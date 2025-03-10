Thị Trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều

Ngày 9/3, lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc đã giảm xuống dưới mức 0 lần đầu tiên trong 13 tháng do biến dạng theo mùa và áp lực giảm phát. Chỉ số giá tiêu dùng đã giảm 0,7% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 0,5% trong tháng trước, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Các chỉ số chính trong khu vực cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi nhà đầu tư đang cân nhắc nhiều yếu tố bất ổn đến từ chính sách thuế quan của Mỹ và các xung đột thương mại mới nổi.

Diễn biến tại các thị trường chính

Australia

S&P/ASX 200 của Úc ghi nhận mức tăng 0,20%, tiếp tục đà tăng sau khi đóng cửa ở mức cao nhất trong sáu tháng trong phiên giao dịch trước đó. Sự ổn định này cho thấy thị trường Úc đang thể hiện khả năng phục hồi tốt trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Nhật Bản

Tại Nhật Bản, cả chỉ số Nikkei 225 và chỉ số Topix đều giao dịch đi ngang. Dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy thu nhập tiền mặt của quốc gia này tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 1, chậm lại đáng kể so với mức tăng 4,4% (đã điều chỉnh) của tháng 12. Đáng chú ý, thu nhập tiền mặt thực tế đã giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2/2024.

Hàn Quốc

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,35% trong một phiên giao dịch đầy biến động, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq lại đi ngược chiều với mức giảm 0,37%.

Hồng Kông

Chỉ số Hang Seng tương lai của Hồng Kông đứng ở mức 24.144 điểm, báo hiệu một phiên mở cửa khởi sắc hơn so với mức đóng cửa 24.231,30 điểm của ngày thứ Sáu.

Trung Quốc: Lạm phát âm và xung đột thương mại

Vào cuối tuần trước, Trung Quốc công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm 0,7% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lần đầu tiên lạm phát rơi xuống dưới mức 0 trong 13 tháng. Đây là sự đảo chiều đáng chú ý so với mức tăng 0,5% của tháng trước đó, phản ánh áp lực giảm phát đang gia tăng và biến dạng theo mùa trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc đã công bố các biện pháp thuế trả đũa đối với một số mặt hàng nông sản của Canada vào ngày thứ Bảy. Cụ thể:

Áp thuế 100% đối với dầu hạt cải, bánh dầu và đậu Hà Lan của Canada

Áp thuế 25% đối với các sản phẩm thủy sản và thịt lợn của Canada

Đây là phản ứng trực tiếp sau khi Ottawa áp thuế nhập khẩu đối với xe điện và các sản phẩm thép, nhôm do Trung Quốc sản xuất vào năm ngoái.

Thị trường Mỹ: Khởi sắc nhưng vẫn đầy lo ngại

Tại Hoa Kỳ, ba chỉ số trung bình chính đều tăng điểm vào thứ Sáu sau một ngày giao dịch đầy biến động:

S&P 500 tăng 0,55% lên 5.770,20 điểm

Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 18.196,22 điểm

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 222,64 điểm (0,52%), đóng cửa ở mức 42.801,72 điểm

Mặc dù có sự phục hồi vào cuối tuần, S&P 500 vẫn ghi nhận tuần giao dịch tồi tệ nhất trong nhiều tháng, phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về tác động của các chính sách thương mại mới.

Bitcoin lao dốc sau đợt bán tháo mới

Bitcoin đã giảm hơn 7% xuống còn 80.142,75 USD vào thứ Hai, tiếp tục đà giảm gần đây sau khi Tổng thống Donald Trump ký lệnh hành pháp thành lập quỹ dự trữ bitcoin chiến lược, được gọi là Kho dự trữ tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ.

Quỹ dự trữ này sẽ:

Do Bộ Tài chính Hoa Kỳ quản lý

Lưu giữ bitcoin và các loại tiền điện tử bị tịch thu khác

Yêu cầu kiểm toán toàn diện về các tài sản kỹ thuật số liên bang đang nắm giữ

Cấm bán bitcoin khỏi dự trữ, định vị nó như một kho lưu trữ giá trị vĩnh viễn

Theo ước tính, chính phủ Hoa Kỳ hiện kiểm soát khoảng 200.000 bitcoin, mặc dù chưa từng có cuộc kiểm toán đầy đủ nào được thực hiện.

Với những diễn biến phức tạp từ căng thẳng thương mại, dữ liệu lạm phát của Trung Quốc, và biến động trên thị trường cryptocurrency, các nhà đầu tư đang phải đối mặt với một tuần giao dịch đầy thách thức. Các yếu tố này, kết hợp với sự bất ổn xung quanh chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và định hướng đầu tư trong thời gian tới.

Đặc biệt, mối quan hệ thương mại căng thẳng giữa các nền kinh tế lớn đang trở thành yếu tố chính tác động đến các quyết định đầu tư và diễn biến thị trường toàn cầu trong ngắn hạn.