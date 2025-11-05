Online Friday 2025 khởi động từ 13/11 với chủ đề 'An toàn - An tâm - An vui'

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) đã tổ chức Họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin chính thức về Chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025” tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng các đơn vị truyền thông trên cả nước.

Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo các đơn vị: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Đơn vị chủ trì), TikTok Shop (Nhà tài trợ chính), Báo Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), cùng sự đồng hành của các sàn TMĐT lớn như Shopee, Sendo, … các đơn vị cung cấp giải pháp cho TMĐT, hỗ trợ công nghệ như AccessTrade, Ladipage, Micro Up, Mavis Media, với sự tham gia của các đơn vị trong lĩnh vực logistics và tài chính – ngân hàng như Viettel Post, BIDV…

“An toàn - An tâm - An vui” để kiến tạo hệ sinh thái thương mại điện tử bền vững

Phát biểu tại Họp báo, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết: trong những năm gần đây, khu vực Đông Nam Á đã vươn lên trở thành một trong những khu vực năng động nhất toàn cầu về phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và chuỗi cung ứng.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương phát biểu tại họp báo.

Theo thống kê, đến năm 2024, tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử tại Đông Nam Á đã vượt mốc 100 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam doanh thu bán lẻ TMĐT đạt 25 tỷ đô la. Việt nam được xếp vào quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT cao nhất khu vực, top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và đứng thứ 3 về quy mô thị trường (sau Indonesia và Thái Lan) với trên 60 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là còn e ngại về chất lượng sản phẩm không như quảng cáo. Bên cạnh đó, người mua lo sợ nhận được hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, hoặc không đúng với hình ảnh và mô tả trên mạng. Thực tế này cho thấy, cần có những giải pháp đồng bộ và phù hợp hơn nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp uy tín trên thị trường.

Chia sẻ về định hướng năm 2025, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, Online Friday 2025 sẽ tập trung xây dựng một hệ sinh thái kết nối toàn diện với chủ đề xuyên suốt “An toàn – An tâm – An vui”.

Các đại biểu tham dự họp báo.

Chủ đề năm nay thể hiện rõ định hướng của Chính phủ trong việc thúc đẩy thương mại điện tử trở thành kênh mua sắm hiện đại, minh bạch, tin cậy và giàu trải nghiệm tích cực. Online Friday không chỉ hướng tới việc tạo dựng một sân chơi chung nhằm củng cố niềm tin, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp họ yên tâm về chất lượng sản phẩm và giao dịch trực tuyến, mà còn mang đến sự tiện lợi, niềm vui và hứng khởi trong suốt hành trình mua sắm số.

Đồng thời, chương trình cũng hướng tới tăng cường sự gắn kết và đồng hành bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Cụ thể, chương trình năm 2025 sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Nâng cao hoạt động trải nghiệm thương mại điện tử (TMĐT) và công nghệ số qua việc tổ chức Chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam và Không gian trải nghiệm công nghệ; Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng bằng cách cung cấp ưu đãi thiết thực, thúc đẩy thanh toán điện tử, và tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng nhái; Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, quảng bá sản phẩm địa phương; và Đẩy mạnh quảng bá, nhận diện, tiêu thụ sản phẩm chính hãng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp địa phương xuất khẩu trực tuyến, góp phần phát triển kinh tế chung.

Tại buổi họp báo, Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số mong muốn các cơ quan báo chí, phóng viên tiếp tục đồng hành, lan tỏa thông tin Chương trình tới đông đảo người tiêu dùng và doanh nghiệp tại các tỉnh, thành trên toàn quốc. Đồng thời, khuyến khích tăng cường truyền thông về các giải pháp phòng chống hàng giả, hàng nhái; bảo vệ quyền lợi của các chủ thể trên môi trường thương mại điện tử, cũng như phổ biến các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

Cục TMĐT cũng sẽ luôn đồng hành để tất cả các doanh nghiệp trên khắp cả nước tiếp tục có cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng cũng dễ dàng được chọn lựa hàng hóa giá tốt, phù hợp với nhu cầu.

“Vui là sắm, sắm là vui” – Tinh thần mới của Online Friday 2025

Ban Tổ chức Chương trình cho biết, Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025 được thiết kế với chuỗi hoạt động trọng tâm, nhằm củng cố niềm tin thị trường và nâng tầm giá trị thương hiệu trên không gian số.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX (Cục thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương) chia sẻ, slogan “Vui là sắm, sắm là vui” được Ban tổ chức lựa chọn năm nay nhằm truyền tải tinh thần trẻ trung, gần gũi, khuyến khích người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, tận hưởng hoạt động mua sắm trực tuyến như một trải nghiệm văn hóa số đầy hứng khởi, thay vì chỉ là hành vi mua sắm thông thường.

