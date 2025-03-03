Trump công bố thành lập Quỹ Dự trữ Tiền điện tử Chiến lược, thị trường tiền số tăng vọt

Trump công bố dự trữ tiền điện tử chiến lược Quốc gia, thị trường tiền số tăng vọt. Hình ảnh Getty.

Theo đó, kế hoạch tham vọng của Tổng thống Donald Trump hướng tới việc đưa Mỹ thành "Thủ đô Tiền điện tử của Thế giới" với dự trữ đa đồng tiền từ Bitcoin đến Cardano.

Theo thông báo trên Truth Social, quỹ dự trữ sẽ không chỉ tập trung vào Bitcoin và Ethereum - hai đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới mà còn bao gồm:

XRP (Ripple)

SOL (Solana)

ADA (Cardano)

Và "các loại tiền điện tử có giá trị khác"

"Một Quỹ Dự trữ Tiền điện tử của Hoa Kỳ sẽ nâng tầm ngành công nghiệp quan trọng này sau nhiều năm bị chính quyền Biden chèn ép và can thiệp không công bằng" Trump viết. "Tôi đảm bảo Hoa Kỳ sẽ trở thành thủ đô tiền mã hóa của thế giới.”

Thị trường phản ứng tích cực

Ngay sau thông báo, thị trường tiền điện tử đã phản ứng mạnh mẽ:

Bitcoin tăng 10% lên mức 94.343 USD, phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng

XRP tăng vọt 33%

Solana (SOL) tăng 25%

Cardano (ADA) bùng nổ với mức tăng hơn 60%

Ethereum tăng 13%, phục hồi sau những khoản lỗ gần đây

Từ "Kho dự trữ" đến "Dự trữ chiến lược"

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Trump chuyển từ thuật ngữ "kho dự trữ" (reserve) sang "dự trữ" (strategic reserve) - một sự thay đổi với hàm ý quan trọng. Trong khi "kho dự trữ" ám chỉ việc không bán các tài sản hiện có, "dự trữ chiến lược" ngụ ý một chiến lược tích cực mua vào tiền điện tử theo định kỳ.

Ý tưởng này được Trump lần đầu giới thiệu tại hội nghị Bitcoin 2024 ở Nashville vào mùa hè năm ngoái, khi ông cam kết "giữ lại 100% tất cả bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ hiện đang nắm giữ hoặc mua lại trong tương lai". Tại sự kiện đó, Thượng nghị sĩ Wyoming Cynthia Lummis cũng đề xuất một kho dự trữ bitcoin chiến lược quốc gia.

Trump sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về tiền điện tử đầu tiên tại Nhà Trắng vào thứ Sáu tới. Các nhà đầu tư và chuyên gia trong ngành đang theo dõi sát sao sự kiện này để nắm bắt thêm thông tin chi tiết về kế hoạch dự trữ.

Thông báo này đã gây ra phản ứng trái chiều trong cộng đồng tiền điện tử:

Nhiều người ủng hộ Bitcoin thuần túy cho rằng một kho dự trữ chỉ nên chứa Bitcoin, vì đây là mạng lưới phi tập trung và được thử nghiệm nhiều nhất

Họ cảnh báo rằng việc đưa các đồng tiền khác vào có thể dẫn đến việc chính phủ can thiệp chọn "người thắng, kẻ thua" trên thị trường

Adam Blumberg, đồng sáng lập Enclave Group, bày tỏ lo ngại: "Tôi không thích ý tưởng về chính phủ Hoa Kỳ, hay bất kỳ chính phủ nào, sở hữu tài sản phi tập trung nhất từ trước đến nay. Đó không phải là mục đích mà nó được tạo ra [và trao] quá nhiều quyền lực vào tay chính phủ liên bang, vốn luôn trong chu kỳ 4 năm hoặc thậm chí là 2 năm."

Những người khác lo ngại rằng dự trữ có thể bị bán đi bởi một chính quyền tương lai khi cần nguồn tài chính.

Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng rõ ràng kế hoạch này đang tạo ra làn sóng mới cho thị trường tiền điện tử, sau một tháng tệ nhất của Bitcoin kể từ năm 2022.