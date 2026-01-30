Vì sao Singapore đang trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư toàn cầu?

Toàn cảnh đường chân trời của Singapore từ trên cao. Ảnh minh họa : Getty.

Với hệ thống pháp lý minh bạch, chính sách ổn định và vai trò trung tâm tài chính của châu Á, quốc đảo này đang thu hút ngày càng nhiều tập đoàn, quỹ đầu tư và giới siêu giàu.

Khi ông Anton Ruddenklau, Giám đốc điều hành bộ phận tư vấn dịch vụ tài chính của KPMG Singapore, chuyển từ ngoại ô London đến quốc đảo Đông Nam Á năm 2021, điều khiến ông ấn tượng nhất là môi trường kinh doanh thuận lợi.

“Bạn cảm nhận rõ rằng chính phủ có tư duy xây dựng quốc gia. Điều đó vô cùng có lợi cho giới đầu tư,” ông nói với CNBC.

Dù thừa nhận Singapore là thị trường nhỏ về dân số, Ruddenklau nhấn mạnh quốc đảo này đóng vai trò như một “trung tâm” cho dòng vốn chảy vào và ra khỏi châu Á, nhờ vị trí địa lý chiến lược, hệ thống luật theo mô hình Anh và thị trường vốn tư nhân phát triển mạnh.

Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ FDI trên GDP của Singapore thuộc nhóm cao nhất toàn cầu, cho thấy mức độ hấp dẫn đặc biệt đối với nhà đầu tư quốc tế.

Uy tín chính sách và sức mạnh tiền tệ

Ông Geoff Howie, chiến lược gia thị trường tại SGX Group, cho rằng yếu tố then chốt nằm ở uy tín thể chế.

“Singapore có chính sách ổn định, hệ thống quản trị vững chắc, kết nối tài chính sâu rộng và một đồng tiền ngày càng được xem là trụ cột của kỷ luật kinh tế vĩ mô,” ông nói.

Đồng đô la Singapore mới đây đã tăng lên mức cao nhất so với USD kể từ năm 2014, giao dịch quanh mốc 1,26, phản ánh niềm tin của thị trường vào nền kinh tế quốc đảo.

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Bàn đạp tiếp cận Đông Nam Á

Singapore không chỉ là nơi cất giữ tài sản mà còn là căn cứ để thâm nhập các thị trường đang tăng trưởng mạnh trong khu vực.

Theo ông Tian Ong Foo, lãnh đạo mảng ngân hàng tư nhân Standard Chartered Singapore, quốc đảo này cho phép các nhà đầu tư tiếp cận Indonesia, Malaysia hay Thái Lan mà không phải đối mặt trực tiếp với rủi ro pháp lý và vận hành tại các thị trường đó.

British International Investment, tổ chức đầu tư của Anh, cũng coi Singapore là “địa điểm lý tưởng” để triển khai các dự án xanh tại Việt Nam, Philippines và Indonesia, với kế hoạch rót tới 500 triệu bảng Anh vào khu vực đến cuối năm.

Thị trường chứng khoán và fintech hút vốn

Sau nhiều năm bị đánh giá là thiếu thanh khoản, thị trường cổ phiếu Singapore đang được tiếp sức mạnh mẽ. Morgan Stanley cho biết Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã tung gói hỗ trợ 4 tỷ USD nhằm thúc đẩy giao dịch cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa.

Ngân hàng này dự báo chỉ số MSCI Singapore có thể tăng gấp đôi trong giai đoạn 2025–2030, khi quốc đảo bước vào “kỷ nguyên mới của việc tạo ra của cải”.

Song song, lĩnh vực fintech cũng bùng nổ, thu hút hơn 1 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm 2025, theo KPMG. Các thương vụ về thanh toán, tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo dẫn đầu, trong khi Singapore nổi lên là trung tâm stablecoin của khu vực.

Cơ quan quản lý MAS được giới tài chính đánh giá cao nhờ đi đầu trong khung pháp lý cho tiền số và thử nghiệm tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương.

Bất động sản và giới siêu giàu

Bất động sản nhà ở cũng là điểm hút vốn, đặc biệt với nhà đầu tư Mỹ, khi được miễn thuế ABSD lên tới 60 phần trăm, theo ông Kelvin Tan, CEO Straits42 Group.

Ngoài ra, Singapore còn ghi điểm nhờ mức độ gian lận tài chính thấp, xếp thứ 10 trong Chỉ số Gian lận Toàn cầu do Sumsub công bố.

Tuy nhiên, Singapore không phải điểm đến cho những ai tìm kiếm lợi nhuận cao đi kèm rủi ro lớn.

“Đây là thị trường của sự ổn định,” Ruddenklau nói. “Nhà đầu tư không muốn bất ngờ, và Singapore mang lại điều đó.”

Theo Howie, trong một thế giới đề cao khả năng chống chịu và quản trị minh bạch, chính danh tiếng “an toàn” của Singapore có thể trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi.