Tại sao châu Á đang dẫn đầu việc sử dụng stablecoin

Trong khi nhiều thị trường phương Tây vẫn đang loay hoay với khung pháp lý và nhận thức về tiền điện tử, khu vực châu Á lại đang nổi lên như vùng tiên phong trong việc áp dụng stablecoin - các đồng tiền điện tử ổn định được neo giá với ngoại tệ hoặc tài sản đảm bảo. Việc này diễn ra không chỉ vì công nghệ mà vì nhu cầu thực, sự linh hoạt trong thanh toán xuyên biên giới và bối cảnh tài chính đặc thù của khu vực.

Nhu cầu chuyển tiền và thanh toán xuyên biên giới “khổng lồ”

Hàng chục triệu cá nhân và doanh nghiệp tại châu Á phải đối mặt với chi phí chuyển tiền cao, thời gian chờ lâu và thủ tục phức tạp khi gửi khi nhận tiền quốc tế hoặc thanh toán giữa các nước láng giềng. Video của CNBC dẫn lời rằng các ngân hàng và tổ chức tài chính ở châu Á đang quan tâm mạnh mẽ tới stablecoin vì khả năng “làm mượt” những giao dịch này linh hoạt hơn, chi phí thấp hơn và có thể hoạt động 24/7.

Theo khảo sát được dẫn lại, khoảng 56% các tổ chức tại châu Á nói rằng họ đã hoặc đang tìm cách sử dụng stablecoin trong hoạt động của mình đã cho thấy mức độ nhận thức và sẵn sàng khá cao so với nhiều khu vực khác.

Điều này cho thấy: châu Á không chỉ là “người theo sau” trong công nghệ tài chính mà đang là “người làm” thực tế ít nhất ở một số quốc gia và khu vực.

Lợi ích công nghệ: Stablecoin giúp thực hiện giao dịch giá trị lớn hoặc xuyên biên giới với tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn, khi so với các kênh chuyển tiền truyền thống.

Hoàn cảnh địa – kinh tế: Ở châu Á, việc đa dạng hóa đối tác kinh tế, thương mại xuyên biên giới ngày càng lớn, cơ sở hạ tầng tài chính đôi khi chưa đồng bộ, tất cả tạo điều kiện cho đổi mới nhanh hơn.

Động lực từ khu vực Đông Nam Á, Nam Á: Với nhiều quốc gia có tỷ lệ người chưa tiếp cận ngân hàng truyền thống lớn, các giải pháp thay thế như tiền điện tử hoặc stablecoin trở thành “cửa sổ” để tham gia hệ thống tài chính hiện đại.

Dĩ nhiên, dẫn đầu không có nghĩa là không có rủi ro hoặc không có chướng ngại. Một số điểm cần lưu ý:

Khung pháp lý vẫn đang được định hình: việc quản lý, minh bạch, bảo đảm an toàn tài sản người dùng và phòng ngừa rửa tiền là rất lớn.

Sự phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ và mạng lưới: các giải pháp stablecoin cần đủ mạnh và đủ tin cậy để thay thế lâu dài cho các kênh truyền thống.

Tâm lý người dùng và doanh nghiệp: mặc dù tỷ lệ sẵn sàng cao, nhưng việc thay đổi thói quen, tin tưởng vào giải pháp mới vẫn cần thời gian.

Hệ quả đối với chính sách tiền tệ quốc gia: khi stablecoin phổ biến, có thể ảnh hưởng tới kiểm soát vốn, tỷ giá hoặc chính sách ngoại hối của chính phủ.

Vì sao doanh nghiệp & nhà đầu tư nên để mắt tới châu Á?

Nếu bạn là doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới (xuất – nhập khẩu, chuyển tiền cho nhân sự quốc tế, thanh toán đối tác…), việc theo sát xu hướng stablecoin tại châu Á có thể mang lại lợi thế về chi phí, tốc độ và linh hoạt.

Nếu bạn là nhà đầu tư hoặc người quan sát thị trường crypto / fintech, châu Á đang là “điểm nóng” về chuyển động công nghệ và chính sách – ai đón đầu tốt có thể được lợi thế sớm.

Nếu bạn làm ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán, châu Á cho thấy cách mà “đổi mới áp dụng thực tế” đang diễn ra, đôi khi trước khi các quốc gia lớn đưa ra khung pháp lý hoàn chỉnh.

Xu hướng dẫn đầu của châu Á trong việc áp dụng stablecoin không chỉ là câu chuyện “tiền điện tử” thuần túy mà là sự giao thoa giữa công nghệ, kinh tế, chính sách và nhu cầu thực tế. Khi phí chuyển tiền thấp hơn, giao dịch nhanh hơn và mạng lưới xuyên biên giới ngày càng mở rộng, stablecoin đang trở thành công cụ đáng lưu tâm và châu Á đang cho thấy cách làm trước.

Nếu bạn đang quan tâm tới stablecoin, chuyển tiền xuyên biên giới hoặc fintech châu Á, thì đây là thời điểm không nên bỏ qua.