Họp báo thông tin về sự kiện.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Online Friday 2025 không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thương mại điện tử trọng điểm quốc gia, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Bộ Công Thương và Chính phủ trong việc thúc đẩy TMĐT phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch và đáng tin cậy, mà còn hướng tới trở thành biểu tượng của sự kết nối, sáng tạo và lan tỏa niềm vui mua sắm an toàn, tích cực trong kỷ nguyên số. Chương trình kỳ vọng sẽ đưa hoạt động mua sắm trực tuyến đến gần hơn với hàng triệu người dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy tiêu dùng số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

“Chúng tôi hy vọng người tiêu dùng sẽ chủ động trang bị kiến thức, lựa chọn nhà bán hàng uy tín, tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm cũng như nắm rõ quyền lợi của mình để tận hưởng mua sắm online một cách thông minh, vui vẻ và an tâm. Bên cạnh đó, các nhà bán hàng và doanh nghiệp tham gia Chương trình cũng sẽ nâng cao trách nhiệm trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng, minh bạch thông tin, tuân thủ các quy định, từ đó tạo dựng niềm tin và uy tín lâu dài trên nền tảng số.” Ông Tuấn nhấn mạnh.

Ban Tổ chức tin tưởng rằng khi người tiêu dùng, doanh nghiệp, nền tảng số và các bên liên quan cùng chung tay kiến tạo một môi trường thương mại điện tử lành mạnh, tin cậy và đầy cảm hứng, Online Friday 2025 sẽ trở thành dấu ấn đặc biệt – nơi mua sắm không chỉ “tiện” mà còn “vui”.

Kế hoạch hoạt động cụ thể của Tuần lễ TMĐT quốc gia và Online Friday 2025

Tại buổi họp báo, Bộ Công Thương đã chính thức công bố thời gian diễn ra Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025. Theo đó, trên phạm vi toàn quốc, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ được Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2025. Hạn mức khuyến mại: Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX (Cục thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương) phát biểu tại họp báo.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia năm nay, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với TikTok Shop, Báo Công Thương, các Cục/Vụ chức năng, Sở Công Thương các tỉnh/thành phố, các Hiệp hội ngành hàng, cùng sự đồng hành của các nhãn hàng, doanh nghiệp và các nền tảng trong hệ sinh thái TMĐT… tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ đề “An toàn – An tâm – An vui” như sau:

Tổ chức Lễ Khai mạc - Kick off Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam năm 2025 là sự kiện trung tâm, thu hút hàng triệu người tiêu dùng và hàng ngàn doanh nghiệp tham gia.

Triển khai Chuỗi sự kiện Livestream Online Friday 2025 với chủ đề “An toàn – An tâm – An vui” trên các nền tảng và ứng dụng thuộc Chương trình, nhằm cung cấp kiến thức và thông tin chuyên sâu giúp người tiêu dùng nhận biết, phân biệt hàng thật – hàng giả.

Đặc biệt, mùa Online Friday năm nay lần đầu tiên sẽ có phiên Mega Live do Ban Tổ chức thực hiện, trình diễn trực quan và hướng dẫn chi tiết cách phân biệt hàng thật – hàng giả, qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện sản phẩm chính hãng cho người tiêu dùng.

Tổ chức Không gian trải nghiệm và triển lãm sản phẩm chính hãng cùng các giải pháp chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp. Tại đây, người dân có thể hòa mình vào không gian công nghệ số, khám phá các giải pháp mua sắm hiện đại, trải nghiệm thanh toán số tiện lợi và dịch vụ logistics thông minh.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội giao lưu, kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm tăng cường hợp tác, tìm kiếm đối tác phù hợp và mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Tuần lễ TMĐT quốc gia còn có các hoạt động hưởng ứng OnlineFriday của các địa phương trên cả nước đến từ các Sở Công Thương các trung tâm xúc tiến thương mại, v.v… và các hoạt động đồng hành của các doanh nghiệp, nhà bán hàng, các sàn thương mại điện tử.

Tiếp nối những kết quả tích cực trong thời gian qua, Online Friday 2025 sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực dành cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường củng cố niềm tin của người tiêu dùng thông qua các chương trình khuyến mại minh bạch, giá trị, cùng sự đồng hành trách nhiệm của các nhãn hàng, doanh nghiệp, các sàn thương mại điện tử lớn và các nền tảng hỗ trợ bán hàng.

Những nỗ lực này hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến “An toàn - An tâm - An vui”, giúp người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm thuận tiện, tin cậy và hào hứng. Qua đó, Chương trình tiếp tục tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường thương mại điện tử Việt Nam.