.9 12,850 ▲100K
Vàng 99.99 13,000 ▲100K
Cập nhật: 09/11/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,387 ▲1249K 14,172 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,387 ▲1249K 14,173 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,373 ▲8K 1,413 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,373 ▲8K 1,414 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,353 ▲8K 1,403 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,911 ▲792K 138,911 ▲792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,586 ▲601K 105,386 ▲601K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,764 ▲545K 95,564 ▲545K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,942 ▲488K 85,742 ▲488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,153 ▲466K 81,953 ▲466K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,861 ▲334K 58,661 ▲334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Cập nhật: 09/11/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17060 17331 17907
CAD 17571 17844 18462
CHF 30473 30848 31494
CNY 0 3782 3878
EUR 27861 28075 29158
GBP 33349 33737 34674
HKD 0 3125 3328
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13960 14550
SGD 19384 19664 20237
THB 678 741 794
USD (1,2) 25269 0 0
USD (5,10,20) 25305 0 0
USD (50,100) 25332 25345 25715
Cập nhật: 09/11/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,320 25,320 25,700
USD(1-2-5) 24,330 - -
USD(10-20) 24,330 - -
EUR 27,884 27,906 29,282
JPY 156.73 157.01 166.54
GBP 33,480 33,571 34,753
AUD 17,247 17,309 17,975
CAD 17,732 17,789 18,451
CHF 30,676 30,771 31,694
SGD 19,487 19,548 20,321
CNY - 3,748 3,892
HKD 3,186 3,196 3,332
KRW 17.34 18.08 19.68
THB 725.05 734 786.12
NZD 13,932 14,061 14,485
SEK - 2,537 2,628
DKK - 3,740 3,873
NOK - 2,653 2,748
LAK - 0.86 1.2
MYR 5,870.58 - 6,631.39
TWD 701.96 - 850.67
SAR - 6,678.38 7,037.32
KWD - 80,517 85,701
AED - 6,693 7,214
Cập nhật: 09/11/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,290 25,320 25,700
EUR 27,865 28,005 29,224
GBP 33,463 33,631 34,660
HKD 3,180 3,199 3,316
CHF 30,510 30,663 31,608
JPY 156.36 157.94 165.90
AUD 17,204 17,325 17,919
SGD 19,459 19,636 20,230
THB 729 744 782
CAD 17,692 17,817 18,411
NZD 14,006 14,557
KRW 18.17 20.16
Cập nhật: 09/11/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25320 25320 25680
AUD 17219 17319 18244
CAD 17712 17812 18826
CHF 30638 30668 32257
CNY 3760.2 3785.2 3920.7
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27985 28015 29737
GBP 33587 33637 35394
HKD 0 3300 0
JPY 157.54 158.04 168.57
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14042 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19507 19637 20368
THB 0 704.9 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13950000 13950000 14250000
SBJ 12500000 12500000 14250000
Cập nhật: 09/11/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,242 25,362 25,700
USD20 25,212 25,362 25,700
USD1 25,192 25,362 25,700
AUD 17,187 17,337 18,505
EUR 27,826 27,926 29,584
CAD 17,692 17,792 19,097
SGD 19,620 19,770 20,327
JPY 158.22 159.72 165.27
GBP 33,534 33,684 35,090
XAU 13,898,000 0 14,202,000
CNY 0 3,745 0
THB 0 741 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/11/2026 12:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
CEO Nvidia Jensen Huang bị điều tra vì nghi vấn gián điệp

CEO Nvidia Jensen Huang bị điều tra vì nghi vấn gián điệp

Miền Bắc rét đột ngột, miền Trung mưa lớn trong 3 ngày tới

Miền Bắc rét đột ngột, miền Trung mưa lớn trong 3 ngày tới

Angry Birds 3 trở lại với cuộc phiêu lưu mới, Jisoo góp giọng nhạc phim

Angry Birds 3 trở lại với cuộc phiêu lưu mới, Jisoo góp giọng nhạc phim

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Chương trình AI cho sinh viên dân tộc thiểu số ghi nhận 144 sản phẩm

Chương trình AI cho sinh viên dân tộc thiểu số ghi nhận 144 sản phẩm

Bộ Công Thương đặt mục tiêu giảm 3.000 MW công suất đỉnh miền Bắc năm 2027

Bộ Công Thương đặt mục tiêu giảm 3.000 MW công suất đỉnh miền Bắc năm 2027

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
PC1 thu lợi lớn từ Cụm điện gió ở Quảng Trị

PC1 thu lợi lớn từ Cụm điện gió ở Quảng Trị

Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế

Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026