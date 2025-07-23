Các công ty fintech hàng đầu thế giới bứt phá nhờ công nghệ đột phá

Hoa Kỳ là nơi có số lượng công ty fintech nhiều nhất trong danh sách. Trụ sở chính của 126 công ty được đặt tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngành công nghệ tài chính (fintech) toàn cầu đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, dù mức đầu tư không còn sôi động như thời kỳ đại dịch. Theo báo cáo Pulse of Fintech của KPMG, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực này trong năm 2024 chỉ đạt 95,6 tỷ USD, giảm 20% và chạm mức thấp nhất trong bảy năm qua. Các thương vụ IPO và sáp nhập lớn cũng phần lớn bị trì hoãn, cho thấy sự thận trọng của thị trường.

Tuy nhiên, sự phát triển của những công nghệ mới như AI và blockchain lại đang mở ra những hướng đi chưa từng có cho ngành này. Từ hệ thống thanh toán 24/7 bằng stablecoin đến các công cụ AI hỗ trợ chống gian lận và cải thiện trải nghiệm khách hàng, fintech đang định hình lại toàn bộ ngành tài chính.

CNBC và Statista vinh danh 300 công ty fintech hàng đầu thế giới

Trước làn sóng đổi mới đó, CNBC phối hợp với Statista đã công bố danh sách 300 công ty fintech hàng đầu toàn cầu năm 2025, trải rộng trên bảy lĩnh vực cốt lõi:

Tài sản kỹ thuật số (Digital Assets)

Tài chính thay thế (Alternative Finance)

Công nghệ tài chính doanh nghiệp (Enterprise Fintech)

Công nghệ bảo hiểm (Insurtech)

Ngân hàng số (Neobanking)

Công nghệ quản lý tài sản (WealthTech)

Thanh toán (Payments)

Danh sách được xây dựng thông qua quá trình phân tích dữ liệu từ hơn 2.000 công ty trên toàn thế giới. Ngoài việc xét duyệt hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, Statista còn đánh giá hiệu suất dựa trên bộ chỉ số KPI về doanh thu, tốc độ tăng trưởng, nhân sự và đặc thù ngành nghề.

Thanh toán dẫn đầu, tài sản số và công nghệ doanh nghiệp bám sát

Trong bảy lĩnh vực, các công ty hoạt động trong mảng thanh toán chiếm ưu thế, chiếm tới 25% danh sách. Những cái tên nổi bật bao gồm Stripe (định giá 91,5 tỷ USD đầu năm 2025) và Klarna - công ty Thuỵ Điển nổi tiếng với mô hình “mua trước, trả sau” và đang tái định vị thành một ngân hàng số với kế hoạch IPO tại Mỹ.

Công nghệ quản lý tài sản và fintech doanh nghiệp đứng vị trí tiếp theo, mỗi lĩnh vực chiếm 17% số lượng công ty trong danh sách. Tài chính thay thế, bao gồm các nền tảng huy động vốn trực tuyến và cho vay ngang hàng, xếp thứ ba với 13%.

Ở phân khúc tài sản kỹ thuật số, các công ty phát triển hạ tầng blockchain, ví tiền mã hóa, nền tảng NFT… tiếp tục nhận được sự chú ý, dù thị trường crypto toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Hoa Kỳ dẫn đầu, Singapore vượt mặt Ấn Độ

Về mặt địa lý, Hoa Kỳ vẫn là trung tâm fintech lớn nhất thế giới với 126 công ty được vinh danh, nhờ hệ sinh thái đầu tư phát triển và lực lượng công nghệ mạnh.

Vương quốc Anh xếp thứ hai với 38 đại diện và đang có sự chuyển mình hậu Brexit. Đặc biệt, Singapore đã vượt qua Ấn Độ để giành vị trí thứ ba, với 16 công ty fintech lọt top, khẳng định vị thế trung tâm tài chính công nghệ tại châu Á.

Dù đối mặt với thách thức tài chính toàn cầu, ngành fintech vẫn đang mở ra một kỷ nguyên mới, nơi AI không chỉ hỗ trợ, mà còn tự động hóa toàn bộ chu trình tài chính; nơi stablecoin có thể thay thế chuyển khoản ngân hàng truyền thống; và nơi các công ty khởi nghiệp có thể trở thành người thay đổi cuộc chơi toàn cầu.

Danh sách 300 công ty fintech hàng đầu thế giới năm 2025 là bức tranh đa sắc cho thấy sự chuyển động không ngừng của ngành tài chính, nơi đổi mới là điều kiện tiên quyết để tồn tại và bứt phá.