Phó Thủ tướng Singapore: Châu Á là ngọn hải ngọn hải đăng của các cơ hội tăng trưởng

Phó Thủ tướng Singapore cho biết châu Á là ‘ngọn hải đăng của các cơ hội tăng trưởng’ khi chiến tranh thương mại toàn cầu nóng lên.

Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ liên tiếp phát động các đòn tấn công thương mại nhằm vào đối tác lớn: thuế 25% với hàng hóa từ Canada và Mexico, thuế tích lũy 20% với toàn bộ hàng Trung Quốc, và mới đây nhất là thuế 25% đánh vào thép và nhôm từ khắp nơi trên thế giới.

Tình hình càng trở nên khó lường khi chính sách thuế đối với Canada vừa được đảo ngược chỉ vài giờ trước buổi phát biểu của Phó Thủ tướng Singapore, ngay sau khi chính quyền Ontario hủy bỏ các biện pháp đáp trả với Mỹ.

Dù vậy, ông Gan vẫn nhìn nhận tương lai châu Á với ánh mắt lạc quan. Theo các dự báo mà ông dẫn ra, nền kinh tế châu Á sẽ tăng từ 50% GDP toàn cầu lên khoảng 60% chỉ trong vòng 5 năm tới, với Đông Nam Á đang trên đà vươn lên vị trí kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Điểm tựa cho sự tự tin đó chính là hệ thống thương mại tự do mà châu Á đã dày công xây dựng. ATIGA - hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - đã giúp 6 thành viên xóa bỏ thuế quan và 4 nước còn lại giảm thuế xuống mức tối thiểu cho 99% mặt hàng. Hiệp định này đang được nâng cấp để đáp ứng các xu hướng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

"Những nỗ lực này không chỉ thúc đẩy thương mại nội khối mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng chuỗi cung ứng vững chắc hơn, có khả năng chống đỡ với các cú sốc và biện pháp bảo hộ từ bên ngoài," ông Gan nhấn mạnh.

Châu Á là ngọn hải ngọn hải đăng của các cơ hội tăng trưởng.

Mạng lưới thương mại của châu Á còn vươn xa hơn qua các hiệp định ASEAN+ và đặc biệt là RCEP - "thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới" - đã xóa bỏ thuế quan cho 92% sản phẩm giữa 15 quốc gia thành viên.

Khi các nền kinh tế khác đang dựng lên hàng rào bảo hộ, châu Á vẫn kiên định với con đường hội nhập và thương mại tự do, con đường mang lại thịnh vượng cho khu vực. Trong cơn bão thuế quan toàn cầu, châu Á đang chứng tỏ mình không chỉ là bến đỗ an toàn mà còn là động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế thế giới.