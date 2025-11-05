Siêu sale Lazada 11.11 năm nay có gì đặc biệt?

Đầu tiên là "Lễ Hội Thương Hiệu Quốc Tế" diễn ra từ 1-14/11, song song với đó là sự kiện "Sale Đếm Ngược 11.11" và bùng nổ với đỉnh cao mua sắm ngập tràn khuyến mãi tại "Sale Siêu Đỉnh 11.11" diễn ra từ 20 giờ ngày 10 đến hết ngày 13/11.

Trong dịp này, người tiêu dùng sẽ có cơ hội được đắm mình trong không khí mua sắm náo nhiệt với nhiều hoạt động hấp dẫn và ưu đãi chưa từng có, cũng như trải nghiệm mua sắm các thương hiệu quốc tế chính hãng ngay tại Việt Nam.

'Lễ Hội Thương Hiệu Quốc Tế 'lần đầu xuất hiện tại siêu sale 11.11 với sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn đến từ các quốc gia Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, cũng như các quốc gia Âu, Mỹ

Tâm điểm của lễ hội năm nay là danh mục Hàng Quốc tế chính hãng lớn chưa từng có, nơi đây quy tụ hàng triệu sản phẩm từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, cũng như các quốc gia Âu, Mỹ khác. Từ mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện điện thoại, đồ gia dụng… cho tới các thiết kế độc lạ mà xưa nay người tiêu dùng Việt phải săn "đỏ mắt”, thì nay ngay trên nền tảng Lazada, người tiêu dùng có thể thỏa sức mua sắm các sản phẩm nội địa Hàn từ Gmarket hay các sản phẩm nội địa Trung từ Tmall (gian hàng chính hãng của Taobao). Bên cạnh đó là các chương trình ưu đãi hấp dẫn như freeship, giá tốt, và đến tay nhanh chóng, hoàn trả dễ dàng.

Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 14/11, "Lễ Hội Thương Hiệu Quốc Tế" sẽ có hàng ngàn sản phẩm được giảm giá lên tới 50%, kèm theo voucher lên tới 1 triệu đồng, freeship, giao hàng nhanh chỉ trong 7 ngày và tùy ý đổi trả trong vòng 30 ngày.

“Với sự đầu tư mạnh tay cùng chiến lược đa dạng hóa nguồn cung toàn cầu, Lazada đang khẳng định vị thế là nền tảng mua sắm hàng đầu khu vực, nơi người tiêu dùng có thể trải nghiệm hàng hiệu quốc tế với giá ưu đãi địa phương dễ dàng và an tâm". Đại diện Lazada cho biết.

Đại tiệc được mong chờ nhất trong năm mang tên "Sale Siêu Đỉnh 11.11" sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 10 đến hết ngày 13/11 với loạt ưu đãi đỉnh cao như trợ giá lên đến 11 triệu đồng

Để mang đến sự bất ngờ siêu ngọt ngào, các anh shipeer của Lazada sẽ trong vai những "sứ giả” bất ngờ trao tận tay bạn những chiếc kẹo que xinh xắn, những voucher ưu đãi hấp dẫn khi giao đơn hàng.

Đặc biệt, từ ngày 1-9/11, người dùng bước vào chuỗi sự kiện "Sale Đếm ngược D11" cùng loạt thương hiệu đình đám trong nước với những ưu đãi “khủng" như mua 2 tặng 1, voucher thương hiệu giảm đến 40%, giảm thêm 10% khi thanh toán bằng xu. Chương trình này đã đón nhận sự đồng hành của gàng trăm thương hiệu lớn nổi bật là các ông lớn ngành hàng sữa, điện tử gia dụng và thời trang.

Đại tiệc được mong chờ nhất trong năm mang tên "Sale Siêu Đỉnh 11.11" sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 10 đến hết ngày 13/11 với loạt ưu đãi đỉnh cao như trợ giá lên đến 11 triệu đồng; hàng ngàn deal chớp nhoáng mỗi ngày giảm khủng chỉ còn 11k; voucher thương hiệu giảm đến 15%, săn các sản phẩm giảm đến 50% tại trang Xu hay các deal giảm đến 25% trên LazLive…

Song song đó, Lazada cũng phối hợp cùng các ngân hàng đối tác như VIB, Techcombank, UOB… tung ra các gói ưu đãi cực hấp dẫn như voucher giảm đến 1 triệu đồng toàn sàn, riêng iPhone 17 giảm đến 3 triệu đồng.

Bạn cũng có thể săn deal cực đỉnh cùng các KOLs, KOCs trên kênh Youtube Shopping thông qua chương trình tiếp thị liên kết YouTube Shopping. Theo đó, người mua sắm có thể mua trực tiếp các sản phẩm của Lazada được giới thiệu trong các video trên YouTube.

Và nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo không ngừng truyền cảm hứng, Lazada đã tăng gấp đôi phí hoa hồng tiếp thị liên kết trong thời gian siêu sale từ ngày 1 đến ngày 15/11, khuyến khích những chia sẻ review chân thực, gợi ý sản phẩm đang "hot", giúp người tiêu dùng tìm đúng sản phẩm hợp gu, hợp ví và biến mua sắm trở thành một trải nghiệm đầy cảm hứng và niềm vui.

"Siêu sale 11.11 luôn là sự kiện lớn nhất năm của Lazada, nơi chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm vượt trội nhất cho người tiêu dùng. Năm nay, Lazada tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dịch vụ và các hoạt động tương tác thương hiệu, khẳng định định hướng brand-led commerce, nơi thương hiệu và trải nghiệm người mua cùng tỏa sáng.” Đại diện Lazada nhấn mạnh.